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Астън Вила с първа победа за сезона след голово шоу срещу Тотнъм в Лондон

Астън Вила с първа победа за сезона след голово шоу срещу Тотнъм в Лондон

19 Септември, 2026 16:39 410 0

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  • футболни новини

След този успех момчетата на Унай Емери вече имат 4 точки

Астън Вила с първа победа за сезона след голово шоу срещу Тотнъм в Лондон - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Астън Вила постигна първи триумф през новата кампания във Висшата лига, след като надделя над Тотнъм с 3:2 в драматичен сблъсък от 5-ия кръг. Гостите от Бирмингам показаха страхотна ефективност в атака и прекършиха у домакините всякакви надежди за обрат в заключителните минути.

Йохан Манзамби откри резултата за бирмингамци в продължението на първата част. Натискът на Тотнъм след почивката доведе до попадение в 60-ата минута, което обаче бе отменено заради засада след намесата на системата VAR. Вместо това Астън Вила нанесе втори удар в 67-ата минута чрез Николас Джаксън, а в 79-ата минута Емилиано Буендиа покачи на 3:0.

Воденият от Роберто Де Дзерби тим на Тотнъм демонстрира характер и върна два гола в края – първо резервата Конър Галахър се разписа в 86-ата минута, а Ян Пол ван Хеке оформи крайното 2:3 в добавеното време, но за повече „шпорите“ нямаха време.

След този успех момчетата на Унай Емери събират 4 точки и се изкачват до 15-ата позиция в подреждането. За Тотнъм кризата откъм резултати се задълбочава, като отборът остава без победа от началото на шампионата и заема 18-о място с едва 2 пункта.


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