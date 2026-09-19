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Изборен трус в Германия: AfD притиска управляващите в ключова провинция

Изборен трус в Германия: AfD притиска управляващите в ключова провинция

19 Септември, 2026 16:21 1 330 29

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  • избори-
  • мануела швезиг

Остават 2 дни до изборите в Мекленбург-Предна Померания

Изборен трус в Германия: AfD притиска управляващите в ключова провинция - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Премиерът на германската провинция Мекленбург-Предна Померания Мануела Швезиг превърна финалните дни на предизборната кампания в пряк политически сблъсък с „Алтернатива за Германия“ (AfD). На заключителен митинг на социалдемократите във Варнемюнде тя представи изборите на 20 септември като избор между продължаване на досегашното управление и значително засилване на позициите на AfD.

Кампанията на Швезиг се изостря в момент, когато разликата между двете партии се свива чувствително. Според различните последни сондажи AfD и SPD са в рамките на няколко процентни пункта една от друга. WELT отбелязва, че в едно от най-новите проучвания социалдемократите дори излизат с малка преднина, докато други измервания дават предимство на AfD. Това прави крайния резултат трудно предвидим само въз основа на социологическите данни.

Швезиг управлява Мекленбург-Предна Померания от 2017 г. След изборите през 2021 г., когато SPD получи 39,6%, тя оглави коалиция с Левицата. Сега политическата картина е значително променена: AfD, която тогава получи 16,7%, се движи около средата и горната част на 30-те процента в последните сондажи, докато социалдемократите се опитват да възстановят загубена подкрепа след по-слаби резултати по-рано през годината.

Финалът на кампанията на SPD във Варнемюнде беше подкрепен и от четирима други премиери от социалдемократите. Стратегията на Швезиг е да персонализира сблъсъка и да представи себе си като основната алтернатива на кандидата на AfD Лайф-Ерик Холм. Според WELT част от останалите партии предупреждават, че подобно концентриране върху двубоя SPD–AfD може да изтласка по-малките формации от общественото внимание.

Холм води по-сдържана кампания в сравнение с някои други представители на AfD и избягва част от най-конфронтационната реторика, характерна за партията на национално равнище, отбелязва Reuters. Това е част от стратегията му да разшири подкрепата извън твърдия електорат на AfD.

Сред водещите теми в предизборната кампания са високите разходи за живот, цените на горивата, недостигът на медицински кадри, икономическото развитие на провинцията и отношението към Русия. Енергийната политика има особена тежест в Мекленбург-Предна Померания заради дългогодишния спор около „Северен поток 2“, който вече предизвика остри размени на реплики между Швезиг и Холм по време на телевизионни и публични дебати.

Изборите имат значение и далеч извън границите на провинцията. CDU на канцлера Фридрих Мерц се намира в особено трудна позиция, като някои последни проучвания ѝ дават едва около 7%. Това е значително под резултата от 13,3% през 2021 г. и поставя партията близо до прага, необходим за сигурно представителство в парламента.

Reuters отбелязва, че резултатът може да увеличи политическия натиск върху Мерц, особено след силното представяне на AfD и в други източни германски провинции. Самият канцлер вече е подложен на критики заради икономическата ситуация, разходите за живот и вътрешните спорове в CDU.

Дори ако AfD стане най-силната партия, това само по себе си не означава автоматично участие в управлението. Другите основни партии засега изключват коалиция с нея, а според сегашните сондажи AfD не достига самостоятелно мнозинство. Следователно решаващият въпрос след изборите може да се окаже не само кой ще бъде първи, а кои партии ще преминат 5-процентната бариера и каква парламентарна аритметика ще възникне.

Особено важна е съдбата на Зелените, които в част от проучванията са около 5–6%. Ако останат в парламента, комбинация между SPD, Левицата и Зелените би могла да получи мнозинство според някои от актуалните сондажи. BSW също се движи около изборния праг и евентуалното му влизане би усложнило допълнително коалиционните сметки.

Вотът в Мекленбург-Предна Померания ще се проведе на 20 септември 2026 г. Избирателите ще определят новия 79-членен провинциален парламент, като 19 партии участват във вота.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 🐛притиснат

    11 0 Отговор
    АзГ.

    Коментиран от #3

    16:25 19.09.2026

  • 3 Идва ред

    17 0 Отговор

    До коментар #2 от "🐛притиснат":

    Идва ред на Наполеончо 🐓

    Коментиран от #10

    16:26 19.09.2026

  • 4 Мануела

    29 3 Отговор
    наред е една от много виновните за това състояние на Германия, като част от екипа на .. Шолц. Като се има предвид, че това е една от най-бедните области и предвид сегашната иконимичска ситуация, направо я виждам в ръцете на АзГ, а червенте да ходят да ближат рани заслужено. Мисля там е една от рафинериите, които получавха нефт от Русия и я затвориха, защото ... не била демократична.

    16:27 19.09.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Време беше

    25 2 Отговор
    Шмерц и другите нео либерални бюрократи изтичат в канала...-че иначе с Европа е свършено...

    16:27 19.09.2026

  • 7 хехе

    21 2 Отговор
    Идва видов ден страх тресе либе.астите на урсула.

    16:27 19.09.2026

  • 8 Милена Богданова

    3 3 Отговор
    Пак ме обвиняват че не съм се Подмила

    И сиренето ми миришело

    16:28 19.09.2026

  • 9 Хроники на Педофила

    3 13 Отговор
    За три дня сме на Берлина

    Коментиран от #14, #16

    16:28 19.09.2026

  • 10 СтсрМър повлече крак

    12 1 Отговор

    До коментар #3 от "Идва ред":

    Да свикват.

    16:29 19.09.2026

  • 11 Маша

    1 4 Отговор
    Към 14,41 усетих някакво клатене !?

    16:29 19.09.2026

  • 12 Евроджендър

    11 1 Отговор
    Розовите понита отиват в небитието

    16:29 19.09.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Блатно кокиче

    2 9 Отговор
    Средната продължителност на живота на СВО-шник е 25-30 минути

    И това е много!!

    16:31 19.09.2026

  • 16 ТейкоТи илиТи

    3 1 Отговор

    До коментар #9 от "Хроники на Педофила":

    И двамата!!!!

    16:31 19.09.2026

  • 17 Алтернативата

    0 6 Отговор
    ще засили Европа и джуджето не може да припари!

    16:31 19.09.2026

  • 18 68485836

    4 1 Отговор
    АЗГ AFD - напред !

    16:38 19.09.2026

  • 19 Алтернатива

    4 3 Отговор
    има само в ГДР !

    16:38 19.09.2026

  • 20 Читател

    11 2 Отговор
    Скоро и във Франция.Неолибералнатата анална измет ще бъде пометена.А макрон,мерц и Урсула нацизен фон ваксинен у кауша при Саркози

    16:39 19.09.2026

  • 21 Kaлпазанин

    4 0 Отговор
    Идва ли краят на ционизма ????

    16:43 19.09.2026

  • 22 Фен

    9 1 Отговор
    Е тия, дето до сега управляваха Германия, видяхме до къде я докараха. Едва ли някой друг, би могъл да се справи по-зле. А сороският вой, нека да продължава.

    16:44 19.09.2026

  • 23 На сниката

    0 0 Отговор
    е някакъв робот!

    16:44 19.09.2026

  • 24 не може да бъде

    5 1 Отговор
    Същността на избирателния резултат не е точно в това дали АфД ще бъде първа сила както в Саксония -Анвхалт !?Същността се състои в това дали АфД може да състави самостоятелно правителство и какво влияние ще има в политиката!?В момента Афд не може да състави самостоятелно правителство заради обструкциите на другите парти и ..-и затова засега е достатъчно да получи над 33,3%/1/3/ от депутатските места.Според немското законодателство над 1/3 от депутатските места дава блокираща квота на парламентарната група и нито един закон нито едно решение не може да се приеме без съгласието на този който притежава такава квота!?Вие се направете заключение докъде ще доведе политиката на издигане защитна стена - Brandmauer - срещу АфД !?нови избори -това е най-вероятно и на тях Афд ще спечели още....ако не се получи да управлява самостоятелно пак -пак избори -до дупка ...или някой от тия които сега са против АфД пръв ще мигне !?

    16:46 19.09.2026

  • 25 Дякон Унуфрий Араллампиев

    10 0 Отговор
    Постепенно ни подготвят за неизбежното Шмръц си отива Дано Германия се възроди въпреки че вече нямам надежда Много затънаха много

    16:47 19.09.2026

  • 26 Успех за AfD е необратим!!

    7 1 Отговор
    Урсулите се гърчат. Вижда се краят на концлагерът ЕС!

    16:49 19.09.2026

  • 27 Пламен

    5 2 Отговор
    Вова 5 години се бие с нацизъма в Украйна, а в Германия замириса на кафяво...

    16:51 19.09.2026

  • 28 Тавариши и Таварашутки

    1 1 Отговор
    ПУТИН БУНКЕРНИЯ ПЛЪХОК

    КАК ГЛАСУВА ОНЛАЙН

    КОГАТО УИНДОУСЪТ МУ НЕ РАБОТИ

    ПОНЕЖЕ Е ПИРАТСКА ВЕРСИЯ?

    ХА ХА ХАХАХА ХАХАХА

    РУСИЯ НИКОГА НЕ Е ИМАЛА
    ПО ГОЛЯМ. ДЕБИЛ ЗА ПРЕЗИДЕНТ
    ОТ ПУТИН .
    НЯМА И ДА ИМА.

    17:03 19.09.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

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