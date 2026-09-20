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ЕС и Грузия не признаха президентските избори в Южна Осетия

ЕС и Грузия не признаха президентските избори в Южна Осетия

20 Септември, 2026 13:21 351 15

  • избори-
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  • южна осетия-
  • легитимност-
  • ес

Брюксел определи вота като нелегитимен

ЕС и Грузия не признаха президентските избори в Южна Осетия - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Европейският съюз и Грузия осъдиха проведените президентски избори в Южна Осетия и заявиха, че не признават техните правни последици. Вотът се състоя на 18 септември, а според местната Централна избирателна комисия победител е Марат Камболов, получил около 85% от гласовете при избирателна активност близо 73%.

ЕС заяви, че не признава конституционната и правната рамка, при която са проведени т.нар. президентски избори в Южна Осетия. В официална позиция Брюксел посочи, че вотът няма правна сила и отново потвърди подкрепата си за суверенитета и териториалната цялост на Грузия в международно признатите ѝ граници.

Грузинското външно министерство също определи изборите като незаконни и заяви, че провеждането им в Цхинвалския регион противоречи на основни принципи на международното право. Тбилиси призова международната общност да осъди вота и да реагира политически и правно.

Марат Камболов е бивш руски федерален служител от Северна Осетия. Той пое поста министър-председател на Южна Осетия през юни, след като дотогавашният президент Алан Гаглоев напусна поста и стана съветник на руския президент Владимир Путин. Москва приветства резултата от вота като потвърждение на желанието на региона за по-тесни отношения с Русия.


Грузия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Путин многоходовия

    4 6 Отговор
    ЕС и САЩ каквото кажат, ние им мънкаме тихичко. Понеже са шефове.

    13:23 20.09.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 ФАКТ

    3 11 Отговор
    Путулер е такъв бван0 ра3 виващ сел нин, че е неописуем

    13:25 20.09.2026

  • 4 Като косово

    7 1 Отговор
    И то не е признато от много държави. Частично признатата държава....така я наричат

    13:26 20.09.2026

  • 5 виктория

    9 1 Отговор
    ЕС и Грузия, много си припкат!!

    13:26 20.09.2026

  • 6 И какво от това

    6 0 Отговор
    Косово прокара пътя.

    Коментиран от #9

    13:27 20.09.2026

  • 7 А кво е...

    9 2 Отговор
    ...това ЕС?

    Коментиран от #10

    13:27 20.09.2026

  • 8 И ние не признаваме

    7 1 Отговор
    Урсула. Даже избори няма ле за нея. Инсталираха я.

    Коментиран от #13

    13:28 20.09.2026

  • 9 Копей,

    0 4 Отговор

    До коментар #6 от "И какво от това":

    Не се отклонявай от темата!

    Коментиран от #14

    13:28 20.09.2026

  • 10 Путин многоходовия

    0 3 Отговор

    До коментар #7 от "А кво е...":

    Там където са ни децата. Как е на строежа дне

    13:29 20.09.2026

  • 11 Ами

    1 0 Отговор
    ЕС какво си вре гагата в чужди държави.

    13:30 20.09.2026

  • 12 Кой ги пита

    2 0 Отговор
    Кои са че пък и да признават

    13:30 20.09.2026

  • 13 Кльощава дъртуша

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "И ние не признаваме":

    Крие се от съда с тази длъжност
    Но, хитрата сврака с двата срака

    13:32 20.09.2026

  • 14 Т.п си

    1 1 Отговор

    До коментар #9 от "Копей,":

    Темата е обвързана. Човека сравнява. Но това тъпейките не го схващат.

    13:32 20.09.2026

  • 15 Иван 1

    1 0 Отговор
    Какво значи тук ЕС и Грузия то хората са го решили пък те както си искат.

    13:32 20.09.2026