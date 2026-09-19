Тамиму Уору от ЦСКА с повиквателна за историческия последен мач на Меси за Аржентина

Изпадналият в немилост в състава на ЦСКА десен бек Тамиму Уору получи покана за националния отбор на Бенин, която ще му осигури участие в наистина паметно събитие. Бранителят бе включен в състава за квалификациите за Купата на Африка срещу тимовете на Буркина Фасо и Мавритания, както и за контролната среща срещу световния шампион Аржентина.

Приятелският мач ще се проведе на 6 октомври от 23:00 часа на легендарния стадион „Монументал“ в Буенос Айрес. Двубоят придобива исторически статус, тъй като официално бе обявено, че той ще бъде последният мач с националната фланелка за футболната икона Лионел Меси. Срещата ще отбележи и сбогуването с „албиселесте“ на още двама световни шампиони от Катар 2022 – Родриго Де Пол и Джовани Ло Селсо.

Тамиму Уору бе привлечен под наем на „Българска армия“ от тима на Ботев (Враца) през лятото. Престоят му при червените обаче не се развива по план, след като той бе изваден от първия състав от старши треньора Христо Янев непосредствено след първия си мач като титуляр срещу Ботев (Пловдив).