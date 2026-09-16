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Българите напускат родния дом средно на 28-годишна възраст

Българите напускат родния дом средно на 28-годишна възраст

16 Септември, 2026 15:57 472 14

  • българи-
  • дом-
  • родители

Това е с 1,6 години над средната възраст за Европейския съюз, показват данни на Евростат

Българите напускат родния дом средно на 28-годишна възраст - 1
Снимка: Shutterstock
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Младите хора в България напускат дома на родителите си средно на 27,9 години, показват данните на Евростат за 2025 г. Така страната ни се нарежда над средната възраст за Европейския съюз, която е 26,3 години. За сравнение, през 2024 г. средната стойност за ЕС е била 26,2 години.

В рамките на Европейския съюз най-късно младите се отделят от родителите си в Хърватия – средно на 31,5 години. Следват Гърция и Словакия с по 30,9 години, а в Испания и Италия средната възраст е 30,2 години. В другия край на класацията са Финландия - 21,4 години, Дания – 21,8, както и Естония и Литва - по 22,7 години.

Данните показват и връзка между възрастта, на която младите напускат дома, и тяхната заетост. През 2025 г. 65,5% от хората на възраст между 20 и 29 години в ЕС са били заети. В повечето държави, в които младите се отделят от родителите си по-рано, заетостта сред тази възрастова група е над средната за Съюза. Сред тези страни са Нидерландия, Дания, Германия и Швеция.

Обратната тенденция се наблюдава в държави, в които младите остават по-дълго в родителския дом. В Гърция, Хърватия, Испания и Италия средната възраст за напускане е над средната за ЕС, а заетостта сред 20-29-годишните е под средното европейско ниво. Данните на Евростат показват, че средната възраст за напускане на родителския дом в ЕС като цяло остава сравнително стабилна – близо до 26 години още от 2002 г.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Това е

    9 1 Отговор
    напълно безсмислено проучване.

    Коментиран от #5

    16:01 16.09.2026

  • 2 Нормално

    2 1 Отговор
    вземат вишо и назапад!

    16:06 16.09.2026

  • 3 При мама

    2 2 Отговор
    я сум с 2 виши

    Коментиран от #12

    16:07 16.09.2026

  • 4 А българките

    3 2 Отговор
    на 15 !

    16:08 16.09.2026

  • 5 Бетонната мафия

    6 1 Отговор

    До коментар #1 от "Това е":

    Ние го поръчахме, да ви светнем че или се изнасяте под наем, или купувате с 30 годишна ипотека нашите 30 квадрата нови коптори. Че за какво строим по 100000 апартамента годишно, да стоят празни ли?

    16:11 16.09.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Марксист

    1 1 Отговор
    Първо трябва да се колерира с процента от минималната заплата за квартира. Дори и класация по възрастни които живеят под наем. Преди 10 години пишеше, че България има 18 кв.м жилищна площ на глава, а в Германия 55 кв.м. пишеше и - че в Източна Европа живеят около 50% в пренаселени жилища и застрашени от бедност, а в Холандия примерно само 7%. Източна Европа изостана след социализмът, а Западът реши да се ускори за да покаже, че не социализмът е повече от социализмът, и задържаха бивши соц. държави в застой, да се види контрастът. През 1980те нямаше контраст. Лявото го освободиха на запад, а в Източна Европа го унищожиха и забраниха.

    16:21 16.09.2026

  • 8 Младите хора в България

    1 1 Отговор
    Първо трябва да се корелира с процента от минималната заплата за квартира, по страни, и не сигурната заетост на младите и не сигурното заплащане. Дори и класация по възрастни които живеят под наем. Преди 10 години пишеше, че България има 18 кв.м жилищна площ на глава, а в Германия 55 кв.м. пишеше и - че в Източна Европа живеят около 50% в пренаселени жилища и застрашени от бедност, а в Холандия примерно само 7%. Източна Европа изостана след социализмът, а Западът реши да се ускори за да покаже, че не социализмът е повече от социализмът, и задържаха бивши соц. държави в застой, да се види контрастът. През 1980те нямаше контраст. Лявото го освободиха на запад, а в Източна Европа го унищожиха и забраниха.

    16:28 16.09.2026

  • 9 С тия заплати

    7 1 Отговор
    Е цяло чудо , че напускат родния дом. С африкански заплати и цени на апартаменти, като в западна Европа и САЩ. В Унгария двустаен е 300 евро наема в Будапеща, тук 400-450.

    16:30 16.09.2026

  • 10 При нас

    3 1 Отговор
    Работодателя не иска да дава заплати, дори високите заплати в сектор IT, са ниски, за разлика от останалата част на Европа, IT сектора е с по-високи заплати в цяла Европа. Нямаме работещи синдикати, самите синдикатите нямат никакви права в закона. Във Франция, ако работника, работи извън работно време или събота и неделя, синдиката може да заведе дело за милиони.

    16:36 16.09.2026

  • 11 Аз съм на 49

    1 1 Отговор
    И още не съм го напуснал човек като се разбира с околните не му трябват ипотеки пък никой не се взел имота на ония свят в днешно време да нямаш собственост носи повече ползи отколкото да притежаваш

    16:46 16.09.2026

  • 12 Двоен интеграл

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "При мама":

    Ти си неграмотен простак, на 28 си тъп цървул и такъв ще си умреш. На село още преди 18 се мъкнете в София да осмърдите всичко на конски тор.

    16:46 16.09.2026

  • 13 Бфбж

    2 0 Отговор
    Напускали били?! Ако искат няма да напуснат. Задължително ли е? Ако искат по 3 поколения ще живеят заедно. Прекаляват вече.

    17:02 16.09.2026

  • 14 Росен

    0 0 Отговор
    А защо трябва да напускаш родният дом? А, да, за да изтеглиш кредит и да пълниш банкерските гуши 30 години!

    17:07 16.09.2026

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