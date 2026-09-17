Дейвид Бекъм смята, че няма друг играч, който да заслужава повече „Златната топка“ от Лионел Меси

Дейвид Бекъм, съсобственикът на Интер Маями и една от най-емблематичните фигури във футбола, не скри възхищението си от Лионел Меси. След като аржентинският маестро изигра ключова роля за победата на своя отбор с 2:0 над Крус Асул във финала за „Кампеонес къп“, Бекъм заяви, че именно Меси заслужава най-престижното индивидуално отличие – „Златната топка“.

„Гледайки какво направи Меси в този мач и как се представи на Световното първенство, няма съмнение кой трябва да грабне „Златната топка“, сподели Бекъм. Той подчерта, че аржентинецът, въпреки възрастта си, продължава да диктува темпото на терена и да вдъхновява съотборниците си. „Да играеш на такова ниво на 39 години е нещо феноменално. Меси промени хода на всеки двубой, в който участваше – това е истинска магия“, допълни бившият капитан на Англия.

Бекъм не пропусна да отдаде заслуженото и на други големи имена в световния футбол като Хари Кейн, Килиан Мбапе и Джуд Белингам. Въпреки това, според него, Лео Меси се откроява като най-ярката звезда на съвременната сцена. „Има много страхотни футболисти, но когато става дума за Лео... аз съм неговият най-голям почитател“, призна с усмивка Бекъм.