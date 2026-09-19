Макс Еберл защити звездите на Байерн Мюнхен и захапа Ламин Ямал

Спортният директор на Байерн Мюнхен Макс Еберл използва разгромната победа с 7:0 над Унион Берлин, за да застане твърдо зад своите състезатели в дебатите за „Златната топка“. В центъра на вниманието бе Майкъл Олизе, който блесна с първия си хеттрик за баварците, а Хари Кейн добави още две попадения към головата си сметка.

След мача Еберл не спести похвалите си за френското крило, определяйки го като един от най-добрите играчи в света в момента:

„Той определено принадлежи към групата на възможните носители на „Златната топка“. Майкъл също навлиза в тази група с начина, по който играе футбол. Той определено е сред най-добрите футболисти в света.“

Баварският шеф обаче не пропусна възможността да отговори на звездата на Барселона Ламин Ямал. Наскоро испанският тийнейджър заяви, че най-престижното индивидуално отличие трябва да отиде при най-добрия футболист на терена, а не при играч, който просто е реализирал 80 гола – коментар, разчетен от мнозина като директна стрела към Голмайстор №1 Хари Кейн (с неговите 73 попадения през миналата кампания).

Еберл бе кратък, но категоричен в отговора си към изказването на Ямал:

„Най-добрите играчи в света са тези, които нямат нужда от кампания.“

Победата качи Байерн Мюнхен временно на върха в Бундеслигата, докато формациите и на Олизе, и на Кейн продължават да ги утвърждават като едни от основните претенденти за „Златната топка“ през настоящия сезон.