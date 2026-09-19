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Нинова: Правителството взима нов дълг. Пети подред. И отново крие! Тайно!

Нинова: Правителството взима нов дълг. Пети подред. И отново крие! Тайно!

19 Септември, 2026 16:10 1 201 80

  • корнелия нинова-
  • правителство-
  • нов дълг

Премиер, министър на финанси не обелват и дума за това. На 28.09. ще има аукцион за продажба на държавни ценни книжа. Дотук радевистите натрупаха над 4 млрд. евро. Вкараха ни в дългова спирала. Да излизат и да обясняват къде изтекоха всички пари от заеми, коментира лидерът на "Непокорна България"

Нинова: Правителството взима нов дълг. Пети подред. И отново крие! Тайно! - 1
Снимка: Непокорна България
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Правителството взима нов дълг. Пети подред. И отново крие! Тайно!
Научаваме от интернет страницата на БНБ за нови 150 млн. евро.
Премиер, министър на финанси не обелват и дума за това. На 28.09. ще има аукцион за продажба на държавни ценни книжа. Дотук радевистите натрупаха над 4 млрд. евро. Вкараха ни в дългова спирала. Да излизат и да обясняват къде изтекоха всички пари от заеми.
Защо не доведоха до ръст в икономиката?
Защо не повишиха доходите на хората?
Докога ще обричат децата и внуците ни да плащат за тяхната некадърност и кражби?
Време е всички да прогледнат колко вредно за България и за народа ни е прогресисткото управление.

Този коментар публикува на страницата си във фейсбук лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 За тях лъжата

    31 10 Отговор
    е като добър ден !

    16:12 19.09.2026

  • 2 Да не кажете после, че не знаете

    30 5 Отговор
    Който краде България си прави лоша карма!

    Коментиран от #65

    16:13 19.09.2026

  • 3 Що за шарлатани

    30 12 Отговор
    Мунчо раздаде набързо 600 млн да си купи изборите с нашите данъци пък даже търси още борчове да тегли 🙉

    16:14 19.09.2026

  • 4 Толкова просто

    7 18 Отговор
    На украинците снаряди, на руснаците суха пара.

    Коментиран от #10

    16:15 19.09.2026

  • 5 Не знаеше...

    17 11 Отговор
    Нали ти ги уреди,не помниш ли кой кого доведе?

    Коментиран от #33

    16:15 19.09.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Прогресивния 💁🏿‍♂️

    16 8 Отговор
    Сега с този Рисков подфонд комунистите ще ви окрадат пенсиите за втори път след 89-та.

    16:16 19.09.2026

  • 8 Жан Виденов

    17 9 Отговор
    20 години минаха от моята зима и българите се позамогнаха и забравиха,време е отново да застанат на изходната точка. Така ще докато се научат да не настъпват мотиката втори път, ама може и да им харесва.

    Коментиран от #67

    16:16 19.09.2026

  • 9 Дотук рундювците

    18 7 Отговор
    натрупаха над 4 млрд. евро нов дълг ама има време до края на годината и 14 да станат ! Даже 24 може.

    16:16 19.09.2026

  • 10 Просто

    6 6 Отговор

    До коментар #4 от "Толкова просто":

    Българина да духа супата и да се радва ако хляба поскъпне само 50 цента.

    Коментиран от #16, #78

    16:17 19.09.2026

  • 11 фаворита на Кури е начело на властта

    12 13 Отговор
    пропадналите комунисти продължават даправят дивотии
    Стрината от Крушовица се възмущава
    Кой намери Боташа????

    16:17 19.09.2026

  • 12 хАХА

    12 6 Отговор
    ВОЕННА ТАЙНА !!! БОТАШОВ СЕ Е КЛЕЛ ДА МЪЛЧИ !!!

    16:18 19.09.2026

  • 13 Ееех,Корни,

    10 5 Отговор
    ДТИБ!

    16:18 19.09.2026

  • 14 Дзак

    6 1 Отговор
    Къде, къде, да пълнят дупки в социалния бюджет 2025!

    16:19 19.09.2026

  • 15 Лопата Орешник

    17 12 Отговор
    Онзи ден го обявиха по всички медии ма, наглостино! Обясниха, че не са достигнали тавана на предварително одобрения дълг и ще се възползват! Що лъжеш, че крият? Тази е патологична лъжкиня и ни мисли за глупави! Най неуспешния партиен лидер в новата история на България! Затри вековна партия до там, че да изпаднат завинаги от парламента!

    16:19 19.09.2026

  • 16 ще караме на картофи и ще псуваме яко

    3 5 Отговор

    До коментар #10 от "Просто":

    10 Просто
    00ОТГОВОР
    До коментар 4 от "Толкова просто":

    Българина да духа супата и да се радва ако хляба поскъпне само 50 цента.
    -;-
    Ще варим компирите и ще псуваме на Майка

    16:20 19.09.2026

  • 17 Ха,ха

    6 6 Отговор
    И по затворите не влизат тия мошеници😂🤣🤣

    16:20 19.09.2026

  • 18 Сега проверих в БНБ

    13 13 Отговор
    Вярно се оказа - за 5 месеца- 5 нови заеми на мунчо на гърба на народа = общо 11 млрд.евро.
    А компенсации за шофьорите заради скъпите горива нула както каза снощи Асен Василев!

    Коментиран от #28

    16:20 19.09.2026

  • 19 Сега сериозно

    7 3 Отговор
    Очертава се спад на приходите от войната и повишение на разходите за войната!

    16:20 19.09.2026

  • 20 И тези милиарди

    6 4 Отговор
    евро нов дълг се оказват на края отново в олигарсите по сметките им а иначе самите пари напускат България на момента ... !

    16:20 19.09.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Ахахаха

    4 3 Отговор
    Кой ги разследва тия😂🤣🤣🤣

    16:25 19.09.2026

  • 24 Платена медия

    11 7 Отговор
    Колко плаща този политически провал, за да я публикуват постоянно тук?

    16:25 19.09.2026

  • 25 Цвете

    4 4 Отговор
    ОТНОВО И ОТНОВО ДЪЛГОВЕТЕ ЕСКАЛИРАТ ЗА СМЕТКА НА ОКРАДЕНИТЕ БЪЛГАРИЯ. А ЗА " БОТАШ " ,ТАМ ИГРАТА Е ДОСТА НАЗРЯЛА .6,5 МИЛИАРДА ЕВРО ПЛЮС 360 МИЛИОНА ЕВРО БЕЗ ДДС???????? КОЛКОТО И ДА ИМ СЕ ИСКА ДА " ПОТРЪГНЕ " НЕЩИЧКО ,ДОРИ МЪНИЧКО СЕ УСЕЩА САМО ЗА 4 МЕСЕЦА, НА КЪДЕ НИ " ВОДЯТ " ,АМИ КЪМ ДЪЛГОГОДИШНИ ДЪЛГОВЕ, КОИТО ЩЕ ПЛАЩАТ ДЕЦА И ВНУЦИ.НЕТЪРПИМО Е НАИСТИНА И ОБЕЗАТЕЛНО ТРЯБВА ДА СЕ МАХНАТ ,ТЕ НЕ СЕ ГРИЖАТ ИЗОБЩО ЗА НАРОДА. НА КЪДЕ НИ ТЛАСКАТ ? ЩЕ ПРОМЕНЯЛИ УЧЕБНИКЪТ ПО ИСТОРИЯ ,ЗАЩО? ЗА ДА БЪДЕМ ВЪРНАТИ В НЕЗАВИДНОТО МИНАЛО ЛИ ? ТЕ НЕ СА КОМПЕТЕНТНИ ПО НИКАКЪВ ПРОБЛЕМ В КОЯТО И ДА БИЛО СФЕРА.ХАОТИЧНО СЕ ПРЕДСТАВЯ НА ЧАС ПО ЛЪЖИЧКА.АКО МИНЕ, РАЗБИРА СЕ. ТАРИКАТЛЪЦИТЕ ИМ ИЗПЛУВАХА ,КАТО СПУКАНИЯТ ДЮШЕК ОТ МОРЕТО. 🤦‍♂️🤔✈️🔎🇧🇬

    Коментиран от #29, #38

    16:26 19.09.2026

  • 26 Тази проста и зла женица

    8 6 Отговор
    която беше в комбина с предишните при заграбването на държавата нека да се скрие завинаги
    Повече власт няма да види
    Ако може да разбере

    16:27 19.09.2026

  • 27 АманДа

    8 3 Отговор
    Защо го прави това Корни? Само от завист и злоба. Нима си въобразява, че има връщане назад? Унищожи БСП. Властта вече ще бъде само мираж, ще се обажда от време на време от миманса и толкова.

    16:28 19.09.2026

  • 28 Джефри Сакс

    4 3 Отговор

    До коментар #18 от "Сега проверих в БНБ":

    Не може и не трябва да се подпомагат всички чрез изкуствено сваляне на цените за дизел и бензин - а Асен си говори глупости, този уж икономист, дето тегли дългове и и разду бюджетните дефицити

    16:28 19.09.2026

  • 29 Дзак

    4 0 Отговор

    До коментар #25 от "Цвете":

    Тежко е да живееш във факти.бг!

    16:29 19.09.2026

  • 30 Лев евро трябваше да е поне 1 към 1

    7 2 Отговор
    Ограбиха хората и всичко е производно на това. ЕЦБ и ЕК ни ограбиха с любезното съдействие на родната ни атлантическа сган. За съжеление това е истината

    16:32 19.09.2026

  • 31 РАДЕВИЗЪМ РЕЦИДИВИЗЪМ

    4 3 Отговор
    ПАРИТЕ ОТИВАТ ПРИ БОКО ШИШО И ПРИ 404....

    16:33 19.09.2026

  • 32 Шорт

    5 3 Отговор
    Вече са 70 милиарда външен дълг! Бойковистите направиха 40 милиарда. Киро про100то 30 милиарда прогресивна България само 5 милиарда!

    Коментиран от #66

    16:33 19.09.2026

  • 33 Деби

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "Не знаеше...":

    А нали ти го избра...

    16:34 19.09.2026

  • 34 То оставете сумата на дълга

    5 3 Отговор
    Ами вижте лихвите на които се тегли ! Най високите са от цяла Европа !

    Коментиран от #45, #47, #54

    16:34 19.09.2026

  • 35 Деби

    1 3 Отговор
    А нали ти го избра...

    16:36 19.09.2026

  • 36 !!!?

    13 5 Отговор
    Интереса движи Прогреса
    с газ пропан-бутан,
    по пътя на Копринката
    та чак до Тутракан !!!?

    16:36 19.09.2026

  • 37 СЗО

    3 3 Отговор
    А народа спи!

    Коментиран от #41

    16:37 19.09.2026

  • 38 Емил

    7 1 Отговор

    До коментар #25 от "Цвете":

    Много бързо забравихте на Бойко заемите бе, или щото сте от неговите не ви оттърва а?

    Коментиран от #76

    16:38 19.09.2026

  • 39 И без да си пророк е всно

    1 3 Отговор
    Това с дълговете ще приключи бързо, вероятно още следващата година както в Гърция. Ще намалят рейтинга, лихвите ще стават непосилни, няма да има достатъчно пари за заплати на полиция, военни и други чиновници, високите данъци ще фалират много фирми, висока безработица и т.н. С фатмаци икономисти толкова.

    16:38 19.09.2026

  • 40 Надали някой може да обясни

    5 2 Отговор
    къде точно изтекоха всички тези пари от заеми. Истината е обаче, че ако не бяха парите за НАТО и милитаризация щяхме да сме с над 2,3% бюджетен излишък а сега и помощите от червеният кръст от 2 години ги няма даже ...

    16:39 19.09.2026

  • 41 .....

    3 3 Отговор

    До коментар #37 от "СЗО":

    Кога пада поредното правителство😂🤣🤣🤣

    16:39 19.09.2026

  • 42 батковски

    2 1 Отговор
    ТИ не заслужаваш да дишаш въздуха на България.ТИ си ортодоксален демагок.ТОЧКА.

    16:39 19.09.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Браво Корни

    4 4 Отговор
    зад теб сме!

    16:40 19.09.2026

  • 45 Боже, прибери си вересиите!

    4 4 Отговор

    До коментар #34 от "То оставете сумата на дълга":

    Кръжочниците на Радев толкова си могат. Обаче вие се радвайте, че ще ви дадат парите по плана с много ниски загуби!

    16:40 19.09.2026

  • 46 Вова

    5 4 Отговор
    Поставих Румен да прецака губернията!

    Коментиран от #51

    16:41 19.09.2026

  • 47 Секирчо

    3 0 Отговор

    До коментар #34 от "То оставете сумата на дълга":

    В държавата на бързите кредити, колко процента мислиш разбират от лихви.

    16:41 19.09.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Пък Мая

    4 1 Отговор
    как се кротна с критиките на прогреса...

    16:42 19.09.2026

  • 50 Анонимен

    8 0 Отговор
    Къде били изтичали парите, как къде, вдигнаха заплатите на полицаи, прокурори, съдии. Има държавни дружества с по 6-7 000 евро месечни заплати и ненормални бонуси. Какво се правите всичките на много изненадани, че и тази Нинова, направо нито е чула, нито е разбрала къде отиват тези милиарди.

    16:43 19.09.2026

  • 51 Закон за квантовото единство

    2 1 Отговор

    До коментар #46 от "Вова":

    Дедо Боже затова не ти помага.

    Коментиран от #61

    16:44 19.09.2026

  • 52 стоян георгиев

    5 3 Отговор
    При неокомунистите винаги свършват парите.това е аксиома в икономиката.

    16:46 19.09.2026

  • 53 стоян георгиев

    3 3 Отговор
    Радев ни излъга...новия слоган на копейката.подобно на предния дето ги излъга тръмп...хах

    16:47 19.09.2026

  • 54 На хората лихви по депозити не дават

    2 0 Отговор

    До коментар #34 от "То оставете сумата на дълга":

    Но иначе забележете ! През юли 2026 г. държавата реализира мащабна емисия на външен дълг в три транша на обща стойност 2,5 млрд. евро при много силен интерес от инвеститорите. Постигнатата пазарна доходност по траншовете е: 6-годишни облигации
    (падеж 2032 г.): 1 млрд. евро при доходност от 3,49%
    12-годишни облигации (падеж 2038 г.): 1 млрд. евро при доходност от 4,27%
    19-годишни облигации (падеж 2045 г.): 500 млн. евро при доходност от 4,67%

    16:48 19.09.2026

  • 55 Това Сега !

    1 2 Отговор
    А какво Ли Ще стане ?

    Ако Йотова Стане !

    Президент ?

    16:49 19.09.2026

  • 56 Към края на август

    2 0 Отговор
    общият набран нов дълг само от вътрешния пазар достигна 1,605 млрд. евро, с което общият размер на поетия нов дълг за годината надхвърли 4,1 млрд. евро !

    16:51 19.09.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 От началото на 2026 г.

    2 0 Отговор
    Министерството на финансите проведе редица аукциони за държавни ценни книжа (ДЦК) на вътрешния пазар. В началото на годината (февруари) бяха пласирани 10-годишни ДЦК с купонна лихва от 3,50% и средна пазарна доходност около 3,84%.
    При един от последните аукциони в края на август 2026 г. държавата пласира нов транш от 10-годишни облигации за 95 млн. евро с фиксирана купонна лихва от 3,5%, като постигнатата средна годишна доходност на пазара беше 4,39% ..... А да ви питам вашите пари в банките престъпни на колко се олихвяваха? А?

    16:53 19.09.2026

  • 61 Закон

    1 2 Отговор

    До коментар #51 от "Закон за квантовото единство":

    ,,Пий си хапчетата "!

    Коментиран от #70

    16:54 19.09.2026

  • 62 А при предишните?!

    1 2 Отговор
    Начело с Асен Василев

    16:54 19.09.2026

  • 63 Нямаш идея

    2 0 Отговор
    какво да правиш с политическия си "живот". Остави рундите! Ти какво направи за да ги спреш. Организирай протест! И трябваше да поемеш отговорност като лидер да участваш в кампанията като кандидат срещу рундите и бесепе-олигарсите. Хората щяха да оценят това!
    Стига ялови раздумки, за които получаваш само подигравки!

    16:54 19.09.2026

  • 64 Горски

    3 0 Отговор
    Вземайте дълг за да плащаме всички големите заплати на калпазаните от държавната администрация. Вчера във ВВС викат в момента сме извън мандат за разглеждане на сигнали за корупция. Та така, плащаме на една армия държавни търтеи и разни магистрати корумпета дето работа не побутват, но вземат сигурно над €3000 заплати. Че и нелюбезни. Съкращаване на администрацията на 50%. Намаляване заплатите на ченгета с 30%, на даскали с 20%, на дУпетатите - 50%. Орязване на всички бонус добавки за държавната администрация. Всички държавни служители да започнат да си плащат осигуровките. И ха да видим неизбежен ли е дълга? Хората трябва да осъзнаят, че заем за пенсия означава, че държавата ще вземе 1000 евро, от тях на пенсионера ще даде 500 и с другите 500 ще плаща на НОИ, на администрация, на политици, на секретарки... и накрая ще накара децата и внуците на пенсионера да върнат 1500, защото има и лихви!
    Кой е тоя пенсионер, дето ще каже на внучето си - Вземи, баба, кредит 1000, та да дам 500 на държавата и да похарча 500, пък ти си здрав и ще върнеш 1500!

    16:55 19.09.2026

  • 65 Пука Ми !

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Да не кажете после, че не знаете":

    За Кармата Му !

    По Ме интересува !

    Моята !

    16:55 19.09.2026

  • 66 Αлфа Bълкът

    1 1 Отговор

    До коментар #32 от "Шорт":

    Зная че ти е трудно да казваш истина, но при Петков България е върнала повече пари отколкото е изтеглила. При Денков дългът беше 22-23% от БВП, сега при Радев е 30%.

    16:57 19.09.2026

  • 67 Запознат

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Жан Виденов":

    Не 20 ,а 30 са годините от Жан Виденов, който ни направи милионери.

    16:57 19.09.2026

  • 68 гадател

    1 1 Отговор
    Точно ти няма да го връщаш. На нас дупе да ни е яко.

    16:59 19.09.2026

  • 69 При Киро и Асенчо 30 милиарда

    1 0 Отговор
    При Бойко 40 милиарда, сега са само 5,но при тая опоскана хазна, бензин и инфлация, да намаляват парите на хората ли сега?!

    Коментиран от #72

    16:59 19.09.2026

  • 70 Невежи сте!

    1 0 Отговор

    До коментар #61 от "Закон":

    Вие не си ги пиете, затова забъркахте големия казан с 💩💩💩💩💩.

    16:59 19.09.2026

  • 71 111111

    2 0 Отговор
    Много плямп има тук! Чини ми се тролски!

    17:00 19.09.2026

  • 72 стоян георгиев

    0 0 Отговор

    До коментар #69 от "При Киро и Асенчо 30 милиарда":

    При киро и асен дълга като процент от бвп падна,но какво значение има?крим наш!

    17:01 19.09.2026

  • 73 Хайде, без изцепки

    1 0 Отговор
    Синчето нали е в Америка, ще й помага

    17:01 19.09.2026

  • 74 България на 4,27% лихва беше

    1 0 Отговор
    Закъсалата Гърция на около 4,29% за същият 10-годишен дълг. За емисиите си, деноминирани в евро, Румъния която не е в Еврозоната плащаше 3,84% И трите държави теглят реално за милитаризация и атлантически тъпотии

    17:02 19.09.2026

  • 75 По заеми, безотговорност и некадърност

    2 0 Отговор
    Рундьото е на първо място. А.В няма абсолютно нищо общо с дивотиите рундьови! Така че и да лаете по А.В, разликата е очевадна. Рундьо се овъртя много лошо в собствената си простотия!

    17:02 19.09.2026

  • 76 Време ви е да пораснете

    0 0 Отговор

    До коментар #38 от "Емил":

    Само глупаците се извиняват с това, че и другите така правели.

    17:07 19.09.2026

  • 77 Да вземем още 10 милиарда

    1 0 Отговор
    И на Зеленият ненормалник да ги подарим или пък за 10-15 радара да ги дадем и за някакви бракувани корита дето ще си ги чукаме у кратуните после

    17:09 19.09.2026

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Нинова

    1 0 Отговор
    Кандидатирай се за Президент !!! Само това е изхода защото после ще бъде късно.

    17:11 19.09.2026

  • 80 Дедо

    0 0 Отговор
    Кака Кури,пак морал раздава. Защо Непокорна България, кажи си често ,че си Демокротична България. Цел живот на Иванчо пишката лапаш.

    17:12 19.09.2026

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