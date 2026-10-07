Меси се разплака още в автобуса преди прощалния си мач с Аржентина (ВИДЕО)

Световната футболна икона Лионел Меси изигра последния си мач за Аржентина. В емоционален сблъсък срещу Бенин, Меси си взе последно сбогом с феновете на „албиселесте“.

Освен по време на мача, емоциите властваха още преди него. В социалните мрежи се появи трогателно видео от пристигането на Лионел Меси на стадион „Монументал“, където се състоя срещата, спечелена от домакините с 3:0.

В него се вижда как Меси плаче в автобуса под бурните възгласи на феновете, които го приветстваха.

Футболистът не сдържа сълзите си и след края на срещата, а част от неговите съотборници също се разплакаха.

🚨 LEO MESSI CRYING IN THE BUS 😭 https://t.co/4VAObDR2Nw — All About Argentina 🛎🇦🇷 (@AlbicelesteTalk) October 6, 2026