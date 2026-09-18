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ВСУ: Русия загуби още 1 420 военни
  Тема: Украйна

ВСУ: Русия загуби още 1 420 военни

18 Септември, 2026 06:49, обновена 18 Септември, 2026 06:53 532 34

  • украйна-
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  • жива сила-
  • техника

Украинските военни съобщиха и за нови загуби на техника, включително артилерия и дронове.

ВСУ: Русия загуби още 1 420 военни - 1
Снимка: Генштаб ВСУ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Генералният щаб на Въоръжените сили на Украйна съобщи, че за последното денонощие Русия е загубила още 1 420 военнослужещи във войната срещу Украйна. В ежедневната си сводка украинските военни посочват и нови загуби в жива сила - убити и ранени, и техника, натрупани от началото на пълномащабното нашествие.

Според публикуваните данни общите руски загуби от 24 февруари 2022 г. досега се оценяват на около 1 513 490 военнослужещи. В отчета са включени и промени при ключови категории въоръжение, сред които танкове, бойни бронирани машини, артилерийски системи, реактивни системи за залпов огън и безпилотни летателни апарати.

Какво показва последната сводка

Украинският Генштаб съобщава още за нови загуби при артилерията, дроновете и автомобилната техника на руската армия. По данни на военните, в рамките на последните 24 часа са отчетени допълнителни поражения по различни видове техника, а част от показателите подлежат на последващо уточняване.

Информацията на Генералния щаб на Украйна се публикува ежедневно и е сред основните източници, които следят динамиката на бойните загуби в хода на войната. Данните от Киев не могат да бъдат независимо проверени във всички детайли на бойното поле, но се използват широко като ориентир за развитието на конфликта.

Контекст на войната

Войната между Русия и Украйна продължава вече повече от четири години след началото на пълномащабната руска инвазия. И двете страни редовно съобщават за удари, контраатаки и загуби, като официалните оценки често се различават значително. Украинската страна публикува ежедневни данни за руските загуби, докато Москва рядко актуализира собствените си числа.

На този фон последната сводка на Генщаба отново поставя акцент върху тежките човешки загуби на руската армия и продължаващото изтощаване на военния ѝ потенциал на фронта.

Източници: Украинская правда, Генерален щаб на Въоръжените сили на Украйна


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    22 3 Отговор
    Размениха 23 ма убити руснаци за 2600 убити украинци.

    06:55 18.09.2026

  • 2 Урко

    7 2 Отговор
    Към 123 456 даже.

    06:55 18.09.2026

  • 3 ПОВЕЧКО СА ДОСТА

    3 13 Отговор
    Плюс още 1290 в Лиман и Констатиновка

    Коментиран от #26

    06:55 18.09.2026

  • 4 Без име

    12 3 Отговор
    🤣🤣🤣🤣🤣🤣 Щом Украйна го казва, баш така е.

    06:55 18.09.2026

  • 5 А УКРАЙНА НУЛА

    15 3 Отговор
    БАНДЕРОВСКИ СМЕШКИ.

    06:55 18.09.2026

  • 6 Последния Софиянец

    5 12 Отговор
    1967 убити руснаци срещу 119 Украинци

    06:56 18.09.2026

  • 7 ИЗТОЧНИКЪТ НА НОВИНАТА

    16 2 Отговор
    УКРАИНСКА ПРАВДА. ХА ХА

    06:57 18.09.2026

  • 8 хехе

    12 2 Отговор
    След вчерашната статия за размяна на телата на загинали има ли някой който още да се връзва на приказките на укрите

    06:57 18.09.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Смешници

    12 2 Отговор
    Последната размяна на тела на убити беше 10 украински към едно на руснак.
    Статията беше от вчера публикувана тук във факти. Пропагандата не върши работа.
    Трябва и статистика.

    Коментиран от #14

    06:58 18.09.2026

  • 11 Механик

    2 9 Отговор
    Благи вести.

    Коментиран от #21

    06:58 18.09.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Това

    1 9 Отговор

    До коментар #10 от "Смешници":

    Това какво общо има с броя на избитите ватенки?

    06:59 18.09.2026

  • 15 име

    5 1 Отговор
    Къде са телата на тези руснаци? Всеки път съотношението при размяна на тела е от 1 : 10 до 1 : 20 в полза на руснаците. Нали уж сега бандерите напредват към Лиман, а не отстъпват. Значи немогат да се оправдават, че телата на загиналите руснаци остават при руснаците, сега трябва да са при тях. Защо вчера съотношението беше 1 : 11?

    07:00 18.09.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Да се чете :

    5 2 Отговор
    Всу загуби още 1420 бр пушечно месо...

    07:00 18.09.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Фен

    2 2 Отговор
    Е война е. А ескалацията на урсулите и Зе до къде доведе 404? Нещо за пристанищата, складовете, тежката и леката индустрия, железниците, граничните пунктове, енергетиката, водоснабдяването? И това което още шава, дали ще оцелее още 30 или 40 дни? И после? Тези хорица, които скачаха по Майдана и сами се върнаха в каменната ера, кой ще ги спасява през зимата?

    07:01 18.09.2026

  • 21 Защото

    3 1 Отговор

    До коментар #11 от "Механик":

    не са верни !

    07:01 18.09.2026

  • 22 Браво на всу

    1 4 Отговор
    Яко гърчат нашествениците!

    07:02 18.09.2026

  • 23 оня с коня

    1 0 Отговор
    Хубав ден! и ф гъзъДа виЕБАтроловете

    07:02 18.09.2026

  • 24 Оня

    1 1 Отговор
    Спорен ще е денят.

    07:03 18.09.2026

  • 25 Мира ботокса сбръчкана мисирка в НОВА ТВ

    2 1 Отговор
    И сега Руснаците ще върнат 1 400 чувала на у крите и ще получат 20.

    Коментиран от #33

    07:04 18.09.2026

  • 26 Мдаа

    0 2 Отговор

    До коментар #3 от "ПОВЕЧКО СА ДОСТА":

    В Лиман е сеч!!!

    07:04 18.09.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Калпазанин

    0 0 Отговор
    Получих разширение на х алката.

    07:05 18.09.2026

  • 29 Демократ

    1 1 Отговор
    Малко са .Трябва да ги утроят.
    Ликвидирай монголоиден рашист ,спаси човешки живот.

    07:06 18.09.2026

  • 30 Оня

    0 1 Отговор
    Пак се объркахте ,тая статия беше за вестник Стършел бе!

    07:06 18.09.2026

  • 31 НАЦИСТИТЕ ОТ АЗОФ

    1 0 Отговор
    Излязоха ли от обкръжението?

    07:07 18.09.2026

  • 32 Алоооо фашистите,

    1 0 Отговор
    Защо не броите вашите трупове? Или на тях не може да хванете бройката. Те Руснаците ви ги връщат, замразени, преброени, идентифицирани, номерирани…Само тогава лъсва истината , кой колко .

    07:08 18.09.2026

  • 33 Копейка

    1 1 Отговор

    До коментар #25 от "Мира ботокса сбръчкана мисирка в НОВА ТВ":

    Разбира се. Тела нету Денги нету за веселите вдовици.
    Иначе стават за увеличаване на реколтата по укр.полета.

    07:08 18.09.2026

  • 34 Чорбара

    1 0 Отговор
    Автора ,автора,автора е П..раст!

    07:09 18.09.2026

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