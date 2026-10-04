Белчев: „Лукойл” произвежда повече гориво, отколкото ние можем да консумираме, складовете преливат

Това е тежък криминален инцидент. Радващо е, че органите на реда светкавично разкриха това престъпление и вече ще се види има ли поръчител нагоре по веригата. Ще видим и как Прокуратурата ще влезе в своите задължения. Така Стефан Белчев, депутат от „Прогресивна България”, коментира пред Нова тв убийството на бизнесмена Илиян Филипов.
Според него министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев до момента си върши „перфектно“ работата във всяко отношение.
„Не мога да намеря връзка между това, че отпушихме износа на горива, и растежа на цените у нас. В страната „Лукойл” произвежда повече гориво, отколкото ние можем да консумираме. То се съхранява в складовете на компанията, но разбирам, че те вече преливат и трябва някъде да се дистрибутира, иначе ще блокира рафинерията“, обясни той.
„Социализмът отдавна свърши. Това е гориво на пазарен принцип, „Лукойл” следва борсовите политики. Горивото навсякъде скача. Само Малта е с по-ниски цени от нас сред целия ЕС“, обърна внимание депутатът.
По думите му няма някакво драстично обедняване у нас: „Нашата средна работна заплата се повишава с едни от най-високите темпове в ЕС. Все още имаме какво да догонваме, но смятам, че икономиката ни е стабилна и имаме добро ниво на растеж.“
„Облагането на свръхпечалбите в определени икономики е нещо допустимо и се е случвало. Това не е първият път, в който имаме облагане на свръхпечалба. Не виждам нищо притеснително, още повече, че ще бъде еднократен“, напомни Белчев.
Според него Бюджет 2027 ще цели чрез стабилни мерки да се осигури социална поносимост за семействата, съхраняване на бизнес средата, понижаване на дефицита със „смели“ мерки до 3,5%.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гробар
Коментиран от #11, #24
18:33 04.10.2026
2 Сидни Суини ръкоделие 👋
18:39 04.10.2026
3 Ветеран от протеста
18:42 04.10.2026
4 Вие сте отчайващо тъпи
18:46 04.10.2026
5 Пламен
ЕГАТИ ИКОНОМИКАТА !!! :)
Коментиран от #26
18:49 04.10.2026
6 Само питам
18:54 04.10.2026
7 Алипиперов
18:57 04.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Управлението
18:59 04.10.2026
10 Тласкат ги
До коментар #8 от "Емигрант":за балотаж!
19:00 04.10.2026
11 Интересно
До коментар #1 от "Гробар":Складовете на Нефтохима преливали, а цената бензина - 3 лева, а на нафтата 3,5 лева. Нещо не се връзва сега складовете са препълнени, а цените до небето, какви ще бъдат цените, когото складовете се опразнят?
19:03 04.10.2026
12 развратния мешчо пух
19:09 04.10.2026
13 КАТО ИМА СВЪХПРЕДЛАГАНЕ
Коментиран от #15
19:11 04.10.2026
14 гринго
МАФИЯ!
19:11 04.10.2026
15 Юои
До коментар #13 от "КАТО ИМА СВЪХПРЕДЛАГАНЕ":Малкият Хладилник изнася горива за Рашка.
19:16 04.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Последния Софиянец
19:24 04.10.2026
18 гоосе
Ами ... ако не иска да блокира рафинерията - да свали цените, за да изчисти складовете :)
Ама комунист да ти обяснява как разрешението за износ нямало да повлияе ./.. :)
Коментиран от #21
19:28 04.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Айде стига
До коментар #18 от "гоосе":с тези"комунисти"! Това не са комунисти и никога няма да бъдат! Това се едни ненаяли се вълци в овчи кожи! Пред теб говорят едно,а правят съвсем друго!
19:39 04.10.2026
22 Адолф
19:41 04.10.2026
23 Българин 🇧🇬
19:41 04.10.2026
24 БеГемот
До коментар #1 от "Гробар":Ако свалят цените дизела отива навън....
19:41 04.10.2026
25 Mного просто
До коментар #19 от "Истината е една":Чорапа помага раята да се граби а псустлер да си пълни гушката.
19:43 04.10.2026
26 Адолф
До коментар #5 от "Пламен":На това му се вика прогресивна икономика, демек ще обедняваме прогресивно. Но когато управляват комунисти е така.
19:44 04.10.2026
27 А защо
19:48 04.10.2026
28 Споко другари
19:49 04.10.2026
29 Ха,ха
19:50 04.10.2026
30 няма оправия
19:57 04.10.2026