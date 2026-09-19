Донски и Нестеров донесоха обрат и преднина за България срещу Дания за Купа „Дейвис“

Българският тандем Александър Донски и Пьотр Нестеров постигна труден и изключително важен обрат с 4:6, 6:2, 7:6(6) над Аугуст Холмгрен и Йоханес Ингилдсен в мача на двойки от сблъсъка между България и Дания за Купа „Дейвис“. Срещата, провела се на твърда настилка в Копенхаген, продължи 2 часа и 15 минути и донесе преднина от 2:1 победи за националния ни отбор.

Българите демонстрираха изключителна хладнокръвност на първи сервис, спечелвайки 49 от 65 разигравания, пласираха 6 аса и реализираха 3 пробива, докато същевременно спасиха една от трите брейк точки на датския състав.

Успехът поставя България на само една победа от оставане в Световната група на отборното първенство. В решаващ мач номер 4 един срещу друг излизат първите ракети на двете страни – Григор Димитров и Холгер Руне. При победа България си гарантира мястото в групата, а при поражение тимът ни ще трябва да участва в баражите за оставане в Световна група I през февруари.