Филип Калоч разкри подробности за неочакваното напускане на Томас Райс от Лудогорец

Полузащитникът на Лудогорец Филип Калоч даде откровено интервю за турското издание „Тюркийе Газетеси“, в което коментира краткия престой на германския специалист Томас Райс в Разград и последвалото му назначение начело на Трабзонспор. Чешкият халф сподели своите впечатления от методите на работа на треньора, както и за начина, по който той се е разделил с българския шампион.

Калоч отбеляза, че бързо е разпознал германския стил на дисциплина и високи изисквания у Райс:

„Още в първите дни усетихме, че е дошъл треньор, който знае какво иска. През кариерата си съм работил с германски треньори и съм играл в германското първенство. Знаех какви очаквания може да има към нас като потенциал. Нямахме много време преди сезона, защото той се присъедини към клуба само няколко дни преди официалните ни мачове. Всичко се разви много бързо и ние се опитахме да се адаптираме в най-кратки срокове.“

Футболистът не скри изненадата си от внезапното раздалечаване на пътищата между Лудогорец и германския наставник само два месеца след пристигането му:

„Личната ми комуникация с Томас беше нормална, тъй като престоят му в клуба беше само два месеца. Невъзможно е да се изгради по-дълбока връзка за толкова кратко време. Бях донякъде изненадан, че напусна клуба след два месеца. Сега отново ще трябва да се адаптираме към нов треньор, при това сезонът вече започна. Треньорът Райс напусна клуба без голяма реч. Тръгна си след тренировка без да се сбогува. Със сигурност има причина за това. Както и да е, желая му успех в новия му клуб. Той е треньор, който знае какво иска, и ако му се даде време, може отново да постигне успехи. Вярвам, че ще се справи добре в Трабзонспор.“

Относно амбициите на разградчани през настоящата кампания, полузащитникът бе категоричен, че целта остава непроменена:

„Разбира се, надяваме се да спечелим шампионската титла. Лудогорец е амбициозен клуб и тук спечелването на трофеи е нещо нормално, дори почти задължително.“