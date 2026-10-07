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Клуб от Саудитска Арабия се интересува от звезда на Левски

Клуб от Саудитска Арабия се интересува от звезда на Левски

7 Октомври, 2026 12:58 446 1

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Съществува сериозна вероятност Бала да последва бившия си съотборник Марин Петков и да продължи кариерата си в Саудитска Арабия, макар и в друг местен клуб

Клуб от Саудитска Арабия се интересува от звезда на Левски - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Въпреки че не се намира в най-добрата си форма от началото на сезона, крилото на Левски Евертон Бала продължава да се ползва с пълното доверие на старши треньора Хулио Веласкес. Според информация на колегите от „Мач Телеграф“, спадът в изявите на бразилеца се дължи на факта, че вниманието му е ангажирано с потенциален трансфер извън „Герена“.

Съществува сериозна вероятност Бала да последва бившия си съотборник Марин Петков и да продължи кариерата си в Саудитска Арабия, макар и в друг местен клуб. Доброто представяне на българския национал в арабското първенство отваря вратите за нови сделки между арабските емисари и Левски. Тъй като големите световни звезди все по-често отказват оферти от региона, саудитските клубове са насочили вниманието си към по-достъпни футболисти от Европа.

Към бразилеца има интерес още от тимове от Русия, докато опцията за преминаване в Израел, за която се спекулираше по-рано, вече е отпаднала по желание на самия играч. Ситуацията около Бала е от ключово значение за Левски, тъй като той все още не е приел предложението за подновяване на договора си, който изтича през идното лято. Представителите на футболиста вече са провели първоначални проучвания относно личните му условия за евентуално преминаване в Близкия изток.

За момента статистиката на Бала през кампанията е доста скромна – той има едва 2 отбелязани гола. Първият бе от пряк свободен удар при равенството с Университатя (Крайова) в турнирите, а вторият – от дузпа при поражението с 2:4 от ЦСКА за Купата на България.

Въпреки че моментната му форма не е впечатляваща, Веласкес твърдо залага на него. Испанският специалист харесва поливалентността на Бала, възможността да покрива няколко позиции в офанзивен план и активната му роля при пресата на тима. В същото време статусът на футболиста в първенството го прави апетитна хапка за чуждестранните купувачи, а за Левски това е един от последните шансове да реализира изходящ трансфер, преди договорът му да изтече.


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  • 1 Оулеъ

    0 1 Отговор
    Дано да не е нащо момче,вратарчето.

    13:17 07.10.2026

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