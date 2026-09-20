Мечтаен дебют за бившия треньор на Лудогорец Томас Райс в Турция: Трабзонспор разгроми шампиона Галатасарай

Бившият старши треньор на Лудогорец Томас Райс направи феноменален дебют начело на Трабзонспор, след като изведе тима си до разгромна победа с 4:0 срещу действащия шампион Галатасарай в дербито от 6-ия кръг на турската Суперлига.

„Вишнево-сините“ изнесоха истинска футболна лекция пред своите фенове и решиха всичко още през първото полувреме. В абсолютен герой за домакините се превърна суперзвездата Мохамед Салах, който откри резултата още в 4-ата минута, а в 44-ата покачи на 3:0. Между неговите две попадения египтянинът асистира и за гола на Ноа Савило.

През втората част превъзходството на Трабзонспор продължи и в 80-ата минута Салах оформи своя хеттрик и крайното 4:0 след извеждащо подаване на Озан Туфан.

В заключителните минути нервите на гостите от Истанбул не издържаха – старши треньорът Окан Бурук бе изгонен с червен картон, а в 87-ата минута същата съдба последва и влезлият като резерва халф Угочукву.

След този грандиозен триумф Трабзонспор се изкачи до 6-о място във временното класиране с актив от 10 точки. Въпреки тежкото поражение, Галатасарай запазва лидерската си позиция с 13т.