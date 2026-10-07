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Меси се разплака още в автобуса преди прощалния си мач с Аржентина (ВИДЕО)

Меси се разплака още в автобуса преди прощалния си мач с Аржентина (ВИДЕО)

7 Октомври, 2026 11:00 671 0

  • лионел меси-
  • футбол-
  • аржентина

Освен по време на мача, емоциите властваха още преди него

Меси се разплака още в автобуса преди прощалния си мач с Аржентина (ВИДЕО) - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Световната футболна икона Лионел Меси изигра последния си мач за Аржентина. В емоционален сблъсък срещу Бенин, Меси си взе последно сбогом с феновете на „албиселесте“.

Освен по време на мача, емоциите властваха още преди него. В социалните мрежи се появи трогателно видео от пристигането на Лионел Меси на стадион „Монументал“, където се състоя срещата, спечелена от домакините с 3:0.

В него се вижда как Меси плаче в автобуса под бурните възгласи на феновете, които го приветстваха.

Футболистът не сдържа сълзите си и след края на срещата, а част от неговите съотборници също се разплакаха.


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