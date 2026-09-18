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Напрежението между Русия и Великобритания се покачва: Москва привика британския шарже д‘афер заради оръжията, които Лондон изпраща на Киев
  Тема: Украйна

Напрежението между Русия и Великобритания се покачва: Москва привика британския шарже д‘афер заради оръжията, които Лондон изпраща на Киев

18 Септември, 2026 22:00 1 116 60

  • украйна-
  • русия-
  • великобритания-
  • оръжия

Лондон се поставя в позицията на съучастник в кървавите злодеяния на киевския режим, обяви външното министерство на Руската федерация

Напрежението между Русия и Великобритания се покачва: Москва привика британския шарже д‘афер заради оръжията, които Лондон изпраща на Киев - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Външното министерство на Руската федерация извика британския шарже д‘афер в Москва Дейни Долакия, за да изрази официално протеста си срещу „по-нататъшното увеличаване на лондонските доставки на оръжие“ за Киев, предаде Ройтерс, като се позова на изявление на руското дипломатическо ведомство, предаде БТА.

В текста се посочва, че като изпраща още оръжия на Украйна „Лондон се поставя в позицията на съучастник в кървавите злодеяния на киевския режим, които не могат да бъдат определени по друг начин, освен като тероризъм и военни престъпления“.

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Великобритания казва, че стои „рамо до рамо“ с Украйна и че се придържа към ангажимента си да предоставя на Киев необходимото му военно оборудване.

Русия в момента няма посланик в Лондон и отношенията между двете страни са крайно обтегнати, отбелязва Ройтерс.

Москва миналия месец официално обяви, че е отзовала посланика си във Великобритания Андрей Келин. В резултат на това се появиха медийни спекулации, че Русия понижава равнището на дипломатическите си отношения във Великобритания, но Москва отхвърли това.

Междувременно Министерството на отбраната на Русия заяви, че силите на Москва днес са поразили два товарни кораба и танкер в украински черноморски пристанища, съобщи Ройтерс.

В изявление на руското отбранително ведомство се посочва, че товарните кораби са били ударени в пристанище Южний и в открити води на Черно море, а танкерът е бил ударен на пристанището в Одеса.

Министерството заяви, че и трите плавателни съда са били използвани за снабдяване на украинската армия.

Ройтерс отбелязва, че тази информация не може да бъде потвърдена чрез независими източници.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    16 27 Отговор
    Тия сега ли се сетиха?Британско оръжие млати ватата по 2022 година насам.

    Коментиран от #34, #52

    22:02 18.09.2026

  • 2 Соломон

    19 33 Отговор
    Руската наглост е безгранична

    Коментиран от #42

    22:02 18.09.2026

  • 3 Робот

    30 15 Отговор
    Англичаните да изчезват от Аржентинските земи защото че бъдат наритани по алчните човки.!

    Коментиран от #5, #6

    22:03 18.09.2026

  • 4 Мухайте ги бритите

    24 11 Отговор
    Само това ги респектира инак стават много нагли.

    Коментиран от #35

    22:05 18.09.2026

  • 5 Ицо

    9 13 Отговор

    До коментар #3 от "Робот":

    Гнясън ли си неска?

    22:05 18.09.2026

  • 6 Соломон

    11 22 Отговор

    До коментар #3 от "Робот":

    Тия земи са на 500 км в океана и са Английски още преди да я има Аржентина

    Коментиран от #10, #27

    22:06 18.09.2026

  • 7 Ха,ха

    12 4 Отговор
    Другари ,годината е 2953 примерно и пак ще четеме същото.

    22:09 18.09.2026

  • 8 Хахахаха

    13 15 Отговор
    Аууууу и това го казва държавата, която ползва корейци на фронта.

    Коментиран от #50

    22:11 18.09.2026

  • 9 Опелото

    9 12 Отговор
    Ного монголска ЛЕШ, ного нЯщо... ЕЙ...
    Сичко у ека рисажо

    22:13 18.09.2026

  • 10 Те са английски

    19 11 Отговор

    До коментар #6 от "Соломон":

    още преди да са станали острови! И Индия е британска! И половината Китай! Айде бегай в Английския Израел да им помагаш с геноцида!

    22:13 18.09.2026

  • 11 СЕВЕРНА КОРЕЯ

    12 20 Отговор
    КОГАТО ВИ ДАВА РАКЕТИ

    МОЖЕ

    НАЛИ БРЕ РУСКИ ТЕРОРИСТИ?

    ГЛЕДАЙТЕ СИ КОЧИНАТА
    И НЕ МИСЛЕТЕ КОЙ
    КАКВИ ОРЪЖИЯ ДАВА НА УКРАЙНА
    ПУТЕРАСТИ СК.АПАНИ .

    Коментиран от #17

    22:15 18.09.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Един е на света цар Путин навсегда

    5 8 Отговор
    Има видеоконтрол на трите удара ,Ройтерс да си гледа работата

    Коментиран от #19

    22:18 18.09.2026

  • 15 Фактите

    5 13 Отговор
    Всички помним обещанията на 150 см пеДо-фиЛ през 22 год... да пуца с ракети по всички държави дали разрешение и оръжие използвани по монголите у моксель.
    Хехехехехехе

    22:18 18.09.2026

  • 16 Точен

    15 8 Отговор
    Над 90 процента от човечеството няма да съжалява, ако британският остров изчезне внезапно сред Атлантика... Особено в Африка, Азия и Америка.

    22:18 18.09.2026

  • 17 Един е на света цар Путин навсегда

    7 8 Отговор

    До коментар #11 от "СЕВЕРНА КОРЕЯ":

    Е при положение ,че бият с тях по руска територия няма как да ги оставят .Ще ги пердашат до скъсване .То не че нещо много остана за пердасане ...

    22:19 18.09.2026

  • 18 ПОТОПЕТЕ ГО ТОЯ ОСТРОВ .

    9 8 Отговор
    ВНИМАВАЙТЕ С РАМОТО ДО УКРИТЕ , ЧЕ МОЖЕ ДА ПОСЛЕВА РИТНИК ПО НЕГО!!
    МА КАК БЕ , ТИПИЧНИ ЛАЙНОБРИТСКИ ПОДЛИ, ПОДМОЛНИ ТАКТИКИ НА КОВАРНИ ПОДКЛАЖДАНИЯ , ДОСТАВКИ НЕ САМО НА ОРЪЖИЕ И САМО ТОВА ЛИ , ОТ КАК СА СЕ ПРЪКНАЛИ ТОВА ИМ Е НОРМАТА НА ПОВЕДЕНИЕ . КЪДЕ ПО СВЕТА НЕ Е ПРАКТИКУВАНО ТОВА. НОООО , РАМОТО МОЖЕДА ПРЕДИЗВИКА ПЛУВАНЕ .

    Коментиран от #25

    22:21 18.09.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Един е на света цар Путин навсегда

    7 6 Отговор
    Разбраха ли с каква кола е катастрофирал британския топ разведчик далеч от фронта в украина ве ,или още я търсят колата 😄😄😄🐽🐽🐽🐽🐽🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺

    22:22 18.09.2026

  • 21 То и за Палестина е същото

    8 5 Отговор
    Лондон се поставя в позицията на съучастник в кървавите злодеяния на нацистки Израел които не могат да бъдат определени по друг начин, освен като тероризъм, военни престъпления и геноцид “.

    22:24 18.09.2026

  • 22 РЕАЛИСТ

    5 5 Отговор
    На Ивайло Калушев Мирчев платените тролове на смени изглежда работят. Толкова глупави коментари не в имало в този сайт. Личат си по простотията.

    22:26 18.09.2026

  • 23 Да почват да потапят

    4 7 Отговор
    Кораби на Великобритания в извънтериториални води и всич да не умуват. По 10 на ден. И круизни също в Карибите

    22:26 18.09.2026

  • 24 Интересно

    1 3 Отговор
    Защо? Хората си продават.

    22:28 18.09.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Ха ха

    8 4 Отговор
    Значи официално се заявиха, че участват във войната ! Ами ако захвърчат ракетите към тях ,скапания им остров изчезва като една Атлантида 🤣 .....за 24 часа !Абсолютни главанаци!

    Коментиран от #31

    22:29 18.09.2026

  • 27 Скоки IL

    5 4 Отговор

    До коментар #6 от "Соломон":

    Както Палестина е на палестинците.

    22:29 18.09.2026

  • 28 Очевидно

    5 10 Отговор
    Явно рашките са го закъсали. Ама си мълчат за огромната помощ от северна корея, иран и технологии от китай. Винаги така е било за тях може за другите не.

    Коментиран от #38, #46

    22:29 18.09.2026

  • 29 Ами

    2 5 Отговор
    Привикали са английския посланик за да го попитат
    дали министърът на отбраната на Великобритания
    е искал да каже точно това което е казал
    и дали осъзнават последствията от такова изказване.

    22:30 18.09.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Трай бе

    3 4 Отговор

    До коментар #26 от "Ха ха":

    Тъ пун гер.4г и половина плашене.Такива руски тръбари като теб ми писнаха с повтарянето ку хи те руски заплахи.

    22:32 18.09.2026

  • 32 Лондон плаче за крепкие орешки!

    6 4 Отговор
    Време е Лондон да изяде шамарите.

    22:33 18.09.2026

  • 33 С протестни ноти не става

    5 3 Отговор
    Това са изключително рафинирани боклуци. Великобритания разбира само когато я заболи и и пуснат кръвчица ! Тогава и като нация се разпада за месеци и стават по ниски от тревата

    22:33 18.09.2026

  • 34 Путин

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Сорос ми каза да съм многоходов

    Коментиран от #47

    22:34 18.09.2026

  • 35 Путин многоходовия

    5 3 Отговор

    До коментар #4 от "Мухайте ги бритите":

    не можем, там са ни децата

    22:34 18.09.2026

  • 36 маке

    3 4 Отговор
    Време е Путин да потопи тая английска паплач

    22:36 18.09.2026

  • 37 максим

    4 5 Отговор
    великобритания,да праща оръжия.европа да праща пари, на украйна.шансовете на украйна са нулеви.в целия свят знаят,най -корумпираната държава.и по -дойче веле и по- здф и по -ард,вече открито го говорят.преди 4 дни русия думна кораб и ферибоот с натовско оръжие,за милиарди.всичко е на дъното на морето.кой ще плаща? а и дан,о това оръжие никога да не попада в още по- неправилни ръце,че тежко ни.

    22:36 18.09.2026

  • 38 РЕАЛИСТ

    2 3 Отговор

    До коментар #28 от "Очевидно":

    Що бе, видял ли си САЩ да воюват сами. Всяка война събират по една тайфа , че и се сърдят , ако някой не иска. Хайде да оставим сами Русия и Украйна и да видим , какво ще се случи. След 24 часа Украйна ще капитулира. Дето професор Витанов каза, че Украйна е , като пациент на системи. Врътнеш ли кранчето -мъртъв е .

    22:37 18.09.2026

  • 39 Дзак

    1 1 Отговор
    Лошото е, че няма да има резултат!

    22:37 18.09.2026

  • 40 Лондон няма хляб, няма нафта

    3 4 Отговор
    Няма яйца, няма лекарства вече. От всякъде е зле хавата там. Самолетите спират един след друг и се съкращават дестинации.

    22:38 18.09.2026

  • 41 Констатираща

    3 5 Отговор
    Всеки, който подпомага с оръжие воюващите страни е пряк съучастник във войната и ще си носи последните от това. Така войната става световна.

    22:39 18.09.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 По добре да бяхте цитирали

    2 4 Отговор
    друга статия от днес ... (Международна среща: Повече от 3000 активисти, синдикалисти и граждани от 27 държави се срещнаха в Централната зала Уестминстър в Лондон за голяма международна конференция срещу войната и възхода на милитаризма в Европа.Участниците оспориха нарастването на военните разходи на страните от НАТО, потенциалното връщане на задължителната военна служба и нарастващото влияние на отбранителната промишленост. )

    22:42 18.09.2026

  • 44 ВОВКА МАСОВКАТА

    4 3 Отговор
    ЗА ПОРЕДЕН ПЪТ
    НЕГОВИТЕ ЛАКЕИ.

    ГО НАПРАВИХА НА ТЪ..ПУНГЕР
    ПРЕД ЦЕЛИЯ СВЯТ .

    ТРЪГНАЛ КГБ КРЕТ.ЕНА
    ДА РАБОТИ С КОМПЮТЪР АМА
    СЕ ПОЛУЧИ
    ПОРЕДНАТА ОБОСРАЦИЯ

    ПУТИНЕ ПУТИНЕ

    КУПИ СИ ПОНЕ УИНДОУС

    ЛИЦЕНЗИРАНА ВЕРСИЯ

    ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    РАБОТИ ВЕЛИКИЯ ПУТИН
    С ПИРАТСКА ВЕРСИЯ .

    ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    22:43 18.09.2026

  • 45 Митя

    0 2 Отговор
    е време да предизвика цунами в Лондон и Маями!

    22:45 18.09.2026

  • 46 максим

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "Очевидно":

    ти ,кога беше в русия?
    в какво е закъсала?
    ти ,какво гледаш или четеш?

    22:46 18.09.2026

  • 47 СОРОС

    1 2 Отговор

    До коментар #34 от "Путин":

    ОБЕЩАЛ НА ПУТИН

    НОВ КОМПЮТЪР

    СЪС ЛИЦЕНЗИРАН УИНДОУС

    ЧЕ ПУТИН РАБОТИ С ПИРАТСКА ВЕРСИЯ.

    ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    ГОРКИЯ ДЪРТАК
    БЕЗ ТОВА НИЩО
    НЕ РАЗБИРА ОТ КОМПЮТРИ
    ЧЕ И МАЙКРОСОФТ
    МУ СПРЕЛИ
    ПИРАТСКИЯТ СОФТУЕР.

    ГЛЕДАШЕ КАТО ТЕЛЕ
    ЕКРАНА ....

    ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    Коментиран от #59

    22:47 18.09.2026

  • 48 Сигурно

    0 0 Отговор
    не праща Орешник и Сармат!

    Коментиран от #57

    22:47 18.09.2026

  • 49 Лондон:

    1 2 Отговор
    Войната и заплахата от война се разпространяват. Атаките на Тръмп и смяната на режима във Венецуела и обсадата на Куба, войната в Близкия изток, заплахите в Тихия океан и продължаващата война в Украйна показват, че светът е в опасно състояние.
    Милитаризмът е във възход. В цяла Европа се наблюдават масивни увеличения на военните разходи. Европа не само се превъоръжава, но и се реиндустриализира за „отбрана“. Във Великобритания Стармър предложи цели за военни разходи и иска да стимулира производството на дронове и военни продукти. Макрон призова за по-голямо сътрудничество и обществени поръчки в областта на отбраната в цяла Европа, докато в Германия Volkswagen сигнализира за преминаване от производство на автомобили към военно производство.
    Наборната военна служба се увеличава на целия континент. Във Франция, Германия, Белгия, Холандия, Швеция, Дания и Източна Европа младите хора се подготвят за бой. Тук правителството очевидно планира да въведе наборна военна служба тайно. Казаха ни да бъдем „готови за бой“ и да се подготвим да жертваме децата си.
    Расизмът се подхранва от чуждестранни войни – особено тези в Близкия изток. Нарастването на ислямофобията, разрастването на реформите, подмазващото се от страна на лейбъристите политика на омраза и антимигрантската реторика – всичко това корумпира обществото и политиката, което води до рязко увеличение на подкрепата за крайнодесните политически партии тук. Подобни течения се наблюдават в цяла Европа.
    Войната н

    22:47 18.09.2026

  • 50 1111

    0 2 Отговор

    До коментар #8 от "Хахахаха":

    Корейци на фронта няма бе Шомпъл! Корейци имаше в Курск, където наглата укрохунта си позволи да прай перемога. Напрайха ги на русенско варено с корейски гърмящи подправки...

    Коментиран от #53, #58

    22:48 18.09.2026

  • 51 Дрон от карбон

    0 1 Отговор
    направи луди руснаците!

    22:48 18.09.2026

  • 52 максим

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    за какво оръжие говориш?
    ти ,видя ли колко натовска техника лежи,около пътищата в украйна? а видя ли в руските музеи,какви пленени оръжия има? и децата се снимат около тези трофеи.

    Коментиран от #55

    22:49 18.09.2026

  • 53 Има

    1 0 Отговор

    До коментар #50 от "1111":

    в Сумска област!Ама то не се различават от руснаците!

    22:49 18.09.2026

  • 54 1945

    3 1 Отговор
    Толкова по-зле за Русия.

    22:50 18.09.2026

  • 55 Значи

    0 0 Отговор

    До коментар #52 от "максим":

    са наградили английския посланик?

    22:51 18.09.2026

  • 56 Глад и мизерия

    0 2 Отговор
    Няколко хиляди души преминаха през центъра на Лондон в събота в национална демонстрация за жилищно настаняване, организирана от Лондонския съюз на наемателите (LRU) и съюзнически групи. Демонстрантите се събраха в градините Сохо Скуеър и тръгнаха по Оксфорд Стрийт до Бъркли Скуеър, настоявайки за контрол на наемите и общински жилища.

    Работниците, присъстващи на митинга, изразиха широко разпространеното недоволство от кризата с достъпността на жилищата. Между 40 и 50 процента от всички възрастни в трудоспособна възраст в Обединеното кралство се борят да покрият разходите си за жилище или изостават с плащанията.

    22:52 18.09.2026

  • 57 1945

    1 0 Отговор

    До коментар #48 от "Сигурно":

    Няма нито орешници, нито сармати.

    22:54 18.09.2026

  • 58 ЧЕРВЕНГЕЙТЪР

    0 0 Отговор

    До коментар #50 от "1111":

    СЕВЕРНО КОРЕЙЦИТЕ
    ВЪНШНО ПО НИЩО
    НЕ СЕ РАЗЛИЧАВАТ
    ОТ МОНГОЛЯЦИТЕ ОТ
    ДАЛЕЧНИТЕ РУСКИ РЕПУБЛИКИ.

    ТИ КАК РАЗБРА ЧЕ НЯМА
    СЕВЕРНО КОРЕЙСКИ КУЧЕЯДЦИ
    НА ФРОНТА

    БРЕ ЧЕРВЕН ГЕЙТЪР?

    22:55 18.09.2026

  • 59 максим

    0 0 Отговор

    До коментар #47 от "СОРОС":

    майкрософт много отдавна не е американски.на индийците е.
    има прекрасни версии руска разработка на 11 и 12.работят безупречно.и са доста леки.въпреки,че съм с линукс,руска версия.работя и с уин -руски версии.и няма проблеми.

    22:55 18.09.2026

  • 60 Лондон няма хляб, няма нафта

    0 0 Отговор
    Но от седмица дефицитна стана и тоалетната хартия впрочем. Рибата пък поскъпна за месец с над 30% ! Картофи също няма вече

    22:56 18.09.2026

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