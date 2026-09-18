Украйна: В момента се извършва един фарс, инсцениран от окупационната държава

Произвежданите от Русия "избори" във временно окупираните територии на Украйна са незаконни и не създават каквато и да е правна основа за разширяване на руската юрисдикция върху украинска територия, предаде БТА.

Това се посочва в изявление на украинското външно министерство относно "изборите" за Държавната дума на Руската федерация, предаде Укринформ.

"На 18–20 септември Русия ще произведе така наречените "избори" за Държавната дума на Руската федерация във временно окупираните територии на Украйна. Това е фарс, инсцениран от окупационната държава, който няма нищо общо с демократичните избори и не създава никаква правна основа за разширяване на руската юрисдикция върху която и да е част от територията на Украйна“, се казва в изявлението.

Министерството подчерта, че от 2014 г. насам единствените легитимни резултати от гласувания, засягащи временно окупираните територии на Украйна, са резултатите, отразени на екраните на Общото събрание на ООН, включително гласуването, при което 143 държави-членки на ООН потвърдиха незаконността на окупацията и поискаха Русия да изтегли войските си от всички украински територии в рамките на международно признатите им граници.

В този контекст украинското външно министерство отбеляза, че никое "гласуване", организирано от Русия под дулата на оръжието, не променя международно признатия статут на тези територии и че временната окупация не създава суверенни права за окупиращата държава.

"Украйна не признава нито произвеждането на тези незаконни "избори", нито техните невалидни резултати. Призоваваме държавите по света, международните организации и другите субекти на международното право също да не признават тези действия на Русия и да не ги разглеждат като израз на легитимната политическа воля на хората във временно окупираните територии на Украйна. Предупреждаваме да не се взема каквото и да било участие в това незаконно начинание, което би довело до правни последствия в националните и международните юрисдикции", се посочва в изявлението.

Украинското външно министерство подчерта също, че включването в руския парламент на представители, избрани на незаконни избори във временно окупираните територии на Украйна и други държави, допълнително подкопава легитимността на целия състав на руската Държавна дума.

"Всякакви "избори" в съвременна Русия са просто фарс. След повече от четвърт век управление на (Владимир) Путин в тази страна липсват демокрация, свобода на словото, политически плурализъм и каквото и да е зачитане на основните граждански свободи. Призоваваме международната общност да нарича нещата с истинските им имена: така наречените "избори" за руската Държавна дума са просто шоу, предназначено да създаде илюзията за обществена подкрепа за агресивната политика на режима в Москва", отбеляза министерството.