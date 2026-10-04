Белчев: „Лукойл” произвежда повече гориво, отколкото ние можем да консумираме, складовете преливат

Това е тежък криминален инцидент. Радващо е, че органите на реда светкавично разкриха това престъпление и вече ще се види има ли поръчител нагоре по веригата. Ще видим и как Прокуратурата ще влезе в своите задължения. Така Стефан Белчев, депутат от „Прогресивна България”, коментира пред Нова тв убийството на бизнесмена Илиян Филипов.

Според него министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев до момента си върши „перфектно“ работата във всяко отношение.

„Не мога да намеря връзка между това, че отпушихме износа на горива, и растежа на цените у нас. В страната „Лукойл” произвежда повече гориво, отколкото ние можем да консумираме. То се съхранява в складовете на компанията, но разбирам, че те вече преливат и трябва някъде да се дистрибутира, иначе ще блокира рафинерията“, обясни той.

„Социализмът отдавна свърши. Това е гориво на пазарен принцип, „Лукойл” следва борсовите политики. Горивото навсякъде скача. Само Малта е с по-ниски цени от нас сред целия ЕС“, обърна внимание депутатът.

По думите му няма някакво драстично обедняване у нас: „Нашата средна работна заплата се повишава с едни от най-високите темпове в ЕС. Все още имаме какво да догонваме, но смятам, че икономиката ни е стабилна и имаме добро ниво на растеж.“

„Облагането на свръхпечалбите в определени икономики е нещо допустимо и се е случвало. Това не е първият път, в който имаме облагане на свръхпечалба. Не виждам нищо притеснително, още повече, че ще бъде еднократен“, напомни Белчев.

Според него Бюджет 2027 ще цели чрез стабилни мерки да се осигури социална поносимост за семействата, съхраняване на бизнес средата, понижаване на дефицита със „смели“ мерки до 3,5%.