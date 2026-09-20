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Атлетико и Реал Мадрид сблъскват оръжия в голямото мадридско дерби на „Метрополитано“

Атлетико и Реал Мадрид сблъскват оръжия в голямото мадридско дерби на „Метрополитано“

20 Септември, 2026 11:41 506 0

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Двата столични гиганда се изправят един срещу друг от 17:15 часа

Атлетико и Реал Мадрид сблъскват оръжия в голямото мадридско дерби на „Метрополитано“ - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Днес предстои поредното горещо издание на мадридското дерби между Атлетико Мадрид и Реал Мадрид. Двата столични гиганда се изправят един срещу друг от 17:15 часа на стадион „Метрополитано“ в ключов сблъсък от 7-ия кръг на испанската Ла Лига.

И двата отбора заемат челните позиции в класирането и преследват лидера Барселона (18 т.). Гостите от Реал Мадрид са втори с 15 точки (5 победи, 1 загуба) и голова разлика 17:6. Водените от Диего Симеоне домакини се намират на четвърто място с 13 пункта (4 победи, 1 равенство, 1 поражение) и голова разлика 14:6.

„Дюшекчиите“ влизат в дербито след две убедителни победи без допуснат гол в първенството – 3:0 срещу Реал Сосиедад и 4:0 над Осасуна, с които неутрализираха пораженията от Ливърпул в Шампионската лига (1:2) и Атлетик Билбао (0:3). От своя страна „белите“ са в серия от три поредни успеха във всички турнири след победи над Елче (3:2) и Райо Валекано (4:1) в Ла Лига, както и ценен триумф над Интер (2:1) в Европа.

Балансът от последните пет преки двубоя показва надмощие на Реал Мадрид, който е спечелил четири от тях – включително с 3:2 за първенство през март 2026 г. и с 2:1 на полуфиналите за Суперкупата. Последният успех за Атлетико бе през септември 2025 г. с категоричното 5:2 у дома.


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