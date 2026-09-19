Златислава Чуканова отпадна драматично от Европейското първенство по бокс в София

Националката на България в категория до 51 кг Златислава Чуканова приключи участието си на Европейското първенство за мъже и жени, което се провежда в София. 30-годишната ни състезателка претърпя поражение още в откриващия си мач, отстъпвайки на осминафиналите пред ирландката Дейна Муурхаус с неединодушно съдийско решение – 2:3 гласа (29:28, 29:28, 27:30, 28:29, 29:28).

Двубоят премина през драматични обрати, като в третия рунд европейската ни вицешампионка проведе отлична атака и прати съперничката си в нокдаун. Въпреки това натискът ѝ не се оказа достатъчен да наклони съдийските карти в нейна полза и българката отпадна от надпреварата.

Българското участие в днешния състезателен ден в столицата продължава с още три ключови сблъсъка. На ринга се качват Хавиер Ибанес (категория до 55 кг), Станимира Петрова (до 57 кг) и Благовест Неделчев, за когото това ще бъде втори мач в категория до 70 кг.