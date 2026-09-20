Звездата на Левски Рейналдо се отправи на романтично пътуване с приятелката си до Париж

Звездата на Левски Рейналдо използва пълноценно почивните дни, предоставени от старши треньора Хулио Веласкес. Бразилският офанзивен футболист замина за Париж в компанията на своята половинка Леандра Полеза.

Влюбената двойка веднага сподели поредица от кадри във френската столица, включително и задължителната снимка за социалните мрежи пред емблематичната Айфелова кула.

Рейналдо и 25-годишната Леандра са заедно още от тийнейджърските си години и не крият силната си връзка. Бразилката редовно запознава последователите си със семейния им живот, като отделя голяма част от времето си за грижи за техния син и поддържа блог, посветен на домашния им любимец – кучето Байл. В родината си тя се занимава и с професионален грим, но заради футболната кариера на Рейналдо в Европа за момента е фокусирана основно върху семейството.

Кратката пауза в сгъстения календар на Левски даде перфектна възможност на бразилската двойка да смени обстановката и да се наслади на няколко спокойни дни във Франция.