Левски получи почивка от Хулио Веласкес преди гостуването на Черно море

Футболистите на Левски получиха кратка глътка въздух от старши треньора Хулио Веласкес по време на паузата за мачовете на националните отбори. Испанският специалист даде възможност на своите играчи да презаредят батериите след сгъстената си програма, като следващото официално занимание на тима е насрочено за 23 септември.

От тази дата „сините“ стартират пряка подготовка за следващия си шампионатен ангажимент. По програма той е от 11-ия кръг на Първа лига и предвижда тежко гостуване на Черно море във Варна, което ще се изиграе на 11 октомври (неделя).

Припомняме, че от ръководството на Левски се възползваха от правото си да отложат дербито от 10-ия кръг срещу Лудогорец. Причината бе свързана с натрупаната физическа умора в състава заради интензивния ритъм и натрупването на последователни двубои на домашната и европейската сцена.