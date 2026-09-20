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Гол на Мартин Минчев не спаси Краковия от драматично поражение срещу ГКС Катовице

Гол на Мартин Минчев не спаси Краковия от драматично поражение срещу ГКС Катовице

20 Септември, 2026 12:10 372 0

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Това е второ попадение за национала през сезона

Гол на Мартин Минчев не спаси Краковия от драматично поражение срещу ГКС Катовице - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Българският национал Мартин Минчев реализира втория си гол за сезона в полската Екстракласа, но попадението му бе недостатъчно за Краковия при поражението с 2:3 като гост на ГКС Катовице в мач от 9-ия кръг. За тимът от Краков това е четвърта поредна загуба в шампионата.

След нулево първо полувреме, в което гостите основно се защитаваха, Минчев откри резултата в първите секунди след антракта. Българският нападател се възползва от центриране на Хасич и с прецизен изстрел прати топката в мрежата.

Домакините обаче реагираха бързо и в 54-ата минута Бартош Новак изравни от дузпа, отсъдена за игра с ръка на Ал-Амари. В 62-ата минута бившият играч на Краковия Матеуш Вдовяк направи обрата пълен – 2:1 за „миньорите“.

Резервите на Краковия върнаха интригата в 72-рата минута, когато високият 196 см Нордас изравни след подаване на Сайфалах Лтайеф. Само две минути по-късно Минчев проби блестящо отляво и сервира топката отново на Нордас, но ударът му срещна гредата. Пълният драматизъм настъпи в 90-ата минута, когато Иля Шкурин овладя в наказателното поле и отблизо донесе трите точки за ГКС Катовице.

След този триумф домакините се изкачиха на 9-о място с 12 точки, докато Краковия остава 12-и с 8 пункта. Лидер в Полша е Гурник (Забже) с 22 точки.

Веднага след срещата Минчев, който игра пълни 90 минути, отпътува за България, за да се присъедини към лагера на „лъвовете“ за предстоящите двубои от УЕФА Лига на нациите срещу Исландия, Люксембург и Естония.


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