Кирил Десподов: Няма да лъжа - това е специален момент за мен

Кирил Десподов се завърна към тренировъчните занимания с ПАОК.

Капитанът на националния отбор няма официален мач от края на март заради травма на палеца на левия крак.

"Днес за първи път от пет месеца насам взех кратко участие в тренировката на отбора. Няма да лъжа - това беше специален момент за мен, дори и да беше само за малка част от заниманието. След всичко, през което преминах, това да се върна на терена с отбора означава много за мен.", написа той в социалните мрежи.

Все още не е ясно кога Десподов ще бъде отново на терена за солунци.