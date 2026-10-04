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Белчев: „Лукойл” произвежда повече гориво, отколкото ние можем да консумираме, складовете преливат

Белчев: „Лукойл” произвежда повече гориво, отколкото ние можем да консумираме, складовете преливат

4 Октомври, 2026 18:31 1 774 30

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Социализмът отдавна свърши. Това е гориво на пазарен принцип, „Лукойл” следва борсовите политики. Горивото навсякъде скача. Само Малта е с по-ниски цени от нас сред целия ЕС

Белчев: „Лукойл” произвежда повече гориво, отколкото ние можем да консумираме, складовете преливат - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Това е тежък криминален инцидент. Радващо е, че органите на реда светкавично разкриха това престъпление и вече ще се види има ли поръчител нагоре по веригата. Ще видим и как Прокуратурата ще влезе в своите задължения. Така Стефан Белчев, депутат от „Прогресивна България”, коментира пред Нова тв убийството на бизнесмена Илиян Филипов.

Според него министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев до момента си върши „перфектно“ работата във всяко отношение.

„Не мога да намеря връзка между това, че отпушихме износа на горива, и растежа на цените у нас. В страната „Лукойл” произвежда повече гориво, отколкото ние можем да консумираме. То се съхранява в складовете на компанията, но разбирам, че те вече преливат и трябва някъде да се дистрибутира, иначе ще блокира рафинерията“, обясни той.

„Социализмът отдавна свърши. Това е гориво на пазарен принцип, „Лукойл” следва борсовите политики. Горивото навсякъде скача. Само Малта е с по-ниски цени от нас сред целия ЕС“, обърна внимание депутатът.

По думите му няма някакво драстично обедняване у нас: „Нашата средна работна заплата се повишава с едни от най-високите темпове в ЕС. Все още имаме какво да догонваме, но смятам, че икономиката ни е стабилна и имаме добро ниво на растеж.“

„Облагането на свръхпечалбите в определени икономики е нещо допустимо и се е случвало. Това не е първият път, в който имаме облагане на свръхпечалба. Не виждам нищо притеснително, още повече, че ще бъде еднократен“, напомни Белчев.

Според него Бюджет 2027 ще цели чрез стабилни мерки да се осигури социална поносимост за семействата, съхраняване на бизнес средата, понижаване на дефицита със „смели“ мерки до 3,5%.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гробар

    31 2 Отговор
    Свалете цените тогава!

    Коментиран от #11, #24

    18:33 04.10.2026

  • 2 Сидни Суини ръкоделие 👋

    30 1 Отговор
    Що тогава цената в бензиностанциите на Лукойл не пада бе!? 🤬

    18:39 04.10.2026

  • 3 Ветеран от протеста

    13 0 Отговор
    Тоа Цар .Вуулл па къв се явява дето ни обяснява ,че сме забогатели .

    18:42 04.10.2026

  • 4 Вие сте отчайващо тъпи

    14 0 Отговор
    Оставка некадърници!

    18:46 04.10.2026

  • 5 Пламен

    25 0 Отговор
    Складовете преливат-цените се вдигат.
    ЕГАТИ ИКОНОМИКАТА !!! :)

    Коментиран от #26

    18:49 04.10.2026

  • 6 Само питам

    7 1 Отговор
    Горивото скача, ама Лукойл губи. Милярдите които теглят фатмаците да не са да им помагат?

    18:54 04.10.2026

  • 7 Алипиперов

    3 3 Отговор
    И Вова трябва да папка!

    18:57 04.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Управлението

    4 2 Отговор
    е некадърно,за сметка на това ще изкара мандата!

    18:59 04.10.2026

  • 10 Тласкат ги

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Емигрант":

    за балотаж!

    19:00 04.10.2026

  • 11 Интересно

    15 0 Отговор

    До коментар #1 от "Гробар":

    Складовете на Нефтохима преливали, а цената бензина - 3 лева, а на нафтата 3,5 лева. Нещо не се връзва сега складовете са препълнени, а цените до небето, какви ще бъдат цените, когото складовете се опразнят?

    19:03 04.10.2026

  • 12 развратния мешчо пух

    7 0 Отговор
    Ми да дават по половин литър бонус на всеки зареден литър че да не преливат

    19:09 04.10.2026

  • 13 КАТО ИМА СВЪХПРЕДЛАГАНЕ

    13 0 Отговор
    Цените защо не падат.

    Коментиран от #15

    19:11 04.10.2026

  • 14 гринго

    8 0 Отговор
    А тогава що е скъпо бре?
    МАФИЯ!

    19:11 04.10.2026

  • 15 Юои

    6 3 Отговор

    До коментар #13 от "КАТО ИМА СВЪХПРЕДЛАГАНЕ":

    Малкият Хладилник изнася горива за Рашка.

    19:16 04.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Последния Софиянец

    4 0 Отговор
    Ще изнесат евтиното гориво и после ще плащаме скъпо.

    19:24 04.10.2026

  • 18 гоосе

    4 0 Отговор
    „Не мога да намеря връзка между това, че отпушихме износа на горива, и растежа на цените у нас. В страната „Лукойл” произвежда повече гориво, отколкото ние можем да консумираме. То се съхранява в складовете на компанията, но разбирам, че те вече преливат и трябва някъде да се дистрибутира, иначе ще блокира рафинерията“, обясни той.

    Ами ... ако не иска да блокира рафинерията - да свали цените, за да изчисти складовете :)
    Ама комунист да ти обяснява как разрешението за износ нямало да повлияе ./.. :)

    Коментиран от #21

    19:28 04.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Айде стига

    2 1 Отговор

    До коментар #18 от "гоосе":

    с тези"комунисти"! Това не са комунисти и никога няма да бъдат! Това се едни ненаяли се вълци в овчи кожи! Пред теб говорят едно,а правят съвсем друго!

    19:39 04.10.2026

  • 22 Адолф

    4 0 Отговор
    Като те гледам Стефчо как лъжеш, мажеш и манипулираш социализЪмЪт май въобще не е свършил нашто момче. Цените в България са по ниски не защото Лук Ойл продава на ниски цени а защото у нас акциза е най-нисък бе Стефчо. Отделно у нас нямаме данък екология който в някой държави надхвърля 10%. Ако погледнеш базовата цена на дизела преди облагането му с данъци и акцизи и ще видиш скъпи ми Стефчо че дизела в България далеч не е сред най-евтините в Европа. Кой гласува за такива малоумници и манипулатори като тоя прогресивния само се чудя.

    19:41 04.10.2026

  • 23 Българин 🇧🇬

    4 0 Отговор
    Този къде живее , и откъде дава интервю ? Като говори за заплати , че се повишавали , знае ли с колко се повишиха цените ? А ние продължаваме да си плащаме рекета към натото - златото за сащ , и по милион на ден за турците .

    19:41 04.10.2026

  • 24 БеГемот

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Гробар":

    Ако свалят цените дизела отива навън....

    19:41 04.10.2026

  • 25 Mного просто

    3 0 Отговор

    До коментар #19 от "Истината е една":

    Чорапа помага раята да се граби а псустлер да си пълни гушката.

    19:43 04.10.2026

  • 26 Адолф

    3 1 Отговор

    До коментар #5 от "Пламен":

    На това му се вика прогресивна икономика, демек ще обедняваме прогресивно. Но когато управляват комунисти е така.

    19:44 04.10.2026

  • 27 А защо

    3 0 Отговор
    Е толкова скъпо???

    19:48 04.10.2026

  • 28 Споко другари

    1 0 Отговор
    Тука акциза е най-нисък а качеството също е ниско. Затова цените са високи.

    19:49 04.10.2026

  • 29 Ха,ха

    0 0 Отговор
    Ма като падат цените пада ли цената 🤣🤣

    19:50 04.10.2026

  • 30 няма оправия

    0 0 Отговор
    Откак Бандата на Румен превзе държавата, цените растат ли растат.

    19:57 04.10.2026

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