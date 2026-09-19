Изборен трус в Германия: AfD притиска управляващите в ключова провинция

Премиерът на германската провинция Мекленбург-Предна Померания Мануела Швезиг превърна финалните дни на предизборната кампания в пряк политически сблъсък с „Алтернатива за Германия“ (AfD). На заключителен митинг на социалдемократите във Варнемюнде тя представи изборите на 20 септември като избор между продължаване на досегашното управление и значително засилване на позициите на AfD.

Кампанията на Швезиг се изостря в момент, когато разликата между двете партии се свива чувствително. Според различните последни сондажи AfD и SPD са в рамките на няколко процентни пункта една от друга. WELT отбелязва, че в едно от най-новите проучвания социалдемократите дори излизат с малка преднина, докато други измервания дават предимство на AfD. Това прави крайния резултат трудно предвидим само въз основа на социологическите данни.

Швезиг управлява Мекленбург-Предна Померания от 2017 г. След изборите през 2021 г., когато SPD получи 39,6%, тя оглави коалиция с Левицата. Сега политическата картина е значително променена: AfD, която тогава получи 16,7%, се движи около средата и горната част на 30-те процента в последните сондажи, докато социалдемократите се опитват да възстановят загубена подкрепа след по-слаби резултати по-рано през годината.

Финалът на кампанията на SPD във Варнемюнде беше подкрепен и от четирима други премиери от социалдемократите. Стратегията на Швезиг е да персонализира сблъсъка и да представи себе си като основната алтернатива на кандидата на AfD Лайф-Ерик Холм. Според WELT част от останалите партии предупреждават, че подобно концентриране върху двубоя SPD–AfD може да изтласка по-малките формации от общественото внимание.

Холм води по-сдържана кампания в сравнение с някои други представители на AfD и избягва част от най-конфронтационната реторика, характерна за партията на национално равнище, отбелязва Reuters. Това е част от стратегията му да разшири подкрепата извън твърдия електорат на AfD.

Сред водещите теми в предизборната кампания са високите разходи за живот, цените на горивата, недостигът на медицински кадри, икономическото развитие на провинцията и отношението към Русия. Енергийната политика има особена тежест в Мекленбург-Предна Померания заради дългогодишния спор около „Северен поток 2“, който вече предизвика остри размени на реплики между Швезиг и Холм по време на телевизионни и публични дебати.

Изборите имат значение и далеч извън границите на провинцията. CDU на канцлера Фридрих Мерц се намира в особено трудна позиция, като някои последни проучвания ѝ дават едва около 7%. Това е значително под резултата от 13,3% през 2021 г. и поставя партията близо до прага, необходим за сигурно представителство в парламента.

Reuters отбелязва, че резултатът може да увеличи политическия натиск върху Мерц, особено след силното представяне на AfD и в други източни германски провинции. Самият канцлер вече е подложен на критики заради икономическата ситуация, разходите за живот и вътрешните спорове в CDU.

Дори ако AfD стане най-силната партия, това само по себе си не означава автоматично участие в управлението. Другите основни партии засега изключват коалиция с нея, а според сегашните сондажи AfD не достига самостоятелно мнозинство. Следователно решаващият въпрос след изборите може да се окаже не само кой ще бъде първи, а кои партии ще преминат 5-процентната бариера и каква парламентарна аритметика ще възникне.

Особено важна е съдбата на Зелените, които в част от проучванията са около 5–6%. Ако останат в парламента, комбинация между SPD, Левицата и Зелените би могла да получи мнозинство според някои от актуалните сондажи. BSW също се движи около изборния праг и евентуалното му влизане би усложнило допълнително коалиционните сметки.

Вотът в Мекленбург-Предна Померания ще се проведе на 20 септември 2026 г. Избирателите ще определят новия 79-членен провинциален парламент, като 19 партии участват във вота.