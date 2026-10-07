Скалони след последния мач на Лео Меси: Никога не съм виждал нещо такова

Селекционерът на националния отбор на Аржентина Лионел Скалони отдаде почит на бившия нападател на Барселона и Пари Сен Жермен Лионел Меси непосредствено след като 39-годишната легенда изигра последния си мач за страната си.

„Той е неповторим футболист и не мисля, че след него някога ще има някой като него на терена“, заяви Скалони след победата на Аржентина с 3:0 над Бенин в прощалния двубой на капитана.

„Никога през целия си живот не съм виждал подобно нещо у когото и да било“, добави той. „Аурата, която излъчва – не съм я виждал у никой друг. Без него... отборът ще търси други средства, други решения, но това усещане вече няма да го има.“

В последната си изява пред повече от 80 000 зрители на стадион „Ел Монументал“ в Буенос Айрес, Меси отбеляза един гол и асистира за останалите два. С това той приключва кариерата си в националния тим със 126 гола и рекордните 66 асистенции в 207 мача от дебюта си срещу Унгария на 17 август 2005 г.

Меси започна международната си кариера в сянката на друга аржентинска легенда – Диего Марадона, чието майсторство донесе световната титла на Аржентина през 1986 г. в Мексико. През първите си четири участия на световни първенства след своя дебют той дълго се бореше да повтори този триумф, преди в крайна сметка да запише името си със златни букви в историята на световния футбол, вдигайки титлата в Катар през 2022.