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Започна поклонението пред собственика на Ботев (Пловдив) Илиян Филипов

Започна поклонението пред собственика на Ботев (Пловдив) Илиян Филипов

7 Октомври, 2026 12:35 1 011 10

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  • ботев пловдив-
  • футбол

На поклонението присъства целият представителен отбор на "канарчетата", предвождан от наставника Станислав Генчев и неговия щаб

Започна поклонението пред собственика на Ботев (Пловдив) Илиян Филипов - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Днес, около 10:30 часа, в ритуалната зала на Траурен парк "Север", започна поклонението пред собственика на Ботев (Пловдив) Илиян Филипов, който беше убит в ранните часове на 30 септември във входа на жилищна сграда в район "Западен". Бизнесменът ще бъде изпратен в последния си земен път от близки, приятели и хора от футболната общност.

Започна поклонението пред собственика на Ботев (Пловдив) Илиян Филипов

По бързи следи органите на реда задържаха Славчо Мегеров, заподозрян за тежкото престъпление, като според събраните до момента данни основният мотив е свързан с неуредени финансови и бизнес отношения. Разследването продължава под надзора на прокуратурата, а Мегеров е в ареста с постоянна мярка задържане под стража.

Започна поклонението пред собственика на Ботев (Пловдив) Илиян Филипов

На поклонението присъства целият представителен отбор на "канарчетата", предвождан от наставника Станислав Генчев, помощникът му Живко Миланов и треньорът на вратарите Йордан Господинов, както и директорът на детско-юношеската школа на "жълто-черните" - Иван Цветанов. Там е още една от най-големите клубни легенди Петър Зехтински и бившият капитан на Ботев Ивелин Попов.

Започна поклонението пред собственика на Ботев (Пловдив) Илиян Филипов

Сред присъстващите бяха забелязани още бившият кмет на Пловдив Здравко Димитров и спортният директор на Лудогорец Георги Караманджуков. Николай Киров, който беше първият треньор, след като Филипов стана собственик на клуба, също отдаде почит към бизнесмена.

Започна поклонението пред собственика на Ботев (Пловдив) Илиян Филипов


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