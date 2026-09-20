Александър Николов към феновете: "Искам да знаете, че дадохме всичко по силите си"

Голямата звезда на националния отбор по волейбол - Александър Николов изпрати емоционално послание към верните фенове и им благодари за подкрепата след отпадането от Европейското първенство.
Националите поведоха с 2:0 гейма, но загубиха с 2:3 (25:21, 25:21, 19:25, 23:25, 12:15) от Германия на осминафиналите.
„Благодарим на всеки един, който си направи труда, отнел от времето си, за да дойде тук и да ни подкрепи. Всички очаквахме нещо друго. Искам да знаете, че дадохме всичко по силите си, просто този път да се получи. Благодаря на всички“, сподели Александър Николов след края на срещата.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 симха
Коментиран от #4
13:15 20.09.2026
3 Щом
13:18 20.09.2026
4 Ганчев
До коментар #2 от "симха":Този отбор досега има само една важна победа срещу сериозен съперник.Тази срещу Щатите на световното.Обаче като гледам другите спортове пак не е зле.Иначе мачът беше нарисуван за 3:0.
13:20 20.09.2026
5 гошо
13:30 20.09.2026
6 ЯСНО
13:33 20.09.2026