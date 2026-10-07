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Кирил Десподов: Няма да лъжа - това е специален момент за мен

Кирил Десподов: Няма да лъжа - това е специален момент за мен

7 Октомври, 2026 11:59 723 0

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Капитанът на националния отбор няма официален мач от края на март заради травма на палеца на левия крак

Кирил Десподов: Няма да лъжа - това е специален момент за мен - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Кирил Десподов се завърна към тренировъчните занимания с ПАОК.

Капитанът на националния отбор няма официален мач от края на март заради травма на палеца на левия крак.

"Днес за първи път от пет месеца насам взех кратко участие в тренировката на отбора. Няма да лъжа - това беше специален момент за мен, дори и да беше само за малка част от заниманието. След всичко, през което преминах, това да се върна на терена с отбора означава много за мен.", написа той в социалните мрежи.

Все още не е ясно кога Десподов ще бъде отново на терена за солунци.


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