Българите напускат родния дом средно на 28-годишна възраст

Младите хора в България напускат дома на родителите си средно на 27,9 години, показват данните на Евростат за 2025 г. Така страната ни се нарежда над средната възраст за Европейския съюз, която е 26,3 години. За сравнение, през 2024 г. средната стойност за ЕС е била 26,2 години.

В рамките на Европейския съюз най-късно младите се отделят от родителите си в Хърватия – средно на 31,5 години. Следват Гърция и Словакия с по 30,9 години, а в Испания и Италия средната възраст е 30,2 години. В другия край на класацията са Финландия - 21,4 години, Дания – 21,8, както и Естония и Литва - по 22,7 години.

Данните показват и връзка между възрастта, на която младите напускат дома, и тяхната заетост. През 2025 г. 65,5% от хората на възраст между 20 и 29 години в ЕС са били заети. В повечето държави, в които младите се отделят от родителите си по-рано, заетостта сред тази възрастова група е над средната за Съюза. Сред тези страни са Нидерландия, Дания, Германия и Швеция.

Обратната тенденция се наблюдава в държави, в които младите остават по-дълго в родителския дом. В Гърция, Хърватия, Испания и Италия средната възраст за напускане е над средната за ЕС, а заетостта сред 20-29-годишните е под средното европейско ниво. Данните на Евростат показват, че средната възраст за напускане на родителския дом в ЕС като цяло остава сравнително стабилна – близо до 26 години още от 2002 г.