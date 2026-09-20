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Локомотив Пловдив посреща ЦСКА в интригуващ сблъсък от Първа лига

Локомотив Пловдив посреща ЦСКА в интригуващ сблъсък от Първа лига

20 Септември, 2026 12:39 473 3

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Този сблъсък е първи между двата тима след финала за Купата на България през май, когато „червените“ триумфираха след дузпи

Локомотив Пловдив посреща ЦСКА в интригуващ сблъсък от Първа лига - 1
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Локомотив (Пловдив) приема ЦСКА в един от най-вълнуващите двубои от 10-ия кръг на Първа лига. Дербито на стадион „Локомотив“ в парк „Лаута“ започва в 17:45 часа, ще се предава пряко по Диема Спорт и ще бъде ръководено от арбитъра Мариян Гребенчарски.

Домакините, водени от Душан Косич, заема 11-о място във временното класиране с актив от 6 точки. „Черно-белите“ са записали само 1 триумф в последните си 5 мача за първенство, а балансът им на собствен терен през кампанията включва 2 победи и 2 поражения при голова разлика 4:4. Този сблъсък носи и допълнителен заряд, тъй като е първи между двата тима след финала за Купата на България през май, когато „червените“ триумфираха след дузпи.

От своя страна столичният гранд се намира в отлична форма под ръководството на временния наставник Даниел Моралес. „Армейците“ са втори в подреждането с 23 точки и са спечелили 4 от последните си 5 шампионатни срещи. При гостуванията си ЦСКА е непобеден (2 победи и 2 равенства, голова разлика 6:1), като освен това разполага и с надмощие в преките дуели с Локомотив – 3 успеха в последните 5 мача.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Левски 1914

    1 1 Отговор
    Локомотив Пловдив среща МЕНТЕТО, цска ФАЛИРА преди 10 години.

    Коментиран от #2

    12:49 20.09.2026

  • 2 ЦСКА

    0 1 Отговор

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    12:56 20.09.2026

  • 3 Левски 1914

    1 0 Отговор

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    13:03 20.09.2026

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