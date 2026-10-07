Днес, около 10:30 часа, в ритуалната зала на Траурен парк "Север", започна поклонението пред собственика на Ботев (Пловдив) Илиян Филипов, който беше убит в ранните часове на 30 септември във входа на жилищна сграда в район "Западен". Бизнесменът ще бъде изпратен в последния си земен път от близки, приятели и хора от футболната общност.
По бързи следи органите на реда задържаха Славчо Мегеров, заподозрян за тежкото престъпление, като според събраните до момента данни основният мотив е свързан с неуредени финансови и бизнес отношения. Разследването продължава под надзора на прокуратурата, а Мегеров е в ареста с постоянна мярка задържане под стража.
На поклонението присъства целият представителен отбор на "канарчетата", предвождан от наставника Станислав Генчев, помощникът му Живко Миланов и треньорът на вратарите Йордан Господинов, както и директорът на детско-юношеската школа на "жълто-черните" - Иван Цветанов. Там е още една от най-големите клубни легенди Петър Зехтински и бившият капитан на Ботев Ивелин Попов.
Сред присъстващите бяха забелязани още бившият кмет на Пловдив Здравко Димитров и спортният директор на Лудогорец Георги Караманджуков. Николай Киров, който беше първият треньор, след като Филипов стана собственик на клуба, също отдаде почит към бизнесмена.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Га играаме черно тото
12:36 07.10.2026
2 Трътлю
12:40 07.10.2026
3 Αлфа Bълкът
Коментиран от #7
12:46 07.10.2026
4 Димитров
Така и с Илиян Филипов.
Мир на праха му!
13:00 07.10.2026
5 Тик-Ток
13:00 07.10.2026
6 Къци Карамфила
13:01 07.10.2026
7 Сила
До коментар #3 от "Αлфа Bълкът":И царевични пръчици "Зайо Байо " .....в един изоставен гараж !!!?
13:08 07.10.2026
8 Цвете
13:12 07.10.2026
9 Механик
колко са бели душите ни... "
Хехе ! Гледам снимките и си спомням 90-те. Нищо не се е променило. Все същите момчета в черни дрехи и черни очила, гледат все едно са изгубили най-милото си. И тогава, и сега им се викаше "бизнесмени", а децата ги вземаха за подражание.
Приемственост му се вика.
Да живеят бананите!!!
13:33 07.10.2026
10 Хмм
14:02 07.10.2026