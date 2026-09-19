Драматично равенство в Русе: Дунав и Ботев Враца завършиха 2:2 след късен изравнителен гол

Дунав (Русе) и Ботев (Враца) сътвориха зрелищно равенство 2:2 в среща от 10-ия кръг на Първа лига. Русенци предвкусваха първа домакинска победа за сезона под ръководството на завърналия се начело старши треньор Георги Чиликов, но изпуснаха аванса си в заключителните секунди на двубоя.

Домакините започнаха вихрено и откриха резултата още в 9-ата минута, когато Джордан Сейнт-Луис се разписа след прецизно подаване на Димитър Тодоров. В 36-ата минута преднината на „драконите“ бе удвоена от Александър Валино. В добавеното време на първата част обаче гостите от Враца намалиха изоставането си с гол на Сейни Сенянг.

През второто полувреме Ботев (Враца) потърси изравняването и стигна до скъпоценната точка в 89-ата минута. Радослав Цонев асистира на Касим Хаджи, който безапелационно прати топката във мрежата за крайното 2:2.

След тази реми възпитаниците на Георги Чиликов остават на предпоследната 13-а позиция в подреждането с актив от 5 точки. Съставът, воден от Тодор Симов, заема 9-о място с 9 пункта.