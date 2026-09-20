ЕС и Грузия не признаха президентските избори в Южна Осетия

Европейският съюз и Грузия осъдиха проведените президентски избори в Южна Осетия и заявиха, че не признават техните правни последици. Вотът се състоя на 18 септември, а според местната Централна избирателна комисия победител е Марат Камболов, получил около 85% от гласовете при избирателна активност близо 73%.

ЕС заяви, че не признава конституционната и правната рамка, при която са проведени т.нар. президентски избори в Южна Осетия. В официална позиция Брюксел посочи, че вотът няма правна сила и отново потвърди подкрепата си за суверенитета и териториалната цялост на Грузия в международно признатите ѝ граници.

Грузинското външно министерство също определи изборите като незаконни и заяви, че провеждането им в Цхинвалския регион противоречи на основни принципи на международното право. Тбилиси призова международната общност да осъди вота и да реагира политически и правно.

Марат Камболов е бивш руски федерален служител от Северна Осетия. Той пое поста министър-председател на Южна Осетия през юни, след като дотогавашният президент Алан Гаглоев напусна поста и стана съветник на руския президент Владимир Путин. Москва приветства резултата от вота като потвърждение на желанието на региона за по-тесни отношения с Русия.