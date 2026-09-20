ЕС и Грузия не признаха президентските избори в Южна Осетия

Европейският съюз и Грузия осъдиха проведените президентски избори в Южна Осетия и заявиха, че не признават техните правни последици. Вотът се състоя на 18 септември, а според местната Централна избирателна комисия победител е Марат Камболов, получил около 85% от гласовете при избирателна активност близо 73%.
ЕС заяви, че не признава конституционната и правната рамка, при която са проведени т.нар. президентски избори в Южна Осетия. В официална позиция Брюксел посочи, че вотът няма правна сила и отново потвърди подкрепата си за суверенитета и териториалната цялост на Грузия в международно признатите ѝ граници.
Грузинското външно министерство също определи изборите като незаконни и заяви, че провеждането им в Цхинвалския регион противоречи на основни принципи на международното право. Тбилиси призова международната общност да осъди вота и да реагира политически и правно.
Марат Камболов е бивш руски федерален служител от Северна Осетия. Той пое поста министър-председател на Южна Осетия през юни, след като дотогавашният президент Алан Гаглоев напусна поста и стана съветник на руския президент Владимир Путин. Москва приветства резултата от вота като потвърждение на желанието на региона за по-тесни отношения с Русия.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Путин многоходовия
13:23 20.09.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 ФАКТ
13:25 20.09.2026
4 Като косово
13:26 20.09.2026
5 виктория
13:26 20.09.2026
6 И какво от това
Коментиран от #9
13:27 20.09.2026
7 А кво е...
Коментиран от #10
13:27 20.09.2026
8 И ние не признаваме
Коментиран от #13
13:28 20.09.2026
9 Копей,
До коментар #6 от "И какво от това":Не се отклонявай от темата!
Коментиран от #14
13:28 20.09.2026
10 Путин многоходовия
До коментар #7 от "А кво е...":Там където са ни децата. Как е на строежа дне
13:29 20.09.2026
11 Ами
13:30 20.09.2026
12 Кой ги пита
13:30 20.09.2026
13 Кльощава дъртуша
До коментар #8 от "И ние не признаваме":Крие се от съда с тази длъжност
Но, хитрата сврака с двата срака
13:32 20.09.2026
14 Т.п си
До коментар #9 от "Копей,":Темата е обвързана. Човека сравнява. Но това тъпейките не го схващат.
13:32 20.09.2026
15 Иван 1
13:32 20.09.2026