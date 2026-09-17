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Дейвид Бекъм смята, че няма друг играч, който да заслужава повече „Златната топка“ от Лионел Меси

Дейвид Бекъм смята, че няма друг играч, който да заслужава повече „Златната топка“ от Лионел Меси

17 Септември, 2026 11:10 444 1

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Легендарният англичанин възхвалява аржентинската суперзвезда след поредния му триумф

Дейвид Бекъм смята, че няма друг играч, който да заслужава повече „Златната топка“ от Лионел Меси - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Дейвид Бекъм, съсобственикът на Интер Маями и една от най-емблематичните фигури във футбола, не скри възхищението си от Лионел Меси. След като аржентинският маестро изигра ключова роля за победата на своя отбор с 2:0 над Крус Асул във финала за „Кампеонес къп“, Бекъм заяви, че именно Меси заслужава най-престижното индивидуално отличие – „Златната топка“.

„Гледайки какво направи Меси в този мач и как се представи на Световното първенство, няма съмнение кой трябва да грабне „Златната топка“, сподели Бекъм. Той подчерта, че аржентинецът, въпреки възрастта си, продължава да диктува темпото на терена и да вдъхновява съотборниците си. „Да играеш на такова ниво на 39 години е нещо феноменално. Меси промени хода на всеки двубой, в който участваше – това е истинска магия“, допълни бившият капитан на Англия.

Бекъм не пропусна да отдаде заслуженото и на други големи имена в световния футбол като Хари Кейн, Килиан Мбапе и Джуд Белингам. Въпреки това, според него, Лео Меси се откроява като най-ярката звезда на съвременната сцена. „Има много страхотни футболисти, но когато става дума за Лео... аз съм неговият най-голям почитател“, призна с усмивка Бекъм.


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  • 1 Византиец

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    Аз пък съм за Доналд Тръмп. Той е много, много добър!

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