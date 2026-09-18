Напрежението след България – Полша се засилва: Полският либеро Якуб Попивчак с подобен жест като този на Алекс Николов

Само денонощие след като полските медии избухнаха срещу българската звезда Александър Николов заради неговата реакция по време на напрегнатия мач между двата национални отбора, в публичното пространство се появиха кадри с аналогично поведение от страна на Якуб Попивчак.

В определен момент от двубоя либерото на „Дружина полска“ показва жест, с който имитира стрелба с пистолет с двете си ръце. Постъпката му много напомня на оспорваното от поляците движение с прерязване на гърлото, което Алекс Николов направи в емоциите си на корта.

След като медиите в Полша бързо определиха действията на Николов като „скандални“, сега предстои да се види каква ще бъде тяхната реакция относно показаната провокация от техния собствен състезател.