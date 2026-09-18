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Напрежението след България – Полша се засилва: Полският либеро Якуб Попивчак с подобен жест като този на Алекс Николов

Напрежението след България – Полша се засилва: Полският либеро Якуб Попивчак с подобен жест като този на Алекс Николов

18 Септември, 2026 17:45 625 5

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  • дружина полска-
  • волейболни новини

Либерото на „Дружина Полска“ имитира стрелба с пистолет с двете ръце

Напрежението след България – Полша се засилва: Полският либеро Якуб Попивчак с подобен жест като този на Алекс Николов - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Само денонощие след като полските медии избухнаха срещу българската звезда Александър Николов заради неговата реакция по време на напрегнатия мач между двата национални отбора, в публичното пространство се появиха кадри с аналогично поведение от страна на Якуб Попивчак.

В определен момент от двубоя либерото на „Дружина полска“ показва жест, с който имитира стрелба с пистолет с двете си ръце. Постъпката му много напомня на оспорваното от поляците движение с прерязване на гърлото, което Алекс Николов направи в емоциите си на корта.

След като медиите в Полша бързо определиха действията на Николов като „скандални“, сега предстои да се види каква ще бъде тяхната реакция относно показаната провокация от техния собствен състезател.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Много чувствителни

    6 1 Отговор
    тия поляци излязоха

    17:47 18.09.2026

  • 2 Сатана Z

    1 0 Отговор
    Професия ; Поляк

    17:54 18.09.2026

  • 3 Тити на Кака

    2 0 Отговор
    Трогателни усилия на медии и ултраси да вкарат един хубав и спортсменски по своята същност спорт за интелигентни хора, волейбола, във формата на просташките надвиквания и закани между футболни агитки!
    Няма да мине, мисирки, няма!

    17:54 18.09.2026

  • 4 Ха ха ха

    0 1 Отговор
    Цяла седмица всички медии ни занимават с 22 годишния олиго@рен, който се мисли за голяма работа.

    Коментиран от #5

    17:55 18.09.2026

  • 5 ТЪПАК

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Ха ха ха":

    МУ ХА ХА ХА

    17:57 18.09.2026

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