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Задържаха агресивен шофьор, направил две катастрофи и избягал в „Слънчев бряг“

Задържаха агресивен шофьор, направил две катастрофи и избягал в „Слънчев бряг“

16 Септември, 2026 16:04 562 2

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  • слънчев бряг

Мъжът катастрофирал в Свети Влас, след което напуснал мястото и потеглил с видимо висока скорост към Несебър

Задържаха агресивен шофьор, направил две катастрофи и избягал в „Слънчев бряг“ - 1
Снимка: Shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

36-годишен мъж от София е задържан, след като предизвикал две катастрофи, напуснал мястото на първия инцидент и отказал да бъде изследван за алкохол и наркотици.

Случаят е от около 2:30 часа на 15 септември. По данни на полицията мъжът катастрофирал с автомобил в Свети Влас, след което напуснал мястото и потеглил с видимо висока скорост към Несебър.

В района пред хотел в „Слънчев бряг“ той предизвикал второ пътнотранспортно произшествие.

Автомобилът спрял малко по-късно пред друг хотел, а водачът слязъл във видимо неадекватно състояние.

При пристигането на полицаите мъжът проявил агресия и буйствал, което наложило задържането му за срок до 24 часа.

Той отказал тестове за употреба на алкохол и наркотични вещества, както и да даде кръвна проба за химичен анализ.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мнение

    8 0 Отговор
    На такива де6или трябва задължително, дори насилствено да им се вземат проби за алкохол и наркотици. Наказанието да е максимума по две

    16:09 16.09.2026

  • 2 И що не

    4 0 Отговор
    са го гръмнале и поне поутепале?

    16:10 16.09.2026