Малума стана баща на второ дете (СНИМКИ)

Колумбийският певец и актьор Малума стана баща за втори път. 32-годишният изпълнител и партньорката му Сусана Гомес посрещнаха син, когото кръстиха Орион Лондоньо Гомес.

Малума, чието истинско име е Хуан Луис Лондоньо Ариас, съобщи новината в Instagram на 15 септември. Музикантът публикува черно-бяла семейна снимка, на която държи новороденото момче, докато е прегърнал Сусана Гомес.

„Орион Лондоньо Гомес. 14.09.26“, написаха двамата, разкривайки, че синът им се е родил на 14 септември.

Малума и Сусана Гомес вече имат дъщеря, Парис Лондоньо Гомес, която е на две години и половина.

Колумбийската звезда обяви през май, че очакват второ дете. Тогава по повод Деня на майката Малума публикува черно-бял кадър, на който той и малката Парис целуват наедрелия корем на Сусана Гомес. Певецът придружи снимката единствено със светлосиньо сърце, подсказвайки, че семейството очаква момче.

Малума и Сусана Гомес са двойка от 2020 г., като двамата дълго време пазеха отношенията си далеч от публичното пространство.

През октомври 2023 г. изпълнителят на „Hawái“ избра необичаен начин да съобщи, че ще става баща за първи път. Новината за бременността на Сусана Гомес беше разкрита чрез музикалния видеоклип към песента му „Procura“.

Дъщеря им Парис се роди на 9 март 2024 г. в 8:23 часа сутринта. Малума съобщи раждането ѝ със серия семейни снимки и лично послание към партньорката си. „Сусана, любов моя, благодаря ти, че сбъдна най-голямата ми мечта да бъда баща. Никога няма да забравя този момент“, написа тогава певецът.

След появата на Парис Малума неведнъж е говорил за промяната, която бащинството е донесло в живота му. В интервю за Allure през 2024 г. колумбийският изпълнител заяви, че приоритетите му са се променили напълно.

„Всичко се промени. И това ми харесва“, каза Малума. „Сега се събуждам всеки ден с желание да покоря света.“

Певецът допълни, че дъщеря му го е мотивирала да бъде по-дисциплиниран и да обръща повече внимание на здравето си.

„Трябва да даваш пример. Лягам си в девет вечерта, когато мога, и ставам в 5:30, за да тренирам, защото искам да бъда здрав. Когато имаш деца, искаш да живееш вечно заради тях. Искам тя да се гордее с мен“, сподели Малума.