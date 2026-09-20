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Спартак Варна и Локомотив София търсят край на негативните си серии в морската столица

Спартак Варна и Локомотив София търсят край на негативните си серии в морската столица

20 Септември, 2026 10:14 314 0

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Мачът е от 15:15 часа

Спартак Варна и Локомотив София търсят край на негативните си серии в морската столица - 1
Снимка: Факти.БГ
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Спартак (Варна) приема Локомотив (София) в двубой от 10-ия кръг на Първа лига. Сблъсъкът на стадион „Спартак“ започва в 15:15 часа и ще бъде предаван пряко по Диема Спорт, а Главен рефер на срещата е Станимир Тренчев.

Воденият от Васил Петров тим заема 8-а позиция във временното класиране с актив от 10 точки. „Соколите“ се намират в серия от 5 поредни мача без триумф в шампионата, като балансът им у дома до момента включва 1 победа, 3 равенства и 1 поражение при голова разлика 5:5. В полза на варненци говори и последният им домакински двубой срещу този съперник през май, когато записаха класически успех с 3:0.

От своя страна момчетата на Любослав Пенев се намират на дъното на таблицата – 14-о място с едва 4 събрани пункта. Столичните „железничари“ също не познават вкуса на победата в последните си 5 срещи от елита. При гостуванията си през кампанията тимът е регистрирал 4 ремита и 1 загуба с голово съотношение 7:9, а в последните 5 директни сблъсъка със Спартак разполага с само 1 победа.


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