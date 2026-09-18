ВСУ: Русия загуби още 1 420 военни

Генералният щаб на Въоръжените сили на Украйна съобщи, че за последното денонощие Русия е загубила още 1 420 военнослужещи във войната срещу Украйна. В ежедневната си сводка украинските военни посочват и нови загуби в жива сила - убити и ранени, и техника, натрупани от началото на пълномащабното нашествие.

Според публикуваните данни общите руски загуби от 24 февруари 2022 г. досега се оценяват на около 1 513 490 военнослужещи. В отчета са включени и промени при ключови категории въоръжение, сред които танкове, бойни бронирани машини, артилерийски системи, реактивни системи за залпов огън и безпилотни летателни апарати.

Какво показва последната сводка

Украинският Генштаб съобщава още за нови загуби при артилерията, дроновете и автомобилната техника на руската армия. По данни на военните, в рамките на последните 24 часа са отчетени допълнителни поражения по различни видове техника, а част от показателите подлежат на последващо уточняване.

Информацията на Генералния щаб на Украйна се публикува ежедневно и е сред основните източници, които следят динамиката на бойните загуби в хода на войната. Данните от Киев не могат да бъдат независимо проверени във всички детайли на бойното поле, но се използват широко като ориентир за развитието на конфликта.

Контекст на войната

Войната между Русия и Украйна продължава вече повече от четири години след началото на пълномащабната руска инвазия. И двете страни редовно съобщават за удари, контраатаки и загуби, като официалните оценки често се различават значително. Украинската страна публикува ежедневни данни за руските загуби, докато Москва рядко актуализира собствените си числа.

На този фон последната сводка на Генщаба отново поставя акцент върху тежките човешки загуби на руската армия и продължаващото изтощаване на военния ѝ потенциал на фронта.

Източници: Украинская правда, Генерален щаб на Въоръжените сили на Украйна