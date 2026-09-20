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Пет срещи от 10-ия кръг на Втора лига ще се изиграят днес - програма

Пет срещи от 10-ия кръг на Втора лига ще се изиграят днес - програма

20 Септември, 2026 09:43 419 0

  • втора лига-
  • несебър-
  • берое стара загора-
  • марек дупница-
  • рилски спортист-
  • пирин благоевград-
  • фратрия-
  • янтра габрово-
  • локомотив горна оряховица-
  • етър велико търново-
  • черноморец бургас-
  • спортист своге-
  • вихрен сандански-
  • спартак плевен-
  • програма

Несебър посреща Берое Стара Загора

Пет срещи от 10-ия кръг на Втора лига ще се изиграят днес - програма - 1
Снимка: Факти.БГ
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Втора лига - 10 кръг:


20 септември - неделя, 17:00
Несебър - Берое Стара Загора
Марек Дупница - Рилски спортист

20 септември - неделя, 19:00
Пирин Благоевград - Фратрия
Янтра Габрово - Локомотив Горна Оряховица

20 септември - неделя, 20:30
Етър Велико Търново - Черноморец Бургас

21 септември - понеделник, 17:00
Спортист Своге - Вихрен Сандански

21 септември - понеделник, 19:00
Спартак Плевен - Лудогорец II
Добруджа Добрич - ЦСКА II

21 септември - понеделник, 19:30
Монтана - Хебър Пазарджик


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