Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Спортът по ТВ »
Спортът по ТВ в неделя (20 септември)

Спортът по ТВ в неделя (20 септември)

20 Септември, 2026 10:43 381 0

  • спортът по тв-
  • днес-
  • програмата-
  • футбол-
  • тенис-
  • ювентус-
  • цска-
  • реал мадрид-
  • атлетико мадрид-
  • спорт

Ето какво може да гледате по телевизията днес

Спортът по ТВ в неделя (20 септември) - 1
Снимка: shutterstock.com
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

10.30 Мотоциклетизъм: състезание за издръжливост: Бол д'Ор -Евроспорт 2

11.50 Мото 3: Гран при на Австрия - МАХ Спорт 2

13.00 Конен спорт: Купа на България - БНТ 3

13.15 Мото 2: Гран при на Австрия - МАХ Спорт 2

13.30 Футбол: Фиорентина – Наполи - МАХ Спорт 3

14.00 Футбол: Уулвърхемптън – Уест Бромич - Диема спорт 3

14.00 Голф: Европейски тур - МАХ Спорт 1

14.30 Футбол: Енерги – Санкт Паули - Нова спорт

15.00 Мото GP: Гран при на Австрия - МАХ Спорт 2

15.15 Футбол: Спартак Варна – Локомотив София - Диема спорт

15.50 Колоездене: Световен шампионат в Монреал - Евроспорт 1

16.00 Футбол: Фрозиноне – Комо - МАХ Спорт 3

16.00 Футбол: Борнемут – Ливърпул - Диема спорт 2

16.00 Футбол: Манчестър Сити – Съндърланд - Диема спорт 3

16.30 Футбол: Байер Леверкузен – РБ Лайпциг - Нова спорт

16.30 Конен спорт: Лига на нациите в Сен Тропе - Евроспорт 2

17.15 Футбол: Атлетико Мадрид – Реал Мадрид - МАХ Спорт 4

17.45 Футбол: Локомотив Пловдив – ЦСКА - Диема спорт

18.30 Футбол: Фулъм – Манчестър Юнайтед - Диема спорт 2

18.30 Футбол: Шалке 04 – Елверсберг - Диема спорт 3

19.00 Футбол: Ювентус – Аталанта - МАХ Спорт 3

19.30 Футбол: Виляреал – Леванте - МАХ Спорт 1

19.30 Футбол: Депортиво – Бетис - МАХ Спорт 4

19.35 Колоездене: Световен шампионат в Монреал - Евроспорт 1

20.00 НФЛ: Ню Инглънд – Питсбърг - МАХ Спорт 2

20.00 Голф: PGA тур, шампионат на Балтимор - Евроспорт 2

20.30 Футбол: Етър ВТ – Черноморец Бургас - Диема спорт

21.45 Футбол: Милан – Лече - МАХ Спорт 3

21.45 Футбол: Марсилия – ПСЖ - Диема спорт 2

22.00 Футбол: Валенсия – Реал Сосиедад - МАХ Спорт 4

22.00 Волейбол: Италия – Дания - МАХ Спорт 1

22.00 Тенис: Чили – Испания - Нова спорт

22.30 Маунтинбайк: Световна купа в Солджър Холоу - Евроспорт 1

23.20 НФЛ: Аризона – Сиатъл - МАХ Спорт 2

02.00 Футбол: Интер Маями – Сан Диего - МАХ Спорт 4


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове