Пет срещи от 10-ия кръг на Втора лига ще се изиграят днес - програма

Втора лига - 10 кръг:
20 септември - неделя, 17:00
Несебър - Берое Стара Загора
Марек Дупница - Рилски спортист
20 септември - неделя, 19:00
Пирин Благоевград - Фратрия
Янтра Габрово - Локомотив Горна Оряховица
20 септември - неделя, 20:30
Етър Велико Търново - Черноморец Бургас
21 септември - понеделник, 17:00
Спортист Своге - Вихрен Сандански
21 септември - понеделник, 19:00
Спартак Плевен - Лудогорец II
Добруджа Добрич - ЦСКА II
21 септември - понеделник, 19:30
Монтана - Хебър Пазарджик
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