Напрежението между Русия и Великобритания се покачва: Москва привика британския шарже д‘афер заради оръжията, които Лондон изпраща на Киев

Външното министерство на Руската федерация извика британския шарже д‘афер в Москва Дейни Долакия, за да изрази официално протеста си срещу „по-нататъшното увеличаване на лондонските доставки на оръжие“ за Киев, предаде Ройтерс, като се позова на изявление на руското дипломатическо ведомство, предаде БТА.
В текста се посочва, че като изпраща още оръжия на Украйна „Лондон се поставя в позицията на съучастник в кървавите злодеяния на киевския режим, които не могат да бъдат определени по друг начин, освен като тероризъм и военни престъпления“.
Великобритания казва, че стои „рамо до рамо“ с Украйна и че се придържа към ангажимента си да предоставя на Киев необходимото му военно оборудване.
Русия в момента няма посланик в Лондон и отношенията между двете страни са крайно обтегнати, отбелязва Ройтерс.
Москва миналия месец официално обяви, че е отзовала посланика си във Великобритания Андрей Келин. В резултат на това се появиха медийни спекулации, че Русия понижава равнището на дипломатическите си отношения във Великобритания, но Москва отхвърли това.
Междувременно Министерството на отбраната на Русия заяви, че силите на Москва днес са поразили два товарни кораба и танкер в украински черноморски пристанища, съобщи Ройтерс.
В изявление на руското отбранително ведомство се посочва, че товарните кораби са били ударени в пристанище Южний и в открити води на Черно море, а танкерът е бил ударен на пристанището в Одеса.
Министерството заяви, че и трите плавателни съда са били използвани за снабдяване на украинската армия.
Ройтерс отбелязва, че тази информация не може да бъде потвърдена чрез независими източници.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #34, #52
22:02 18.09.2026
2 Соломон
Коментиран от #42
22:02 18.09.2026
3 Робот
Коментиран от #5, #6
22:03 18.09.2026
4 Мухайте ги бритите
Коментиран от #35
22:05 18.09.2026
5 Ицо
До коментар #3 от "Робот":Гнясън ли си неска?
22:05 18.09.2026
6 Соломон
До коментар #3 от "Робот":Тия земи са на 500 км в океана и са Английски още преди да я има Аржентина
Коментиран от #10, #27
22:06 18.09.2026
7 Ха,ха
22:09 18.09.2026
8 Хахахаха
Коментиран от #50
22:11 18.09.2026
9 Опелото
Сичко у ека рисажо
22:13 18.09.2026
10 Те са английски
До коментар #6 от "Соломон":още преди да са станали острови! И Индия е британска! И половината Китай! Айде бегай в Английския Израел да им помагаш с геноцида!
22:13 18.09.2026
11 СЕВЕРНА КОРЕЯ
МОЖЕ
НАЛИ БРЕ РУСКИ ТЕРОРИСТИ?
ГЛЕДАЙТЕ СИ КОЧИНАТА
И НЕ МИСЛЕТЕ КОЙ
КАКВИ ОРЪЖИЯ ДАВА НА УКРАЙНА
ПУТЕРАСТИ СК.АПАНИ .
Коментиран от #17
22:15 18.09.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Един е на света цар Путин навсегда
Коментиран от #19
22:18 18.09.2026
15 Фактите
Хехехехехехе
22:18 18.09.2026
16 Точен
22:18 18.09.2026
17 Един е на света цар Путин навсегда
До коментар #11 от "СЕВЕРНА КОРЕЯ":Е при положение ,че бият с тях по руска територия няма как да ги оставят .Ще ги пердашат до скъсване .То не че нещо много остана за пердасане ...
22:19 18.09.2026
18 ПОТОПЕТЕ ГО ТОЯ ОСТРОВ .
МА КАК БЕ , ТИПИЧНИ ЛАЙНОБРИТСКИ ПОДЛИ, ПОДМОЛНИ ТАКТИКИ НА КОВАРНИ ПОДКЛАЖДАНИЯ , ДОСТАВКИ НЕ САМО НА ОРЪЖИЕ И САМО ТОВА ЛИ , ОТ КАК СА СЕ ПРЪКНАЛИ ТОВА ИМ Е НОРМАТА НА ПОВЕДЕНИЕ . КЪДЕ ПО СВЕТА НЕ Е ПРАКТИКУВАНО ТОВА. НОООО , РАМОТО МОЖЕДА ПРЕДИЗВИКА ПЛУВАНЕ .
Коментиран от #25
22:21 18.09.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Един е на света цар Путин навсегда
22:22 18.09.2026
21 То и за Палестина е същото
22:24 18.09.2026
22 РЕАЛИСТ
22:26 18.09.2026
23 Да почват да потапят
22:26 18.09.2026
24 Интересно
22:28 18.09.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Ха ха
Коментиран от #31
22:29 18.09.2026
27 Скоки IL
До коментар #6 от "Соломон":Както Палестина е на палестинците.
22:29 18.09.2026
28 Очевидно
Коментиран от #38, #46
22:29 18.09.2026
29 Ами
дали министърът на отбраната на Великобритания
е искал да каже точно това което е казал
и дали осъзнават последствията от такова изказване.
22:30 18.09.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Трай бе
До коментар #26 от "Ха ха":Тъ пун гер.4г и половина плашене.Такива руски тръбари като теб ми писнаха с повтарянето ку хи те руски заплахи.
22:32 18.09.2026
32 Лондон плаче за крепкие орешки!
22:33 18.09.2026
33 С протестни ноти не става
22:33 18.09.2026
34 Путин
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Сорос ми каза да съм многоходов
Коментиран от #47
22:34 18.09.2026
35 Путин многоходовия
До коментар #4 от "Мухайте ги бритите":не можем, там са ни децата
22:34 18.09.2026
36 маке
22:36 18.09.2026
37 максим
22:36 18.09.2026
38 РЕАЛИСТ
До коментар #28 от "Очевидно":Що бе, видял ли си САЩ да воюват сами. Всяка война събират по една тайфа , че и се сърдят , ако някой не иска. Хайде да оставим сами Русия и Украйна и да видим , какво ще се случи. След 24 часа Украйна ще капитулира. Дето професор Витанов каза, че Украйна е , като пациент на системи. Врътнеш ли кранчето -мъртъв е .
22:37 18.09.2026
39 Дзак
22:37 18.09.2026
40 Лондон няма хляб, няма нафта
22:38 18.09.2026
41 Констатираща
22:39 18.09.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 По добре да бяхте цитирали
22:42 18.09.2026
44 ВОВКА МАСОВКАТА
НЕГОВИТЕ ЛАКЕИ.
ГО НАПРАВИХА НА ТЪ..ПУНГЕР
ПРЕД ЦЕЛИЯ СВЯТ .
ТРЪГНАЛ КГБ КРЕТ.ЕНА
ДА РАБОТИ С КОМПЮТЪР АМА
СЕ ПОЛУЧИ
ПОРЕДНАТА ОБОСРАЦИЯ
ПУТИНЕ ПУТИНЕ
КУПИ СИ ПОНЕ УИНДОУС
ЛИЦЕНЗИРАНА ВЕРСИЯ
ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
РАБОТИ ВЕЛИКИЯ ПУТИН
С ПИРАТСКА ВЕРСИЯ .
ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
22:43 18.09.2026
45 Митя
22:45 18.09.2026
46 максим
До коментар #28 от "Очевидно":ти ,кога беше в русия?
в какво е закъсала?
ти ,какво гледаш или четеш?
22:46 18.09.2026
47 СОРОС
До коментар #34 от "Путин":ОБЕЩАЛ НА ПУТИН
НОВ КОМПЮТЪР
СЪС ЛИЦЕНЗИРАН УИНДОУС
ЧЕ ПУТИН РАБОТИ С ПИРАТСКА ВЕРСИЯ.
ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
ГОРКИЯ ДЪРТАК
БЕЗ ТОВА НИЩО
НЕ РАЗБИРА ОТ КОМПЮТРИ
ЧЕ И МАЙКРОСОФТ
МУ СПРЕЛИ
ПИРАТСКИЯТ СОФТУЕР.
ГЛЕДАШЕ КАТО ТЕЛЕ
ЕКРАНА ....
ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
Коментиран от #59
22:47 18.09.2026
48 Сигурно
Коментиран от #57
22:47 18.09.2026
49 Лондон:
Милитаризмът е във възход. В цяла Европа се наблюдават масивни увеличения на военните разходи. Европа не само се превъоръжава, но и се реиндустриализира за „отбрана“. Във Великобритания Стармър предложи цели за военни разходи и иска да стимулира производството на дронове и военни продукти. Макрон призова за по-голямо сътрудничество и обществени поръчки в областта на отбраната в цяла Европа, докато в Германия Volkswagen сигнализира за преминаване от производство на автомобили към военно производство.
Наборната военна служба се увеличава на целия континент. Във Франция, Германия, Белгия, Холандия, Швеция, Дания и Източна Европа младите хора се подготвят за бой. Тук правителството очевидно планира да въведе наборна военна служба тайно. Казаха ни да бъдем „готови за бой“ и да се подготвим да жертваме децата си.
Расизмът се подхранва от чуждестранни войни – особено тези в Близкия изток. Нарастването на ислямофобията, разрастването на реформите, подмазващото се от страна на лейбъристите политика на омраза и антимигрантската реторика – всичко това корумпира обществото и политиката, което води до рязко увеличение на подкрепата за крайнодесните политически партии тук. Подобни течения се наблюдават в цяла Европа.
Войната н
22:47 18.09.2026
50 1111
До коментар #8 от "Хахахаха":Корейци на фронта няма бе Шомпъл! Корейци имаше в Курск, където наглата укрохунта си позволи да прай перемога. Напрайха ги на русенско варено с корейски гърмящи подправки...
Коментиран от #53, #58
22:48 18.09.2026
51 Дрон от карбон
22:48 18.09.2026
52 максим
До коментар #1 от "Последния Софиянец":за какво оръжие говориш?
ти ,видя ли колко натовска техника лежи,около пътищата в украйна? а видя ли в руските музеи,какви пленени оръжия има? и децата се снимат около тези трофеи.
Коментиран от #55
22:49 18.09.2026
53 Има
До коментар #50 от "1111":в Сумска област!Ама то не се различават от руснаците!
22:49 18.09.2026
54 1945
22:50 18.09.2026
55 Значи
До коментар #52 от "максим":са наградили английския посланик?
22:51 18.09.2026
56 Глад и мизерия
Работниците, присъстващи на митинга, изразиха широко разпространеното недоволство от кризата с достъпността на жилищата. Между 40 и 50 процента от всички възрастни в трудоспособна възраст в Обединеното кралство се борят да покрият разходите си за жилище или изостават с плащанията.
22:52 18.09.2026
57 1945
До коментар #48 от "Сигурно":Няма нито орешници, нито сармати.
22:54 18.09.2026
58 ЧЕРВЕНГЕЙТЪР
До коментар #50 от "1111":СЕВЕРНО КОРЕЙЦИТЕ
ВЪНШНО ПО НИЩО
НЕ СЕ РАЗЛИЧАВАТ
ОТ МОНГОЛЯЦИТЕ ОТ
ДАЛЕЧНИТЕ РУСКИ РЕПУБЛИКИ.
ТИ КАК РАЗБРА ЧЕ НЯМА
СЕВЕРНО КОРЕЙСКИ КУЧЕЯДЦИ
НА ФРОНТА
БРЕ ЧЕРВЕН ГЕЙТЪР?
22:55 18.09.2026
59 максим
До коментар #47 от "СОРОС":майкрософт много отдавна не е американски.на индийците е.
има прекрасни версии руска разработка на 11 и 12.работят безупречно.и са доста леки.въпреки,че съм с линукс,руска версия.работя и с уин -руски версии.и няма проблеми.
22:55 18.09.2026
60 Лондон няма хляб, няма нафта
22:56 18.09.2026