Украйна: В момента се извършва един фарс, инсцениран от окупационната държава

Произвежданите от Русия "избори" във временно окупираните територии на Украйна са незаконни и не създават каквато и да е правна основа за разширяване на руската юрисдикция върху украинска територия, предаде БТА.
Това се посочва в изявление на украинското външно министерство относно "изборите" за Държавната дума на Руската федерация, предаде Укринформ.
"На 18–20 септември Русия ще произведе така наречените "избори" за Държавната дума на Руската федерация във временно окупираните територии на Украйна. Това е фарс, инсцениран от окупационната държава, който няма нищо общо с демократичните избори и не създава никаква правна основа за разширяване на руската юрисдикция върху която и да е част от територията на Украйна“, се казва в изявлението.
Министерството подчерта, че от 2014 г. насам единствените легитимни резултати от гласувания, засягащи временно окупираните територии на Украйна, са резултатите, отразени на екраните на Общото събрание на ООН, включително гласуването, при което 143 държави-членки на ООН потвърдиха незаконността на окупацията и поискаха Русия да изтегли войските си от всички украински територии в рамките на международно признатите им граници.
В този контекст украинското външно министерство отбеляза, че никое "гласуване", организирано от Русия под дулата на оръжието, не променя международно признатия статут на тези територии и че временната окупация не създава суверенни права за окупиращата държава.
"Украйна не признава нито произвеждането на тези незаконни "избори", нито техните невалидни резултати. Призоваваме държавите по света, международните организации и другите субекти на международното право също да не признават тези действия на Русия и да не ги разглеждат като израз на легитимната политическа воля на хората във временно окупираните територии на Украйна. Предупреждаваме да не се взема каквото и да било участие в това незаконно начинание, което би довело до правни последствия в националните и международните юрисдикции", се посочва в изявлението.
Украинското външно министерство подчерта също, че включването в руския парламент на представители, избрани на незаконни избори във временно окупираните територии на Украйна и други държави, допълнително подкопава легитимността на целия състав на руската Държавна дума.
"Всякакви "избори" в съвременна Русия са просто фарс. След повече от четвърт век управление на (Владимир) Путин в тази страна липсват демокрация, свобода на словото, политически плурализъм и каквото и да е зачитане на основните граждански свободи. Призоваваме международната общност да нарича нещата с истинските им имена: така наречените "избори" за руската Държавна дума са просто шоу, предназначено да създаде илюзията за обществена подкрепа за агресивната политика на режима в Москва", отбеляза министерството.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ........–
15:32 18.09.2026
2 БРАВО
Коментиран от #16
15:33 18.09.2026
3 Мхм
15:33 18.09.2026
4 Морски
Коментиран от #10, #34
15:33 18.09.2026
5 Никой
Коментиран от #12
15:35 18.09.2026
6 окрайната на Русия
Срам и позор за колективния запад и укронацистите в Киев, които са юдео-ционистките марионетки там.
Коментиран от #13, #40
15:36 18.09.2026
7 Овчар
15:37 18.09.2026
8 Хи хи
15:37 18.09.2026
9 Последния Софиянец
15:37 18.09.2026
10 Европеец
До коментар #4 от "Морски":Не знам ,видях сбърканото заглавие, даже не погледнах и автора.... А иначе коментара ти е верен...
15:38 18.09.2026
11 гост
Коментиран от #15, #25, #26, #83
15:40 18.09.2026
12 Новгородска и Киевска РУС
До коментар #5 от "Никой":Началото на Русия, дадено в Новгород през 862 г. и затвърдено през 882 г. в Киев.
Така наречената "Украина" е австроунгарска, германска и юдео-болшевишка квазидържава от 03.03.1918 г. и никога - до ден днешен - не е била суверенна и истинска държава!
Коментиран от #52, #59
15:41 18.09.2026
13 Брежнев
До коментар #6 от "окрайната на Русия":срам и позор че още съществуват роби като теб...голям срам..
15:42 18.09.2026
14 РФ е един огромен свинарник ! 🐷
Вече има много клипчета какъв фарс са изборите в РФ .
Путлер е напълно нелегитимен Президент. Първо Елцин го назначи, без да го е избирал народа и от тогава Путлер фалшифицира изборите като унищожава всяка опозиция, която му се изпречи и всеки който е на друго мнение и с изборни манипулации, които всички сме виждали.
Коментиран от #41, #42
15:42 18.09.2026
15 Що си
До коментар #11 от "гост":Слагаш сам +🤦♂️😂😂
15:42 18.09.2026
16 Екстра
До коментар #2 от "БРАВО":Киев като брои населението , брои и
Крим , ДНР и ЛНР .
22 милиона , дефакто 18 милиона
Това е един фарс при 44 милиона преди 4 години .
Не е фарс а супер фарс .
Коментиран от #65
15:44 18.09.2026
17 Kaлпазанин
15:45 18.09.2026
18 Отговорът
15:45 18.09.2026
19 Бай той Толстой
Коментиран от #24
15:45 18.09.2026
20 мдааа
Коментиран от #27, #61
15:46 18.09.2026
21 ?????
Бандеровците даже и фарс ги е страх да направят.
15:46 18.09.2026
22 Минаващ
В Украйна тази дума " Избори" вече не присъства. И скоро няма да присъства.
Коментиран от #29
15:47 18.09.2026
23 НАЙ ДОБРИЯ ВАРИАНТ
15:47 18.09.2026
24 Близко бъдеще
До коментар #19 от "Бай той Толстой":Владимир Путин умира и отива в Ада.
След известно време му дават един ден отпуск за добро поведение.
Бившият президент отива в Москва.
Влиза в един бар, поръчва си водка и пита бармана:
- Крим наш ли е?
- Да, наш е.
- А Донбас?
- Също е наш.
- А Киев?
- Държим и него.
Доволен, Путин отпива от чашата с наслада и пита:
- Благодаря, колко ти дължа?
- 200 гривни
Коментиран от #31, #35, #38
15:47 18.09.2026
25 Ъхъ
До коментар #11 от "гост":Тебе Калушев лично те е освобождавал! Яко , отзаДи!
15:48 18.09.2026
26 Пане от Прилеп
До коментар #11 от "гост":Султана те тъпча 500 лета, па гледам не си отпрал за ,,Татарстан ,,
Коментиран от #74, #93
15:49 18.09.2026
27 мдааа
До коментар #20 от "мдааа":вместо отговор получавам минуси с американска ИП сменячка. Това е дава повече информация от директен отговор.
15:49 18.09.2026
28 Механик
15:49 18.09.2026
29 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #22 от "Минаващ":Прав сте Добри лоши но избори Нали уж по време на война не може Може Ето че може Стига да има желание
Коментиран от #75
15:50 18.09.2026
30 Оруел 1984
15:51 18.09.2026
31 Жълтопаветни мечти и розови
До коментар #24 от "Близко бъдеще":петрохански балони за момченца...
15:52 18.09.2026
32 укра какво? Не я знам тази държава.
15:52 18.09.2026
33 ха ха ха
15:52 18.09.2026
34 Антирашист 4508
До коментар #4 от "Морски":Противоречиш на документи на ООН ! Което знаеш и е нагло !
Коментиран от #70
15:53 18.09.2026
35 В миналото
До коментар #24 от "Близко бъдеще":Баба гонеше еверастите като тебе с тоя виц .
И бара беше в Ню Йорк и плати Рейгън с рубли.
Аре бегай да ревеш при баба ти ,да ти даде 5 евро за ,,весела ,,цигара .
15:53 18.09.2026
36 Жожи
15:54 18.09.2026
37 Без преговори
15:55 18.09.2026
38 ха ха ха
До коментар #24 от "Близко бъдеще":++++
много добро. И доста реално след като пукне злобното педофилско джудже.
Коментиран от #46
15:56 18.09.2026
39 Маринов
15:56 18.09.2026
40 Антирашист 4508
До коментар #6 от "окрайната на Русия":Фашизмът е в просия , тя отговаря на критериите за фашистка държава . Не спори а чети за критериите за фашистки държави !
Коментиран от #43
15:56 18.09.2026
41 ах ти жълтопаветна плява
До коментар #14 от "РФ е един огромен свинарник ! 🐷":ко рече под дулата н автомати в това сте вие с различната орентация все дула са в главите ви ама мила това не е кожен№ия автомат който опитваш или ромската наденица до картофите -оказа се че всички около пп дб сте педофили и с различна отрентация ти последно разбра ли какво си бинарен джендър -жена затворена в мъжко тяло или
Коментиран от #44, #63
15:56 18.09.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 мила връшай се на контейнерите около
До коментар #40 от "Антирашист 4508":орлов мост тази вечер ще имаш просия може да захлебиш някое евро
Коментиран от #55
15:58 18.09.2026
44 Оня с парчето
До коментар #41 от "ах ти жълтопаветна плява":Като ти го намаам в дъртият πъррдялник ще ти изхвръкнат оченцата като на настъпен жабок.
Коментиран от #54, #57, #58
15:58 18.09.2026
45 Шопо
Коментиран от #53
15:58 18.09.2026
46 Не е така!
До коментар #38 от "ха ха ха":Моли се да е жив още много години, защото след него ще е чичко Сталин 2 и тогава и ти няма да си намериш място. Нали съм прав?
Коментиран от #49
15:59 18.09.2026
47 Оня
15:59 18.09.2026
48 стига глупости
Никой тука не може да назове ЕДНА ОПОЗИЦИОННА ПАРТИЯ, която не е подчинена н недъгавото джудже. Всички са зад решетките, паднали от балкона, самоубили се с новичок и т.н.
Реално който каже нещо срещу тоя педофил изчезва. Избори няма. Това ние по-старите сме го правили вече преди 89та.
15:59 18.09.2026
49 ха ха ха
До коментар #46 от "Не е така!":ако ти кажа че си прав, то тогава и двамата ще сме в грешка.
16:00 18.09.2026
50 ВЛАДИМИР ДВИЖУХИН
КАК ВЪОРЪЖЕНИ МАСКИРАНИ
РУСКИ ВОЕННИ
ВОДЯТ ХОРАТА ДА ГЛАСУВАТ .
ИЗБОРИ С КАЛАШНИЦИ
НАРОДЪТ ОБИЧА ПУТИН
НАЛИ ?
ХАХА ХАХАХА ХАХАХА ХАХАХА
16:00 18.09.2026
51 Бит русораст
16:01 18.09.2026
52 Антирашист 4509
До коментар #12 от "Новгородска и Киевска РУС":Украйна е член наООН от 1945г, като самостоятелна държава с право на глас . Нагло е да повтаряш лъжи ,като знаеш за тях !
Коментиран от #56, #85
16:01 18.09.2026
53 Я ПАК
До коментар #45 от "Шопо":ЗАТОВА ЛИ ГОРИ МУСКАЛИЕТО
БРЕ ПУТЕРАСТ?
Коментиран от #64
16:01 18.09.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Копейката се удря с бордюр у главата
До коментар #52 от "Антирашист 4509":После му се обяснява.
Коментиран от #62
16:03 18.09.2026
57 Някой си
До коментар #44 от "Оня с парчето":Те твоите оченца за това ли са постоянно оцъклени бе ооLLigofren?
16:03 18.09.2026
58 като какво ще направиш
До коментар #44 от "Оня с парчето":ти първо разбери какво си че за мен си жена затворена в мъжко тяло - мога да ти пратя някое евро да започнеш терапията по смяна на пола с меките си пръстчета ша ти дам наденицата до картофите
16:03 18.09.2026
59 Русия моето малко неуко дете
До коментар #12 от "Новгородска и Киевска РУС":Започва историята си от МОСКОВСКОТО ЦАРСТВО. Мноооого след Киевска Рус, която е старото наименование на Украйна. Московското царство завладява Киевска рус както и всички бивши монголско владения на изток. А то се появява 1263 година и стига едва до Пермска област.
По-добре е да се чете, вместо да се повтарят тъпотии от блогове.
Коментиран от #66, #76
16:03 18.09.2026
60 Мич
16:03 18.09.2026
61 АзГ
До коментар #20 от "мдааа":Е я в Германия искат да я забранят .
Всеки другомислец е вреден за ХДС с 16 %
И това с Ала бала , по пощата и старческите домове .
Значи сваляш 6,7 % на долу !
Голема демокрация а ?
16:04 18.09.2026
62 много ме радвате с вашата различна
До коментар #56 от "Копейката се удря с бордюр у главата":орентация миличка какви удари какви 5 евро ма небенарен джендър по спокойно че ще спукаш някоя кал@3на вена
16:05 18.09.2026
63 Антирашист 4510
До коментар #41 от "ах ти жълтопаветна плява":Скачането през прозорците е въпрос на държавна политика в просия . Забраниха участие на последната партия (яблоко) противо поставяща се на пусин за изборите.
Коментиран от #71, #73
16:06 18.09.2026
64 Оня
До коментар #53 от "Я ПАК":Май гори нещо малко по ниско от гърба ти ,а ти се наместваш по добре да го угасиш!
16:07 18.09.2026
65 666
До коментар #16 от "Екстра":А не споменаваш рушнаците с колко са намалели благодарение на путинската и олигархичната политика.И всеки, който е против тях няма право да участва в изборите.Браво.Точно по руски.
16:07 18.09.2026
66 ти първо научи истроята на България
До коментар #59 от "Русия моето малко неуко дете":че толкова сте умни жълтопаветните ид@№иоти на пп дб няма накъде
Коментиран от #82
16:07 18.09.2026
67 Интересно
А нашите 500 години ги водят "присъствие".
Коментиран от #90
16:09 18.09.2026
68 Абе
16:09 18.09.2026
69 Хахаха
16:10 18.09.2026
70 Морски
До коментар #34 от "Антирашист 4508":Ами дай черно на бяло да видим какво пише🙂И за кое ООН говорош?За това ООН което защитава интересите само на САЩ,Британия и Израел ли?
Коментиран от #87
16:10 18.09.2026
71 няй якото че избирателите на пп дб
До коментар #63 от "Антирашист 4510":скачате срещу всички и комунизма а всички в пп дб тяхните са били в ДС и на високи партийни постове на терзиев цялата фамилия на мирччев оземпика баша му на прокопиев на безуханова на кирил петков баща му все дс дърти комунисти а фентовете им сте колкото болните от телк 600 000 общо с прайда
16:11 18.09.2026
72 Така Така
16:11 18.09.2026
73 Крокодила Гена
До коментар #63 от "Антирашист 4510":Прибирай се че пратиха санитарите да те търсят! Нали помниш че последният път те цъфнаха два дена вързан докато не минаха всичките да ти се порадват!
16:11 18.09.2026
74 Пане,
До коментар #26 от "Пане от Прилеп":къде ти е логиката тук? Ти май не си разбрал написаното в 11 комент.
16:12 18.09.2026
75 Антирашист 4511
До коментар #29 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":Избори има даже когато Г казал на адам да върви да си избере жена ! Това е положението в днешна просия .
16:12 18.09.2026
76 Интересно
До коментар #59 от "Русия моето малко неуко дете":Ало, историка! И България започва историята си от Плиска и Преслав, че и в Охрид сме имали столица. Затова, днеш макетата смятат, че Климент Охридски бил македонец.
Аман, от псевдоисторици!
16:12 18.09.2026
77 Голям
16:12 18.09.2026
78 Гошо
16:16 18.09.2026
79 САЩ ..щ
16:18 18.09.2026
80 Тримата сайтови копейците се възпалиха
16:18 18.09.2026
81 Бит русораст
16:19 18.09.2026
82 Русия моето малко неуко дете
До коментар #66 от "ти първо научи истроята на България":това ли ти бяха аргументите??? уауу... направо ме разби. Няма какво да обяснявам на неуко дете тролче което е тука да се драка. Историята я има. Ти си този който не я е чел.
16:20 18.09.2026
83 И това ще стане
До коментар #11 от "гост":Сами ще избягат. Търпение.
16:20 18.09.2026
84 Тя цялата съвременна Раша
16:21 18.09.2026
85 Този коментар е премахнат от модератор.
86 пРосия
16:22 18.09.2026
87 Антирашист 4510
До коментар #70 от "Морски":Знам че хората след няколко питиета виждат двойно ,но несъм чул за няколко ООН ,ти кажи повече !
16:22 18.09.2026
88 Сатана Z
16:23 18.09.2026
89 Жаба
16:23 18.09.2026
90 не точно
До коментар #67 от "Интересно":нашето го водим робство, а Естония Латвия Литва Украйна, Молдова, Грузия, Армения, Азербайджан, Казахстан, Киргизстан, Узбекистан, Туркменистан, Таджикистан, е и Беларус сигурно насила гадните американци ги изтръгнаха от руския рай. Така ли? Не са били под робство, а? И мислиш, че останалите там не са, а? Наивно дете. Ако могат всички ще се махнат.
Беларус
16:24 18.09.2026
91 604
16:24 18.09.2026
92 Дачков – президент
Ура! Напред!
16:25 18.09.2026
93 Ами
До коментар #26 от "Пане от Прилеп":Те пидалчитата така мислят😀😀
16:26 18.09.2026