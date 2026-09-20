Спортът по ТВ в неделя (20 септември)

10.30 Мотоциклетизъм: състезание за издръжливост: Бол д'Ор -Евроспорт 2
11.50 Мото 3: Гран при на Австрия - МАХ Спорт 2
13.00 Конен спорт: Купа на България - БНТ 3
13.15 Мото 2: Гран при на Австрия - МАХ Спорт 2
13.30 Футбол: Фиорентина – Наполи - МАХ Спорт 3
14.00 Футбол: Уулвърхемптън – Уест Бромич - Диема спорт 3
14.00 Голф: Европейски тур - МАХ Спорт 1
14.30 Футбол: Енерги – Санкт Паули - Нова спорт
15.00 Мото GP: Гран при на Австрия - МАХ Спорт 2
15.15 Футбол: Спартак Варна – Локомотив София - Диема спорт
15.50 Колоездене: Световен шампионат в Монреал - Евроспорт 1
16.00 Футбол: Фрозиноне – Комо - МАХ Спорт 3
16.00 Футбол: Борнемут – Ливърпул - Диема спорт 2
16.00 Футбол: Манчестър Сити – Съндърланд - Диема спорт 3
16.30 Футбол: Байер Леверкузен – РБ Лайпциг - Нова спорт
16.30 Конен спорт: Лига на нациите в Сен Тропе - Евроспорт 2
17.15 Футбол: Атлетико Мадрид – Реал Мадрид - МАХ Спорт 4
17.45 Футбол: Локомотив Пловдив – ЦСКА - Диема спорт
18.30 Футбол: Фулъм – Манчестър Юнайтед - Диема спорт 2
18.30 Футбол: Шалке 04 – Елверсберг - Диема спорт 3
19.00 Футбол: Ювентус – Аталанта - МАХ Спорт 3
19.30 Футбол: Виляреал – Леванте - МАХ Спорт 1
19.30 Футбол: Депортиво – Бетис - МАХ Спорт 4
19.35 Колоездене: Световен шампионат в Монреал - Евроспорт 1
20.00 НФЛ: Ню Инглънд – Питсбърг - МАХ Спорт 2
20.00 Голф: PGA тур, шампионат на Балтимор - Евроспорт 2
20.30 Футбол: Етър ВТ – Черноморец Бургас - Диема спорт
21.45 Футбол: Милан – Лече - МАХ Спорт 3
21.45 Футбол: Марсилия – ПСЖ - Диема спорт 2
22.00 Футбол: Валенсия – Реал Сосиедад - МАХ Спорт 4
22.00 Волейбол: Италия – Дания - МАХ Спорт 1
22.00 Тенис: Чили – Испания - Нова спорт
22.30 Маунтинбайк: Световна купа в Солджър Холоу - Евроспорт 1
23.20 НФЛ: Аризона – Сиатъл - МАХ Спорт 2
02.00 Футбол: Интер Маями – Сан Диего - МАХ Спорт 4
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