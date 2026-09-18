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Украйна: В момента се извършва един фарс, инсцениран от окупационната държава
  Тема: Украйна

Украйна: В момента се извършва един фарс, инсцениран от окупационната държава

18 Септември, 2026 15:30 1 825 93

  • владимир путин-
  • русия-
  • украйна-
  • война-
  • избори

Украйна осъди произвеждането от Русия на избори в окупираните украински територии

Украйна: В момента се извършва един фарс, инсцениран от окупационната държава - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Произвежданите от Русия "избори" във временно окупираните територии на Украйна са незаконни и не създават каквато и да е правна основа за разширяване на руската юрисдикция върху украинска територия, предаде БТА.

Това се посочва в изявление на украинското външно министерство относно "изборите" за Държавната дума на Руската федерация, предаде Укринформ.

"На 18–20 септември Русия ще произведе така наречените "избори" за Държавната дума на Руската федерация във временно окупираните територии на Украйна. Това е фарс, инсцениран от окупационната държава, който няма нищо общо с демократичните избори и не създава никаква правна основа за разширяване на руската юрисдикция върху която и да е част от територията на Украйна“, се казва в изявлението.

Министерството подчерта, че от 2014 г. насам единствените легитимни резултати от гласувания, засягащи временно окупираните територии на Украйна, са резултатите, отразени на екраните на Общото събрание на ООН, включително гласуването, при което 143 държави-членки на ООН потвърдиха незаконността на окупацията и поискаха Русия да изтегли войските си от всички украински територии в рамките на международно признатите им граници.

В този контекст украинското външно министерство отбеляза, че никое "гласуване", организирано от Русия под дулата на оръжието, не променя международно признатия статут на тези територии и че временната окупация не създава суверенни права за окупиращата държава.

"Украйна не признава нито произвеждането на тези незаконни "избори", нито техните невалидни резултати. Призоваваме държавите по света, международните организации и другите субекти на международното право също да не признават тези действия на Русия и да не ги разглеждат като израз на легитимната политическа воля на хората във временно окупираните територии на Украйна. Предупреждаваме да не се взема каквото и да било участие в това незаконно начинание, което би довело до правни последствия в националните и международните юрисдикции", се посочва в изявлението.

Украинското външно министерство подчерта също, че включването в руския парламент на представители, избрани на незаконни избори във временно окупираните територии на Украйна и други държави, допълнително подкопава легитимността на целия състав на руската Държавна дума.

"Всякакви "избори" в съвременна Русия са просто фарс. След повече от четвърт век управление на (Владимир) Путин в тази страна липсват демокрация, свобода на словото, политически плурализъм и каквото и да е зачитане на основните граждански свободи. Призоваваме международната общност да нарича нещата с истинските им имена: така наречените "избори" за руската Държавна дума са просто шоу, предназначено да създаде илюзията за обществена подкрепа за агресивната политика на режима в Москва", отбеляза министерството.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ........–

    65 8 Отговор
    404 Аминь !

    15:32 18.09.2026

  • 2 БРАВО

    13 88 Отговор
    То да беше само в окупиранията територия В Цяла ПРОСИЯ е един ФАРС !

    Коментиран от #16

    15:33 18.09.2026

  • 3 Мхм

    86 5 Отговор
    Те в 404 не обичат изборите като цяло...

    15:33 18.09.2026

  • 4 Морски

    93 10 Отговор
    Не "временно окупирани" а завинаги върнати в състава на РФ,където им е и мястото!

    Коментиран от #10, #34

    15:33 18.09.2026

  • 5 Никой

    73 7 Отговор
    Одеса винаги е описвана като руски град.

    Коментиран от #12

    15:35 18.09.2026

  • 6 окрайната на Русия

    72 6 Отговор
    не е държава, а е западен протекторат, използван за атаки срещу Русия.

    Срам и позор за колективния запад и укронацистите в Киев, които са юдео-ционистките марионетки там.

    Коментиран от #13, #40

    15:36 18.09.2026

  • 7 Овчар

    48 5 Отговор
    В Украйна нищо не се извършва в МОМЕНТА..Всички виждаме Клиповете по социалните мрежи..! Те просто чакат завещанието на зеления парцал а то е СМЪРТ..!

    15:37 18.09.2026

  • 8 Хи хи

    58 6 Отговор
    Щом урките ревът, значи всичко си е както трябва !!

    15:37 18.09.2026

  • 9 Последния Софиянец

    48 4 Отговор
    На Зеленски избори не му трябват.

    15:37 18.09.2026

  • 10 Европеец

    32 4 Отговор

    До коментар #4 от "Морски":

    Не знам ,видях сбърканото заглавие, даже не погледнах и автора.... А иначе коментара ти е верен...

    15:38 18.09.2026

  • 11 гост

    9 52 Отговор
    Защо не може да се натоварят тези руски поклонници,на един дъъълъг влак и дирекшън в МаЦква...да живеят в Рая,а ми тровят тук въздуха на свободните хора...то свикнало да го тъпчат...

    Коментиран от #15, #25, #26, #83

    15:40 18.09.2026

  • 12 Новгородска и Киевска РУС

    45 5 Отговор

    До коментар #5 от "Никой":

    Началото на Русия, дадено в Новгород през 862 г. и затвърдено през 882 г. в Киев.

    Така наречената "Украина" е австроунгарска, германска и юдео-болшевишка квазидържава от 03.03.1918 г. и никога - до ден днешен - не е била суверенна и истинска държава!

    Коментиран от #52, #59

    15:41 18.09.2026

  • 13 Брежнев

    4 35 Отговор

    До коментар #6 от "окрайната на Русия":

    срам и позор че още съществуват роби като теб...голям срам..

    15:42 18.09.2026

  • 14 РФ е един огромен свинарник ! 🐷

    8 48 Отговор
    Избори под дулото на автомати ...
    Вече има много клипчета какъв фарс са изборите в РФ .
    Путлер е напълно нелегитимен Президент. Първо Елцин го назначи, без да го е избирал народа и от тогава Путлер фалшифицира изборите като унищожава всяка опозиция, която му се изпречи и всеки който е на друго мнение и с изборни манипулации, които всички сме виждали.

    Коментиран от #41, #42

    15:42 18.09.2026

  • 15 Що си

    21 3 Отговор

    До коментар #11 от "гост":

    Слагаш сам +🤦‍♂️😂😂

    15:42 18.09.2026

  • 16 Екстра

    33 6 Отговор

    До коментар #2 от "БРАВО":

    Киев като брои населението , брои и
    Крим , ДНР и ЛНР .
    22 милиона , дефакто 18 милиона
    Това е един фарс при 44 милиона преди 4 години .
    Не е фарс а супер фарс .

    Коментиран от #65

    15:44 18.09.2026

  • 17 Kaлпазанин

    37 2 Отговор
    Фарс е че говорите руски ,държавата ви е създадена от руснак ,след това ви е подарена независимостта ,а сега позволявате и търпите на един евреин да ви унищожава ,няма безкръвно свързан руснак с украинец ,факт

    15:45 18.09.2026

  • 18 Отговорът

    30 2 Отговор
    А Украйна върви към своя край и ли по скоро огромна гибел....

    15:45 18.09.2026

  • 19 Бай той Толстой

    29 3 Отговор
    Скоро ще гласуват и в Киев.За Думата 😁

    Коментиран от #24

    15:45 18.09.2026

  • 20 мдааа

    4 28 Отговор
    коя от партиите не е подчинена ка каПУТКИНчето?

    Коментиран от #27, #61

    15:46 18.09.2026

  • 21 ?????

    35 4 Отговор
    Абе фарс или не фарс ама ходят хората и гласуват.
    Бандеровците даже и фарс ги е страх да направят.

    15:46 18.09.2026

  • 22 Минаващ

    27 1 Отговор
    В Русия все пак има избори, добри или лоши, признати или непризнати, има избори.
    В Украйна тази дума " Избори" вече не присъства. И скоро няма да присъства.

    Коментиран от #29

    15:47 18.09.2026

  • 23 НАЙ ДОБРИЯ ВАРИАНТ

    26 3 Отговор
    Е ЗАЛИЧАВАНЕТО НА УКРАЙНА. СУПЕР НЕНУЖНА ДЪРЖАВА.

    15:47 18.09.2026

  • 24 Близко бъдеще

    4 23 Отговор

    До коментар #19 от "Бай той Толстой":

    Владимир Путин умира и отива в Ада.

    След известно време му дават един ден отпуск за добро поведение.
    Бившият президент отива в Москва.
    Влиза в един бар, поръчва си водка и пита бармана:

    - Крим наш ли е?
    - Да, наш е.

    - А Донбас?
    - Също е наш.

    - А Киев?
    - Държим и него.

    Доволен, Путин отпива от чашата с наслада и пита:
    - Благодаря, колко ти дължа?
    - 200 гривни

    Коментиран от #31, #35, #38

    15:47 18.09.2026

  • 25 Ъхъ

    10 2 Отговор

    До коментар #11 от "гост":

    Тебе Калушев лично те е освобождавал! Яко , отзаДи!

    15:48 18.09.2026

  • 26 Пане от Прилеп

    6 4 Отговор

    До коментар #11 от "гост":

    Султана те тъпча 500 лета, па гледам не си отпрал за ,,Татарстан ,,

    Коментиран от #74, #93

    15:49 18.09.2026

  • 27 мдааа

    4 3 Отговор

    До коментар #20 от "мдааа":

    вместо отговор получавам минуси с американска ИП сменячка. Това е дава повече информация от директен отговор.

    15:49 18.09.2026

  • 28 Механик

    14 1 Отговор
    Ми като нещеш ти да произвеждаш избори, ще ги направят руснаците. Кво толкова?

    15:49 18.09.2026

  • 29 Дякон Унуфрий Араллампиев

    17 2 Отговор

    До коментар #22 от "Минаващ":

    Прав сте Добри лоши но избори Нали уж по време на война не може Може Ето че може Стига да има желание

    Коментиран от #75

    15:50 18.09.2026

  • 30 Оруел 1984

    17 2 Отговор
    Според съвременните демократи изборите са фарс. Затова в България през последните 36 години никой не е провеждал нормален референдум и да се допита до народа както правят в Швейцария всеки месец.

    15:51 18.09.2026

  • 31 Жълтопаветни мечти и розови

    15 1 Отговор

    До коментар #24 от "Близко бъдеще":

    петрохански балони за момченца...

    15:52 18.09.2026

  • 32 укра какво? Не я знам тази държава.

    18 3 Отговор
    Изборите са в Русия, за какво квичат?

    15:52 18.09.2026

  • 33 ха ха ха

    3 11 Отговор
    една натоварила се пИдИРассийска подложка се бъхти с ИП сменячката. Голямо себеунижение.

    15:52 18.09.2026

  • 34 Антирашист 4508

    2 9 Отговор

    До коментар #4 от "Морски":

    Противоречиш на документи на ООН ! Което знаеш и е нагло !

    Коментиран от #70

    15:53 18.09.2026

  • 35 В миналото

    12 2 Отговор

    До коментар #24 от "Близко бъдеще":

    Баба гонеше еверастите като тебе с тоя виц .
    И бара беше в Ню Йорк и плати Рейгън с рубли.
    Аре бегай да ревеш при баба ти ,да ти даде 5 евро за ,,весела ,,цигара .

    15:53 18.09.2026

  • 36 Жожи

    11 2 Отговор
    Тоя да върне всичко, което украинците са получили от Сталин.

    15:54 18.09.2026

  • 37 Без преговори

    2 12 Отговор
    Нито Путин нито думата му са законни, защото да избрани с гласове от незаконни региони и незаконни избиратели.

    15:55 18.09.2026

  • 38 ха ха ха

    2 9 Отговор

    До коментар #24 от "Близко бъдеще":

    ++++
    много добро. И доста реално след като пукне злобното педофилско джудже.

    Коментиран от #46

    15:56 18.09.2026

  • 39 Маринов

    14 3 Отговор
    В Луганска и Донецка републики хората имат руски паспорти, руско гражданство и ще участват в гласуването. Какво незаконно има в това? Всички граждани на Еди коя си страна имат право да гласуват при избори в ефи коя си страна. Има ли разлика? Няма. Спорът за територии не се отнася за гражданите, живущи на тези територии. Там са открити изборни бюра и ще има гласуване. Няма проблем, разбира се. Както няма проблем с гладуващите с български паспорти в Турция, в страните от ЕС, в Англия, сащ и където има българско представителство. Аман от наркоманска истерия.

    15:56 18.09.2026

  • 40 Антирашист 4508

    1 12 Отговор

    До коментар #6 от "окрайната на Русия":

    Фашизмът е в просия , тя отговаря на критериите за фашистка държава . Не спори а чети за критериите за фашистки държави !

    Коментиран от #43

    15:56 18.09.2026

  • 41 ах ти жълтопаветна плява

    7 2 Отговор

    До коментар #14 от "РФ е един огромен свинарник ! 🐷":

    ко рече под дулата н автомати в това сте вие с различната орентация все дула са в главите ви ама мила това не е кожен№ия автомат който опитваш или ромската наденица до картофите -оказа се че всички около пп дб сте педофили и с различна отрентация ти последно разбра ли какво си бинарен джендър -жена затворена в мъжко тяло или

    Коментиран от #44, #63

    15:56 18.09.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 мила връшай се на контейнерите около

    5 2 Отговор

    До коментар #40 от "Антирашист 4508":

    орлов мост тази вечер ще имаш просия може да захлебиш някое евро

    Коментиран от #55

    15:58 18.09.2026

  • 44 Оня с парчето

    1 4 Отговор

    До коментар #41 от "ах ти жълтопаветна плява":

    Като ти го намаам в дъртият πъррдялник ще ти изхвръкнат оченцата като на настъпен жабок.

    Коментиран от #54, #57, #58

    15:58 18.09.2026

  • 45 Шопо

    8 3 Отговор
    Украйна не не държава а територия, руска територия

    Коментиран от #53

    15:58 18.09.2026

  • 46 Не е така!

    4 3 Отговор

    До коментар #38 от "ха ха ха":

    Моли се да е жив още много години, защото след него ще е чичко Сталин 2 и тогава и ти няма да си намериш място. Нали съм прав?

    Коментиран от #49

    15:59 18.09.2026

  • 47 Оня

    2 3 Отговор
    Долавя се в далечината някакъв жълто паветен рев, да не са им наложили ембарго на играчките за възрастни на тия бе?

    15:59 18.09.2026

  • 48 стига глупости

    1 5 Отговор
    Избори... няма избори. Това си е фарс.
    Никой тука не може да назове ЕДНА ОПОЗИЦИОННА ПАРТИЯ, която не е подчинена н недъгавото джудже. Всички са зад решетките, паднали от балкона, самоубили се с новичок и т.н.
    Реално който каже нещо срещу тоя педофил изчезва. Избори няма. Това ние по-старите сме го правили вече преди 89та.

    15:59 18.09.2026

  • 49 ха ха ха

    0 0 Отговор

    До коментар #46 от "Не е така!":

    ако ти кажа че си прав, то тогава и двамата ще сме в грешка.

    16:00 18.09.2026

  • 50 ВЛАДИМИР ДВИЖУХИН

    2 5 Отговор
    И ПАК Е ПЪЛНО С КЛИПОВЕ

    КАК ВЪОРЪЖЕНИ МАСКИРАНИ

    РУСКИ ВОЕННИ

    ВОДЯТ ХОРАТА ДА ГЛАСУВАТ .

    ИЗБОРИ С КАЛАШНИЦИ

    НАРОДЪТ ОБИЧА ПУТИН

    НАЛИ ?

    ХАХА ХАХАХА ХАХАХА ХАХАХА

    16:00 18.09.2026

  • 51 Бит русораст

    1 5 Отговор
    Гласуват и отиват да мрат.

    16:01 18.09.2026

  • 52 Антирашист 4509

    2 8 Отговор

    До коментар #12 от "Новгородска и Киевска РУС":

    Украйна е член наООН от 1945г, като самостоятелна държава с право на глас . Нагло е да повтаряш лъжи ,като знаеш за тях !

    Коментиран от #56, #85

    16:01 18.09.2026

  • 53 Я ПАК

    1 6 Отговор

    До коментар #45 от "Шопо":

    ЗАТОВА ЛИ ГОРИ МУСКАЛИЕТО

    БРЕ ПУТЕРАСТ?

    Коментиран от #64

    16:01 18.09.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Копейката се удря с бордюр у главата

    2 6 Отговор

    До коментар #52 от "Антирашист 4509":

    После му се обяснява.

    Коментиран от #62

    16:03 18.09.2026

  • 57 Някой си

    4 0 Отговор

    До коментар #44 от "Оня с парчето":

    Те твоите оченца за това ли са постоянно оцъклени бе ооLLigofren?

    16:03 18.09.2026

  • 58 като какво ще направиш

    6 0 Отговор

    До коментар #44 от "Оня с парчето":

    ти първо разбери какво си че за мен си жена затворена в мъжко тяло - мога да ти пратя някое евро да започнеш терапията по смяна на пола с меките си пръстчета ша ти дам наденицата до картофите

    16:03 18.09.2026

  • 59 Русия моето малко неуко дете

    3 8 Отговор

    До коментар #12 от "Новгородска и Киевска РУС":

    Започва историята си от МОСКОВСКОТО ЦАРСТВО. Мноооого след Киевска Рус, която е старото наименование на Украйна. Московското царство завладява Киевска рус както и всички бивши монголско владения на изток. А то се появява 1263 година и стига едва до Пермска област.
    По-добре е да се чете, вместо да се повтарят тъпотии от блогове.

    Коментиран от #66, #76

    16:03 18.09.2026

  • 60 Мич

    6 0 Отговор
    И вие сте един фарс, като нашите"макета". Скоро ще си станете пак руси, каквито сте били преди.

    16:03 18.09.2026

  • 61 АзГ

    4 2 Отговор

    До коментар #20 от "мдааа":

    Е я в Германия искат да я забранят .
    Всеки другомислец е вреден за ХДС с 16 %
    И това с Ала бала , по пощата и старческите домове .
    Значи сваляш 6,7 % на долу !
    Голема демокрация а ?

    16:04 18.09.2026

  • 62 много ме радвате с вашата различна

    6 0 Отговор

    До коментар #56 от "Копейката се удря с бордюр у главата":

    орентация миличка какви удари какви 5 евро ма небенарен джендър по спокойно че ще спукаш някоя кал@3на вена

    16:05 18.09.2026

  • 63 Антирашист 4510

    2 5 Отговор

    До коментар #41 от "ах ти жълтопаветна плява":

    Скачането през прозорците е въпрос на държавна политика в просия . Забраниха участие на последната партия (яблоко) противо поставяща се на пусин за изборите.

    Коментиран от #71, #73

    16:06 18.09.2026

  • 64 Оня

    4 1 Отговор

    До коментар #53 от "Я ПАК":

    Май гори нещо малко по ниско от гърба ти ,а ти се наместваш по добре да го угасиш!

    16:07 18.09.2026

  • 65 666

    2 6 Отговор

    До коментар #16 от "Екстра":

    А не споменаваш рушнаците с колко са намалели благодарение на путинската и олигархичната политика.И всеки, който е против тях няма право да участва в изборите.Браво.Точно по руски.

    16:07 18.09.2026

  • 66 ти първо научи истроята на България

    7 2 Отговор

    До коментар #59 от "Русия моето малко неуко дете":

    че толкова сте умни жълтопаветните ид@№иоти на пп дб няма накъде

    Коментиран от #82

    16:07 18.09.2026

  • 67 Интересно

    5 0 Отговор
    Окупация, викаш?
    А нашите 500 години ги водят "присъствие".

    Коментиран от #90

    16:09 18.09.2026

  • 68 Абе

    3 0 Отговор
    В стига сте писали изсмукано от пръстите

    16:09 18.09.2026

  • 69 Хахаха

    5 1 Отговор
    Ама кой го пита зелето какво мнение има за избори във друга страна а и запада е враждебно настроен към Русия така че какво и да направи пак ще ги критикуват

    16:10 18.09.2026

  • 70 Морски

    5 2 Отговор

    До коментар #34 от "Антирашист 4508":

    Ами дай черно на бяло да видим какво пише🙂И за кое ООН говорош?За това ООН което защитава интересите само на САЩ,Британия и Израел ли?

    Коментиран от #87

    16:10 18.09.2026

  • 71 няй якото че избирателите на пп дб

    3 2 Отговор

    До коментар #63 от "Антирашист 4510":

    скачате срещу всички и комунизма а всички в пп дб тяхните са били в ДС и на високи партийни постове на терзиев цялата фамилия на мирччев оземпика баша му на прокопиев на безуханова на кирил петков баща му все дс дърти комунисти а фентовете им сте колкото болните от телк 600 000 общо с прайда

    16:11 18.09.2026

  • 72 Така Така

    4 1 Отговор
    Временна временна колко да е временна, хората си връщат изконните земи

    16:11 18.09.2026

  • 73 Крокодила Гена

    1 1 Отговор

    До коментар #63 от "Антирашист 4510":

    Прибирай се че пратиха санитарите да те търсят! Нали помниш че последният път те цъфнаха два дена вързан докато не минаха всичките да ти се порадват!

    16:11 18.09.2026

  • 74 Пане,

    1 0 Отговор

    До коментар #26 от "Пане от Прилеп":

    къде ти е логиката тук? Ти май не си разбрал написаното в 11 комент.

    16:12 18.09.2026

  • 75 Антирашист 4511

    3 2 Отговор

    До коментар #29 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":

    Избори има даже когато Г казал на адам да върви да си избере жена ! Това е положението в днешна просия .

    16:12 18.09.2026

  • 76 Интересно

    4 0 Отговор

    До коментар #59 от "Русия моето малко неуко дете":

    Ало, историка! И България започва историята си от Плиска и Преслав, че и в Охрид сме имали столица. Затова, днеш макетата смятат, че Климент Охридски бил македонец.
    Аман, от псевдоисторици!

    16:12 18.09.2026

  • 77 Голям

    5 3 Отговор
    Майтап! Зеленясълия е супер демократ. Забранява изборите в своята държава и държи сметка защо има избори в другите държави. Няма такъв клоун.

    16:12 18.09.2026

  • 78 Гошо

    2 0 Отговор
    До "Русия, моето малко, неуко дете". Двойка по история. Русия започва от Киевска Рус. Тогава е била държава, разделена на няколко княжества, като Германия, Франция, Италия и други държави. Киевско, Новгородско, Московско, Галичинско и др. Русия се покръства през 980 г. , когато великия Московски княз Владимир се оженва за дъщерята на гръцкия"византийския " император. По-късно е завзета от Чингис хан, защото княжествата не са искали да се обединят.

    16:16 18.09.2026

  • 79 САЩ ..щ

    0 0 Отговор
    Дзиленуту цси продадъ дръжавътъ и сия писукъ къту пустинякъ...

    16:18 18.09.2026

  • 80 Тримата сайтови копейците се възпалиха

    1 1 Отговор
    Кеф! Значи са изнервени и не си вярват на тАпните.

    16:18 18.09.2026

  • 81 Бит русораст

    1 0 Отговор
    Най обичам дърт русорат да ми обяснява каква яка кола е Жигули и да кара дърто бе ен ве.

    16:19 18.09.2026

  • 82 Русия моето малко неуко дете

    2 1 Отговор

    До коментар #66 от "ти първо научи истроята на България":

    това ли ти бяха аргументите??? уауу... направо ме разби. Няма какво да обяснявам на неуко дете тролче което е тука да се драка. Историята я има. Ти си този който не я е чел.

    16:20 18.09.2026

  • 83 И това ще стане

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "гост":

    Сами ще избягат. Търпение.

    16:20 18.09.2026

  • 84 Тя цялата съвременна Раша

    2 1 Отговор
    е един фарс.

    16:21 18.09.2026

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 пРосия

    0 0 Отговор
    Страната на идиотите.

    16:22 18.09.2026

  • 87 Антирашист 4510

    0 0 Отговор

    До коментар #70 от "Морски":

    Знам че хората след няколко питиета виждат двойно ,но несъм чул за няколко ООН ,ти кажи повече !

    16:22 18.09.2026

  • 88 Сатана Z

    0 0 Отговор
    Независимо какво става по света и у нас, бг путинците винаги са капо.

    16:23 18.09.2026

  • 89 Жаба

    0 0 Отговор
    Какво вие тоя?!? И хитлер е правил избори в Киев!

    16:23 18.09.2026

  • 90 не точно

    0 1 Отговор

    До коментар #67 от "Интересно":

    нашето го водим робство, а Естония Латвия Литва Украйна, Молдова, Грузия, Армения, Азербайджан, Казахстан, Киргизстан, Узбекистан, Туркменистан, Таджикистан, е и Беларус сигурно насила гадните американци ги изтръгнаха от руския рай. Така ли? Не са били под робство, а? И мислиш, че останалите там не са, а? Наивно дете. Ако могат всички ще се махнат.


    Беларус

    16:24 18.09.2026

  • 91 604

    0 0 Отговор
    Педроханския вой е мехлем за душата!

    16:24 18.09.2026

  • 92 Дачков – президент

    0 0 Отговор
    на еврейския квартал! Карбовски – вице!
    Ура! Напред!

    16:25 18.09.2026

  • 93 Ами

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "Пане от Прилеп":

    Те пидалчитата така мислят😀😀

    16:26 18.09.2026

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