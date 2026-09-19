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Левски получи почивка от Хулио Веласкес преди гостуването на Черно море

Левски получи почивка от Хулио Веласкес преди гостуването на Черно море

19 Септември, 2026 14:54 418 0

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"Сините" се възползваха от правото си да отложат дербито от 10-ия кръг срещу Лудогорец

Левски получи почивка от Хулио Веласкес преди гостуването на Черно море - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Футболистите на Левски получиха кратка глътка въздух от старши треньора Хулио Веласкес по време на паузата за мачовете на националните отбори. Испанският специалист даде възможност на своите играчи да презаредят батериите след сгъстената си програма, като следващото официално занимание на тима е насрочено за 23 септември.

От тази дата „сините“ стартират пряка подготовка за следващия си шампионатен ангажимент. По програма той е от 11-ия кръг на Първа лига и предвижда тежко гостуване на Черно море във Варна, което ще се изиграе на 11 октомври (неделя).

Припомняме, че от ръководството на Левски се възползваха от правото си да отложат дербито от 10-ия кръг срещу Лудогорец. Причината бе свързана с натрупаната физическа умора в състава заради интензивния ритъм и натрупването на последователни двубои на домашната и европейската сцена.


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