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Никол Шерцингер показа белезите от изгарянето на крака си (СНИМКИ)
  Тема: Известни личности

Никол Шерцингер показа белезите от изгарянето на крака си (СНИМКИ)

7 Октомври, 2026 13:01 1 115 7

  • никол шерцингер-
  • pussycat dolls-
  • изгаряне-
  • музика-
  • вряла вода

Певицата се изгори с вряла вода час преди концерт в Дюселдорф, но продължи турнето с Pussycat Dolls

Никол Шерцингер показа белезите от изгарянето на крака си (СНИМКИ) - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Никол Шерцингер показа снимки на изгарянията и мехурите по крака си, след като се заля с вряла вода около час преди концерт на Pussycat Dolls в Дюселдорф на 26 септември. Въпреки болезненото нараняване 48-годишната певица излезе на сцената и продължи участието си.

„Нищо като да ти се излее вряла вода върху крака час преди участието — но шоуто трябва да продължи“, написа Шерцингер след концерта в Германия. По данни на Ройтерс и други медии, изгарянето е обхванало участък от крака между коляното и глезена, а по кожата са се появили мехури.

На 5 октомври, преди концерта на Pussycat Dolls в Дъблин, Шерцингер публикува снимки от подготовката си с професионален грим и прическа. След тях тя показа и наранения си крак с посланието: „Каквото виждат те, срещу това, което не виждат.“

Американската певица Глория Гейнър беше сред хората, които я подкрепиха публично. „Ти си воин!“, написа изпълнителката на „I Will Survive“.

Шерцингер излезе на сцената в Дъблин заедно с Ашли Робъртс и Кимбърли Уайът. Според РТЕ концертът е преминал по план, а по време на шоуто Никол Шерцингер дори е пила бира на сцената с двете си колежки.

Инцидентът се случи в началото на европейската и британската част от турнето PCD Forever. Групата започна концертите си през септември в Копенхаген, а след това премина през няколко европейски града, сред които Париж, Варшава и Дюселдорф.

На 7 октомври е насрочен концерт в Глазгоу, а турнето трябва да завърши с шоу в Лондон на 13 октомври.

Завръщането на Pussycat Dolls беше обявено през март 2026 г. заедно с песента „Club Song“ — първия сингъл на групата от шест години. По-късно организаторите отмениха почти цялата северноамериканска част от турнето, като оставиха само едно участие. В изявление групата заяви, че решението е взето след „честна оценка“ на интереса към концертите.

Настоящото завръщане е без три от основателките на Pussycat Dolls — Кармит Бакар, Джесика Сута и Мелъди Торнтън. Робъртс и Сута заявиха, че не са били поканени да се включат в новия състав, а Сута определи проекта като „грабеж за пари“.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Герги

    5 0 Отговор
    Момци,покажете ги тези снимки да ги видя защото нещо съм кьорав

    Коментиран от #3

    13:06 07.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Ироничен

    2 0 Отговор
    Хайде, много важно, ние белези нямаме...

    13:10 07.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 8856856

    0 0 Отговор
    И да знаете - наш Гришо я дра тая котка бая време ! Давай Гришата!

    13:57 07.10.2026