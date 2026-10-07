Днес, около 10:30 часа, в ритуалната зала на Траурен парк "Север", започна поклонението пред собственика на Ботев (Пловдив) Илиян Филипов, който беше убит в ранните часове на 30 септември във входа на жилищна сграда в район "Западен". Бизнесменът ще бъде изпратен в последния си земен път от близки, приятели и хора от футболната общност.

По бързи следи органите на реда задържаха Славчо Мегеров, заподозрян за тежкото престъпление, като според събраните до момента данни основният мотив е свързан с неуредени финансови и бизнес отношения. Разследването продължава под надзора на прокуратурата, а Мегеров е в ареста с постоянна мярка задържане под стража.

На поклонението присъства целият представителен отбор на "канарчетата", предвождан от наставника Станислав Генчев, помощникът му Живко Миланов и треньорът на вратарите Йордан Господинов, както и директорът на детско-юношеската школа на "жълто-черните" - Иван Цветанов. Там е още една от най-големите клубни легенди Петър Зехтински и бившият капитан на Ботев Ивелин Попов.

Сред присъстващите бяха забелязани още бившият кмет на Пловдив Здравко Димитров и спортният директор на Лудогорец Георги Караманджуков. Николай Киров, който беше първият треньор, след като Филипов стана собственик на клуба, също отдаде почит към бизнесмена.