Драма на „Олимпико“: Лаутаро Мартинес спаси Интер от поражение срещу Рома в сблъсъка на върха

Рома и Интер завършиха при грандиозно равенство 2:2 в голямото дерби от 5-ия кръг на италианската Серия А, изиграно на стадион „Олимпико“ в Рим. Двата тима сътвориха истински спектакъл с две коренно различни полувремена.

„Вълците“ тотално доминираха през първата част и се оттеглиха на почивка с комфортен аванс от два гола. В герой за домакините се превърна Ману Коне, който откри резултата още в 6-ата минута, а в 37-ата удвои преднината на своя отбор.

Картината на терена се промени коренно веднага след подновяването на играта. В 46-ата минута капитанът на гостейте Лаутаро Мартинес върна „нерадзурите“ в мача за 1:2. Натискът на Интер даде краен резултат в 79-ата минута, когато отново аржентинският голмайстор бе точен, възстановявайки равенството за крайното 2:2.

След това реми Рома и Интер продължават да оглавяват класирането в Серия А с равен актив от по 13 точки, като римският гранд запазва първата си позиция благодарение на по-добрата си голова разлика.