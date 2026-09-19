Нинова: Правителството взима нов дълг. Пети подред. И отново крие! Тайно!

Правителството взима нов дълг. Пети подред. И отново крие! Тайно!
Научаваме от интернет страницата на БНБ за нови 150 млн. евро.
Премиер, министър на финанси не обелват и дума за това. На 28.09. ще има аукцион за продажба на държавни ценни книжа. Дотук радевистите натрупаха над 4 млрд. евро. Вкараха ни в дългова спирала. Да излизат и да обясняват къде изтекоха всички пари от заеми.
Защо не доведоха до ръст в икономиката?
Защо не повишиха доходите на хората?
Докога ще обричат децата и внуците ни да плащат за тяхната некадърност и кражби?
Време е всички да прогледнат колко вредно за България и за народа ни е прогресисткото управление.
Този коментар публикува на страницата си във фейсбук лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 За тях лъжата
16:12 19.09.2026
2 Да не кажете после, че не знаете
Коментиран от #65
16:13 19.09.2026
3 Що за шарлатани
16:14 19.09.2026
4 Толкова просто
Коментиран от #10
16:15 19.09.2026
5 Не знаеше...
Коментиран от #33
16:15 19.09.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Прогресивния 💁🏿♂️
16:16 19.09.2026
8 Жан Виденов
Коментиран от #67
16:16 19.09.2026
9 Дотук рундювците
16:16 19.09.2026
10 Просто
До коментар #4 от "Толкова просто":Българина да духа супата и да се радва ако хляба поскъпне само 50 цента.
Коментиран от #16, #78
16:17 19.09.2026
11 фаворита на Кури е начело на властта
Стрината от Крушовица се възмущава
Кой намери Боташа????
16:17 19.09.2026
12 хАХА
16:18 19.09.2026
13 Ееех,Корни,
16:18 19.09.2026
14 Дзак
16:19 19.09.2026
15 Лопата Орешник
16:19 19.09.2026
16 ще караме на картофи и ще псуваме яко
До коментар #10 от "Просто":10 Просто
00ОТГОВОР
До коментар 4 от "Толкова просто":
Българина да духа супата и да се радва ако хляба поскъпне само 50 цента.
-;-
Ще варим компирите и ще псуваме на Майка
16:20 19.09.2026
17 Ха,ха
16:20 19.09.2026
18 Сега проверих в БНБ
А компенсации за шофьорите заради скъпите горива нула както каза снощи Асен Василев!
Коментиран от #28
16:20 19.09.2026
19 Сега сериозно
16:20 19.09.2026
20 И тези милиарди
16:20 19.09.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Ахахаха
16:25 19.09.2026
24 Платена медия
16:25 19.09.2026
25 Цвете
Коментиран от #29, #38
16:26 19.09.2026
26 Тази проста и зла женица
Повече власт няма да види
Ако може да разбере
16:27 19.09.2026
27 АманДа
16:28 19.09.2026
28 Джефри Сакс
До коментар #18 от "Сега проверих в БНБ":Не може и не трябва да се подпомагат всички чрез изкуствено сваляне на цените за дизел и бензин - а Асен си говори глупости, този уж икономист, дето тегли дългове и и разду бюджетните дефицити
16:28 19.09.2026
29 Дзак
До коментар #25 от "Цвете":Тежко е да живееш във факти.бг!
16:29 19.09.2026
30 Лев евро трябваше да е поне 1 към 1
16:32 19.09.2026
31 РАДЕВИЗЪМ РЕЦИДИВИЗЪМ
16:33 19.09.2026
32 Шорт
Коментиран от #66
16:33 19.09.2026
33 Деби
До коментар #5 от "Не знаеше...":А нали ти го избра...
16:34 19.09.2026
34 То оставете сумата на дълга
Коментиран от #45, #47, #54
16:34 19.09.2026
35 Деби
16:36 19.09.2026
36 !!!?
с газ пропан-бутан,
по пътя на Копринката
та чак до Тутракан !!!?
16:36 19.09.2026
37 СЗО
Коментиран от #41
16:37 19.09.2026
38 Емил
До коментар #25 от "Цвете":Много бързо забравихте на Бойко заемите бе, или щото сте от неговите не ви оттърва а?
Коментиран от #76
16:38 19.09.2026
39 И без да си пророк е всно
16:38 19.09.2026
40 Надали някой може да обясни
16:39 19.09.2026
41 .....
До коментар #37 от "СЗО":Кога пада поредното правителство😂🤣🤣🤣
16:39 19.09.2026
42 батковски
16:39 19.09.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Браво Корни
16:40 19.09.2026
45 Боже, прибери си вересиите!
До коментар #34 от "То оставете сумата на дълга":Кръжочниците на Радев толкова си могат. Обаче вие се радвайте, че ще ви дадат парите по плана с много ниски загуби!
16:40 19.09.2026
46 Вова
Коментиран от #51
16:41 19.09.2026
47 Секирчо
До коментар #34 от "То оставете сумата на дълга":В държавата на бързите кредити, колко процента мислиш разбират от лихви.
16:41 19.09.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Пък Мая
16:42 19.09.2026
50 Анонимен
16:43 19.09.2026
51 Закон за квантовото единство
До коментар #46 от "Вова":Дедо Боже затова не ти помага.
Коментиран от #61
16:44 19.09.2026
52 стоян георгиев
16:46 19.09.2026
53 стоян георгиев
16:47 19.09.2026
54 На хората лихви по депозити не дават
До коментар #34 от "То оставете сумата на дълга":Но иначе забележете ! През юли 2026 г. държавата реализира мащабна емисия на външен дълг в три транша на обща стойност 2,5 млрд. евро при много силен интерес от инвеститорите. Постигнатата пазарна доходност по траншовете е: 6-годишни облигации
(падеж 2032 г.): 1 млрд. евро при доходност от 3,49%
12-годишни облигации (падеж 2038 г.): 1 млрд. евро при доходност от 4,27%
19-годишни облигации (падеж 2045 г.): 500 млн. евро при доходност от 4,67%
16:48 19.09.2026
55 Това Сега !
Ако Йотова Стане !
Президент ?
16:49 19.09.2026
56 Към края на август
16:51 19.09.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 От началото на 2026 г.
При един от последните аукциони в края на август 2026 г. държавата пласира нов транш от 10-годишни облигации за 95 млн. евро с фиксирана купонна лихва от 3,5%, като постигнатата средна годишна доходност на пазара беше 4,39% ..... А да ви питам вашите пари в банките престъпни на колко се олихвяваха? А?
16:53 19.09.2026
61 Закон
До коментар #51 от "Закон за квантовото единство":,,Пий си хапчетата "!
Коментиран от #70
16:54 19.09.2026
62 А при предишните?!
16:54 19.09.2026
63 Нямаш идея
Стига ялови раздумки, за които получаваш само подигравки!
16:54 19.09.2026
64 Горски
Кой е тоя пенсионер, дето ще каже на внучето си - Вземи, баба, кредит 1000, та да дам 500 на държавата и да похарча 500, пък ти си здрав и ще върнеш 1500!
16:55 19.09.2026
65 Пука Ми !
До коментар #2 от "Да не кажете после, че не знаете":За Кармата Му !
По Ме интересува !
Моята !
16:55 19.09.2026
66 Αлфа Bълкът
До коментар #32 от "Шорт":Зная че ти е трудно да казваш истина, но при Петков България е върнала повече пари отколкото е изтеглила. При Денков дългът беше 22-23% от БВП, сега при Радев е 30%.
16:57 19.09.2026
67 Запознат
До коментар #8 от "Жан Виденов":Не 20 ,а 30 са годините от Жан Виденов, който ни направи милионери.
16:57 19.09.2026
68 гадател
16:59 19.09.2026
69 При Киро и Асенчо 30 милиарда
Коментиран от #72
16:59 19.09.2026
70 Невежи сте!
До коментар #61 от "Закон":Вие не си ги пиете, затова забъркахте големия казан с 💩💩💩💩💩.
16:59 19.09.2026
71 111111
17:00 19.09.2026
72 стоян георгиев
До коментар #69 от "При Киро и Асенчо 30 милиарда":При киро и асен дълга като процент от бвп падна,но какво значение има?крим наш!
17:01 19.09.2026
73 Хайде, без изцепки
17:01 19.09.2026
74 България на 4,27% лихва беше
17:02 19.09.2026
75 По заеми, безотговорност и некадърност
17:02 19.09.2026
76 Време ви е да пораснете
До коментар #38 от "Емил":Само глупаците се извиняват с това, че и другите така правели.
17:07 19.09.2026
77 Да вземем още 10 милиарда
17:09 19.09.2026
78 Този коментар е премахнат от модератор.
79 Нинова
17:11 19.09.2026
80 Дедо
17:12 19.09.2026