Бившият халф на ЦСКА Янис Зику е фаворит за нов треньор на ФКСБ след катастрофално 0:5

Бившият полузащитник на ЦСКА Янис Зику се превърна в основен фаворит за треньорския стол в румънския гранд ФКСБ. Напрежението в клуба достигна връхната си точка след катастрофалната загуба с 0:5 от Университатя Крайова в последния кръг на румънското първенство.

Името на Зику, който доскоро водеше Фарул (Констанца), бе разкрито лично от собственика на ФКСБ Джиджи Бекали. Разяреният бос обяви, че е готов да се раздели с настоящия наставник Мариус Бачу:

„Утре ще разговарям с него. При 0:5 е напълно възможно да си подаде оставката – няма какво друго да направи. Аз му казах, че нямаме достатъчно качество, но чак пък да не можем да вържем две подавания и да задържим топката за пет паса?“ — заяви Бекали пред Digi Sport.

Относно потенциалното назначение на бившата звезда на ЦСКА, Бекали бе категоричен, че няма да се съобразява с реакцията на привържениците:

„Да, разговарял съм с Янис Зику. Знам, че агитката на ФКСБ е против него, но това вече не ме интересува. Ще говоря с феновете, но няма да се съобразявам с това кой каква репутация има. Аз губя пари! Уважавам ги, но нямам избор – става дума за моето състояние. Няма да ровя кой кого е ядосал преди 25 години.“