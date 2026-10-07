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Сега всичко е в ръцете на Джокович!

Сега всичко е в ръцете на Джокович!

7 Октомври, 2026 11:30 757 0

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Пред Новак сега предстоят две ключови предизвикателства – турнирите от сериите "Мастърс 1000" в Шанхай и Париж

Сега всичко е в ръцете на Джокович! - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Неочакваното отсъствие на Яник Синер от кортовете чак до 2027 година предизвика пълен хаос в мъжкия тур и отвори широко вратите за играчите от втора линия. Битката за финалния турнир в Торино, която изглеждаше почти решена, се превърна в скоростен лов за оставащите точки, където в епицентъра на вниманието се озова Новак Джокович. Решението на Синер да пропусне края на сезона освободи едно сигурно място за Италия, след като участие там вече си осигуриха Карлос Алкарас и Александър Зверев. Това автоматично вдигна залозите на предстоящите турнири и промени изцяло сметките на сръбския шампион.

С триумфа на турнира в Пекин Новак Джокович събра 2840 точки и изпрати ясно послание към конкурентите си. Въпреки че в този етап от кариерата си сърбинът внимателно дозира участията си и щади тялото си, рекордьорът по титли от Големия шлем не крие, че класирането сред осемте най-добри в Торино остава една от основните му състезателни цели до края на годината.

Пред Новак сега предстоят две ключови предизвикателства – турнирите от сериите "Мастърс 1000" в Шанхай и Париж. Със силно представяне в Китай и Франция Джокович ще държи съдбата си изцяло в свои ръце и ще си гарантира битка за още един голям трофей в заключителната фаза на сезона. Зад Бен Шелтън, който с 4430 точки практически си е осигурил билет за Торино (според прогнозите за класиране ще са нужни 4500), настъпи сериозно струпване: следват го Флавио Коболи (3540 точки), Франсис Тиафо (3380 точки), Артюр Фис (3285 точки) и Даниил Медведев (3020 точки).

За руснака периодът е изключително турбулентен. Наред с колебливата форма, Медведев понесе и сериозен удар с отнемането на 200 точки заради дисквалификацията му в Пекин, което го изтласка в рисковата зона и му донесе допълнително напрежение преди Шанхай.

Непосредствено зад Джокович (2840 точки) се нарежда Алекс де Минор с 2690 точки, докато сензацията на сезона – младият испанец Рафаел Ходар, има 2519 пункта. В дебютната си година в професионалния тур Ходар успя да се задържи в битката за Торино въпреки ранните отпадания на US Open и в Токио, но за нов подвиг ще му е нужно истинско чудо на оставащите "Мастърс" турнири. Шанс от по-задна позиция дебнат и останалите претенденти, разделени от само няколко победи: Тейлър Фриц (2490), Якуб Меншик (2405), Томи Пол (2385) и Феликс Оже-Алиасим (2375).

Тъй като до края на кампанията в най-силните надпревари се разиграват хиляди точки, всеки успех в ранните фази или достигане до полуфинал може да преобърне подреждането за броени часове. Докато младите надежди преследват дебютното си влизане в историята, Новак Джокович залага на огромния си опит и шампионски манталитет, за да затвърди своето господство при поредната смяна на поколенията.


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