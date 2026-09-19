Новини
Спорт »
Бойни спортове »
Златислава Чуканова отпадна драматично от Европейското първенство по бокс в София

Златислава Чуканова отпадна драматично от Европейското първенство по бокс в София

19 Септември, 2026 16:35 371 0

  • златислава чуканова-
  • дейна муурхаус-
  • хавиер ибанес-
  • станимира петрова-
  • благовест неделчев-
  • европейско първенство по бокс-
  • софия-
  • бокс-
  • спортни новини

Двубоят премина през драматични обрати

Златислава Чуканова отпадна драматично от Европейското първенство по бокс в София - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Националката на България в категория до 51 кг Златислава Чуканова приключи участието си на Европейското първенство за мъже и жени, което се провежда в София. 30-годишната ни състезателка претърпя поражение още в откриващия си мач, отстъпвайки на осминафиналите пред ирландката Дейна Муурхаус с неединодушно съдийско решение – 2:3 гласа (29:28, 29:28, 27:30, 28:29, 29:28).

Двубоят премина през драматични обрати, като в третия рунд европейската ни вицешампионка проведе отлична атака и прати съперничката си в нокдаун. Въпреки това натискът ѝ не се оказа достатъчен да наклони съдийските карти в нейна полза и българката отпадна от надпреварата.

Българското участие в днешния състезателен ден в столицата продължава с още три ключови сблъсъка. На ринга се качват Хавиер Ибанес (категория до 55 кг), Станимира Петрова (до 57 кг) и Благовест Неделчев, за когото това ще бъде втори мач в категория до 70 кг.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове