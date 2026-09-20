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Александър Николов към феновете: "Искам да знаете, че дадохме всичко по силите си"

Александър Николов към феновете: "Искам да знаете, че дадохме всичко по силите си"

20 Септември, 2026 13:09 412 6

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  • германия-
  • евроволей 2026

България загуби от Германия и отпадна от Евроволей 2026

Александър Николов към феновете: "Искам да знаете, че дадохме всичко по силите си" - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Голямата звезда на националния отбор по волейбол - Александър Николов изпрати емоционално послание към верните фенове и им благодари за подкрепата след отпадането от Европейското първенство.

Националите поведоха с 2:0 гейма, но загубиха с 2:3 (25:21, 25:21, 19:25, 23:25, 12:15) от Германия на осминафиналите.

„Благодарим на всеки един, който си направи труда, отнел от времето си, за да дойде тук и да ни подкрепи. Всички очаквахме нещо друго. Искам да знаете, че дадохме всичко по силите си, просто този път да се получи. Благодаря на всички“, сподели Александър Николов след края на срещата.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 симха

    3 0 Отговор
    И отпаднахме. Жалко, че няма да има тържествено посрещане. Когато тръгнеш с голямата кошница е така.

    Коментиран от #4

    13:15 20.09.2026

  • 3 Щом

    4 0 Отговор
    Това е било всичко ,ясно

    13:18 20.09.2026

  • 4 Ганчев

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "симха":

    Този отбор досега има само една важна победа срещу сериозен съперник.Тази срещу Щатите на световното.Обаче като гледам другите спортове пак не е зле.Иначе мачът беше нарисуван за 3:0.

    13:20 20.09.2026

  • 5 гошо

    0 0 Отговор
    Бегай в Lidl да си вземеш купоните и промоцията.И не забравяй фамилията,вземи ги и тях всичките.Не се знае колко сте/10,20 броя ?/.

    13:30 20.09.2026

  • 6 ЯСНО

    0 0 Отговор
    ПОНЕ ТОЯ ТЪРГАШ ПРОТЕЖЕ НА ШАЙКАТА ЛЮБО ГАНЮФ ДА СИ ЗАТВОРИ ПЛЮВАЛНИКА ЧЕ Е БАНАЛЕН С ХВАЛБИТИ СИ .

    13:33 20.09.2026

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