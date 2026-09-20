Локомотив Пловдив посреща ЦСКА в интригуващ сблъсък от Първа лига

Локомотив (Пловдив) приема ЦСКА в един от най-вълнуващите двубои от 10-ия кръг на Първа лига. Дербито на стадион „Локомотив“ в парк „Лаута“ започва в 17:45 часа, ще се предава пряко по Диема Спорт и ще бъде ръководено от арбитъра Мариян Гребенчарски.
Домакините, водени от Душан Косич, заема 11-о място във временното класиране с актив от 6 точки. „Черно-белите“ са записали само 1 триумф в последните си 5 мача за първенство, а балансът им на собствен терен през кампанията включва 2 победи и 2 поражения при голова разлика 4:4. Този сблъсък носи и допълнителен заряд, тъй като е първи между двата тима след финала за Купата на България през май, когато „червените“ триумфираха след дузпи.
От своя страна столичният гранд се намира в отлична форма под ръководството на временния наставник Даниел Моралес. „Армейците“ са втори в подреждането с 23 точки и са спечелили 4 от последните си 5 шампионатни срещи. При гостуванията си ЦСКА е непобеден (2 победи и 2 равенства, голова разлика 6:1), като освен това разполага и с надмощие в преките дуели с Локомотив – 3 успеха в последните 5 мача.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Левски 1914
Коментиран от #2
12:49 20.09.2026
2 ЦСКА
До коментар #1 от "Левски 1914":Моля, не мучете! Преживяхте тихо и внимателно с метана!
Коментиран от #3
12:56 20.09.2026
3 Левски 1914
До коментар #2 от "ЦСКА":Подарихме ви картонена купа по случай 10 годишната от създаването на МЕНТЕТО цска ТИРЕ 2016.
13:03 20.09.2026