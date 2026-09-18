Напрежението между Русия и Великобритания се покачва: Москва привика британския шарже д‘афер заради оръжията, които Лондон изпраща на Киев

Външното министерство на Руската федерация извика британския шарже д‘афер в Москва Дейни Долакия, за да изрази официално протеста си срещу „по-нататъшното увеличаване на лондонските доставки на оръжие“ за Киев, предаде Ройтерс, като се позова на изявление на руското дипломатическо ведомство, предаде БТА.

В текста се посочва, че като изпраща още оръжия на Украйна „Лондон се поставя в позицията на съучастник в кървавите злодеяния на киевския режим, които не могат да бъдат определени по друг начин, освен като тероризъм и военни престъпления“.

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Великобритания казва, че стои „рамо до рамо“ с Украйна и че се придържа към ангажимента си да предоставя на Киев необходимото му военно оборудване.

Русия в момента няма посланик в Лондон и отношенията между двете страни са крайно обтегнати, отбелязва Ройтерс.

Москва миналия месец официално обяви, че е отзовала посланика си във Великобритания Андрей Келин. В резултат на това се появиха медийни спекулации, че Русия понижава равнището на дипломатическите си отношения във Великобритания, но Москва отхвърли това.

Междувременно Министерството на отбраната на Русия заяви, че силите на Москва днес са поразили два товарни кораба и танкер в украински черноморски пристанища, съобщи Ройтерс.

В изявление на руското отбранително ведомство се посочва, че товарните кораби са били ударени в пристанище Южний и в открити води на Черно море, а танкерът е бил ударен на пристанището в Одеса.

Министерството заяви, че и трите плавателни съда са били използвани за снабдяване на украинската армия.

Ройтерс отбелязва, че тази информация не може да бъде потвърдена чрез независими източници.