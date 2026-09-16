Задържаха агресивен шофьор, направил две катастрофи и избягал в „Слънчев бряг“

36-годишен мъж от София е задържан, след като предизвикал две катастрофи, напуснал мястото на първия инцидент и отказал да бъде изследван за алкохол и наркотици.
Случаят е от около 2:30 часа на 15 септември. По данни на полицията мъжът катастрофирал с автомобил в Свети Влас, след което напуснал мястото и потеглил с видимо висока скорост към Несебър.
В района пред хотел в „Слънчев бряг“ той предизвикал второ пътнотранспортно произшествие.
Автомобилът спрял малко по-късно пред друг хотел, а водачът слязъл във видимо неадекватно състояние.
При пристигането на полицаите мъжът проявил агресия и буйствал, което наложило задържането му за срок до 24 часа.
Той отказал тестове за употреба на алкохол и наркотични вещества, както и да даде кръвна проба за химичен анализ.
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1 Мнение
16:09 16.09.2026
2 И що не
16:10 16.09.2026