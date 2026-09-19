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Драма на „Олимпико“: Лаутаро Мартинес спаси Интер от поражение срещу Рома в сблъсъка на върха

Драма на „Олимпико“: Лаутаро Мартинес спаси Интер от поражение срещу Рома в сблъсъка на върха

19 Септември, 2026 21:00 572 0

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Двата тима сътвориха истински спектакъл

Драма на „Олимпико“: Лаутаро Мартинес спаси Интер от поражение срещу Рома в сблъсъка на върха - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Рома и Интер завършиха при грандиозно равенство 2:2 в голямото дерби от 5-ия кръг на италианската Серия А, изиграно на стадион „Олимпико“ в Рим. Двата тима сътвориха истински спектакъл с две коренно различни полувремена.

„Вълците“ тотално доминираха през първата част и се оттеглиха на почивка с комфортен аванс от два гола. В герой за домакините се превърна Ману Коне, който откри резултата още в 6-ата минута, а в 37-ата удвои преднината на своя отбор.

Картината на терена се промени коренно веднага след подновяването на играта. В 46-ата минута капитанът на гостейте Лаутаро Мартинес върна „нерадзурите“ в мача за 1:2. Натискът на Интер даде краен резултат в 79-ата минута, когато отново аржентинският голмайстор бе точен, възстановявайки равенството за крайното 2:2.

След това реми Рома и Интер продължават да оглавяват класирането в Серия А с равен актив от по 13 точки, като римският гранд запазва първата си позиция благодарение на по-добрата си голова разлика.


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