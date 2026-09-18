ВСУ: Русия загуби още 1 420 военни

Генералният щаб на Въоръжените сили на Украйна съобщи, че за последното денонощие Русия е загубила още 1 420 военнослужещи във войната срещу Украйна. В ежедневната си сводка украинските военни посочват и нови загуби в жива сила - убити и ранени, и техника, натрупани от началото на пълномащабното нашествие.
Според публикуваните данни общите руски загуби от 24 февруари 2022 г. досега се оценяват на около 1 513 490 военнослужещи. В отчета са включени и промени при ключови категории въоръжение, сред които танкове, бойни бронирани машини, артилерийски системи, реактивни системи за залпов огън и безпилотни летателни апарати.
Какво показва последната сводка
Украинският Генштаб съобщава още за нови загуби при артилерията, дроновете и автомобилната техника на руската армия. По данни на военните, в рамките на последните 24 часа са отчетени допълнителни поражения по различни видове техника, а част от показателите подлежат на последващо уточняване.
Информацията на Генералния щаб на Украйна се публикува ежедневно и е сред основните източници, които следят динамиката на бойните загуби в хода на войната. Данните от Киев не могат да бъдат независимо проверени във всички детайли на бойното поле, но се използват широко като ориентир за развитието на конфликта.
Контекст на войната
Войната между Русия и Украйна продължава вече повече от четири години след началото на пълномащабната руска инвазия. И двете страни редовно съобщават за удари, контраатаки и загуби, като официалните оценки често се различават значително. Украинската страна публикува ежедневни данни за руските загуби, докато Москва рядко актуализира собствените си числа.
На този фон последната сводка на Генщаба отново поставя акцент върху тежките човешки загуби на руската армия и продължаващото изтощаване на военния ѝ потенциал на фронта.
Източници: Украинская правда, Генерален щаб на Въоръжените сили на Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
06:55 18.09.2026
2 Урко
06:55 18.09.2026
3 ПОВЕЧКО СА ДОСТА
Коментиран от #26
06:55 18.09.2026
4 Без име
06:55 18.09.2026
5 А УКРАЙНА НУЛА
06:55 18.09.2026
6 Последния Софиянец
06:56 18.09.2026
7 ИЗТОЧНИКЪТ НА НОВИНАТА
06:57 18.09.2026
8 хехе
06:57 18.09.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Смешници
Статията беше от вчера публикувана тук във факти. Пропагандата не върши работа.
Трябва и статистика.
Коментиран от #14
06:58 18.09.2026
11 Механик
Коментиран от #21
06:58 18.09.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Това
До коментар #10 от "Смешници":Това какво общо има с броя на избитите ватенки?
06:59 18.09.2026
15 име
07:00 18.09.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Да се чете :
07:00 18.09.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Фен
07:01 18.09.2026
21 Защото
До коментар #11 от "Механик":не са верни !
07:01 18.09.2026
22 Браво на всу
07:02 18.09.2026
23 оня с коня
07:02 18.09.2026
24 Оня
07:03 18.09.2026
25 Мира ботокса сбръчкана мисирка в НОВА ТВ
Коментиран от #33
07:04 18.09.2026
26 Мдаа
До коментар #3 от "ПОВЕЧКО СА ДОСТА":В Лиман е сеч!!!
07:04 18.09.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Калпазанин
07:05 18.09.2026
29 Демократ
Ликвидирай монголоиден рашист ,спаси човешки живот.
07:06 18.09.2026
30 Оня
07:06 18.09.2026
31 НАЦИСТИТЕ ОТ АЗОФ
07:07 18.09.2026
32 Алоооо фашистите,
07:08 18.09.2026
33 Копейка
До коментар #25 от "Мира ботокса сбръчкана мисирка в НОВА ТВ":Разбира се. Тела нету Денги нету за веселите вдовици.
Иначе стават за увеличаване на реколтата по укр.полета.
07:08 18.09.2026
34 Чорбара
07:09 18.09.2026