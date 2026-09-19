Нинова: Правителството взима нов дълг. Пети подред. И отново крие! Тайно!

Правителството взима нов дълг. Пети подред. И отново крие! Тайно!

Научаваме от интернет страницата на БНБ за нови 150 млн. евро.

Премиер, министър на финанси не обелват и дума за това. На 28.09. ще има аукцион за продажба на държавни ценни книжа. Дотук радевистите натрупаха над 4 млрд. евро. Вкараха ни в дългова спирала. Да излизат и да обясняват къде изтекоха всички пари от заеми.

Защо не доведоха до ръст в икономиката?

Защо не повишиха доходите на хората?

Докога ще обричат децата и внуците ни да плащат за тяхната некадърност и кражби?

Време е всички да прогледнат колко вредно за България и за народа ни е прогресисткото управление.

Този коментар публикува на страницата си във фейсбук лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова.