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Ето какво предстои за националния отбор по футбол

Ето какво предстои за националния отбор по футбол

19 Септември, 2026 15:24 465 4

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  • люксембург-
  • естония-
  • футбол

Тимът ще се събере на лагер в неделя - 20 септември

Ето какво предстои за националния отбор по футбол - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Мъжкият национален отбор на България ще се събере на лагер в неделя, 20 септември, в “efbet Национална футболна база”, където ще започне подготовката си за предстоящите четири мача от турнира Лига на нациите – домакинствата на Люксембург (26 септември) и Естония (29 септември) и гостуванията на Исландия (3 октомври) и Люксембург (6 октомври).

В петък, 25 септември, селекционерът Александър Димитров ще даде своята пресконференция преди двубоя с Люксембург, която ще започне в 16:30 ч. на стадион “Христо Ботев” в Пловдив. Преди брифинга представителите на медиите, изпратили своите заявки за акредитации, ще може да получат своите пропуски. В 17:00 ч. започва и официалната тренировка на “трикольорите”, като първите 15 минути от нея ще бъдат отворени за журналисти.

Пресконференцията на гостите от Люксембург е в 18:30 ч., а тренировката им е с начален час 19:00, като отново първият четвърт час от заниманието ще бъде достъпен за представителите на медиите.

В понеделник, 28 септември, отново на стадион “Христо Ботев” е пресконференцията на България преди мача с Естония. Тя ще стартира в 19:30 ч., а 30 минути по-късно – в 20:00 ч. – ще започне и официалната тренировка на българската селекция (първите 15 минути ще са отворени).

Брифингът на гостите от Естония е в същия ден и е с начален час 17:15. В 18:00 започва и официалната им тренировка (първите 15 минути ще са отворени).

Националите ще заминат за Исландия в петък сутрин, 2 октомври, от Терминал 2 на летище “Васил Левски” София с чартърен полет в 9:00 ч. По-късно през деня – в 15:30 ч. местно време (18:30 ч. българско) е пресконференцията на българския тим на стадион “Лаугардалсвьолур” в Рейкявик. Половин час по-късно стартира и тренировката на “трикольорите”.

Отборът на България ще излети за Люксембург от Рейкявик в неделя, 4 октомври. В понеделник, 5 октомври, на стадион “Стад дьо Люксембург” в 17:30 ч. местно време (18:30 ч. българско) ще започне пресконференцията на “трикольорите”. Тренировката е с начален час 18:00 местно време (19:00 ч. българско).

Националният отбор ще се завърне в България около 14:00 ч. в сряда, 7 октомври.


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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мдаа!🤔

    0 0 Отговор
    Предстоят четири загуби!

    15:32 19.09.2026

  • 2 Специалиста

    0 0 Отговор
    Все отбори от световна класа. Предполагам нашите ще се видят като в "Ходене на Богородица по мъките".

    15:44 19.09.2026

  • 3 Не забравяйте.

    0 1 Отговор
    Няма друг в тая държава който да разбира футбола повече от Супата! Такъв мениджър по тези земи се ражда веднъж на сто години! И вместо да го упрегнат да оправи целия футбол на Родината, да го качат на трона за който единствен той е достоен,, тези от БФС го лутат по отборчета и го държат далеч от централата! Ако Супата застане начело на БФС, след 5 години ще играем с големите като с равни! А победите над отборчета от 4-та урна като Фарьорски острови, Малта, Люксембург,Смакедония, Израел, ще са просто закономерност.КАЗАХ! (не съм цесекар, цецека умре)

    Коментиран от #4

    15:47 19.09.2026

  • 4 Левски 1914

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Не забравяйте.":

    Супата ако е добър треньор няма да е в Локо сф.

    16:08 19.09.2026

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