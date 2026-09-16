Българите напускат родния дом средно на 28-годишна възраст

Младите хора в България напускат дома на родителите си средно на 27,9 години, показват данните на Евростат за 2025 г. Така страната ни се нарежда над средната възраст за Европейския съюз, която е 26,3 години. За сравнение, през 2024 г. средната стойност за ЕС е била 26,2 години.
В рамките на Европейския съюз най-късно младите се отделят от родителите си в Хърватия – средно на 31,5 години. Следват Гърция и Словакия с по 30,9 години, а в Испания и Италия средната възраст е 30,2 години. В другия край на класацията са Финландия - 21,4 години, Дания – 21,8, както и Естония и Литва - по 22,7 години.
Данните показват и връзка между възрастта, на която младите напускат дома, и тяхната заетост. През 2025 г. 65,5% от хората на възраст между 20 и 29 години в ЕС са били заети. В повечето държави, в които младите се отделят от родителите си по-рано, заетостта сред тази възрастова група е над средната за Съюза. Сред тези страни са Нидерландия, Дания, Германия и Швеция.
Обратната тенденция се наблюдава в държави, в които младите остават по-дълго в родителския дом. В Гърция, Хърватия, Испания и Италия средната възраст за напускане е над средната за ЕС, а заетостта сред 20-29-годишните е под средното европейско ниво. Данните на Евростат показват, че средната възраст за напускане на родителския дом в ЕС като цяло остава сравнително стабилна – близо до 26 години още от 2002 г.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Това е
Коментиран от #5
16:01 16.09.2026
2 Нормално
16:06 16.09.2026
3 При мама
Коментиран от #12
16:07 16.09.2026
4 А българките
16:08 16.09.2026
5 Бетонната мафия
До коментар #1 от "Това е":Ние го поръчахме, да ви светнем че или се изнасяте под наем, или купувате с 30 годишна ипотека нашите 30 квадрата нови коптори. Че за какво строим по 100000 апартамента годишно, да стоят празни ли?
16:11 16.09.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Марксист
16:21 16.09.2026
8 Младите хора в България
16:28 16.09.2026
9 С тия заплати
16:30 16.09.2026
10 При нас
16:36 16.09.2026
11 Аз съм на 49
16:46 16.09.2026
12 Двоен интеграл
До коментар #3 от "При мама":Ти си неграмотен простак, на 28 си тъп цървул и такъв ще си умреш. На село още преди 18 се мъкнете в София да осмърдите всичко на конски тор.
16:46 16.09.2026
13 Бфбж
17:02 16.09.2026
14 Росен
17:07 16.09.2026