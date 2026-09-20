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Бивш президент на Чили се отказа от надпреварата за генерален секретар на ООН

Бивш президент на Чили се отказа от надпреварата за генерален секретар на ООН

20 Септември, 2026 16:21 676 2

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Мишел Бачелет се отказа след слаб резултат в третото неофициално гласуване в Съвета за сигурност

Бивш президент на Чили се отказа от надпреварата за генерален секретар на ООН - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Бившият президент на Чили Мишел Бачелет обяви, че се оттегля от надпреварата за следващ генерален секретар на ООН. Решението ѝ идва след третото неофициално гласуване в Съвета за сигурност, при което кандидатурата ѝ получи само един глас „за насърчаване“, 11 гласа „против“ и три неутрални позиции.

Бачелет, която е била два пъти президент на Чили и е бивш върховен комисар на ООН по правата на човека, обяви решението си във видео в социалните мрежи. Тя посочи, че не съжалява за участието си, но смята, че моментът не е подходящ за кандидатурата, която е искала да представи.

Последното неофициално гласуване постави начело бившия вицепрезидент на Коста Рика и настоящ ръководител на UNCTAD Ребека Гринспан с девет гласа „за насърчаване“. След нея е представителката на Гвиана Каролин Родригес-Бъркет с осем. Резултатите обаче не определят окончателно бъдещия генерален секретар.

За да бъде препоръчан от Съвета за сигурност, кандидатът трябва да получи подкрепата на поне девет от 15-те членове и да не бъде блокиран от нито една от петте постоянни държави с право на вето – САЩ, Китай, Русия, Франция и Великобритания. След това кандидатурата се внася за одобрение от Общото събрание на ООН.

Мандатът на настоящия генерален секретар Антониу Гутериш изтича на 31 декември 2026 г., а неговият наследник трябва да встъпи в длъжност на 1 януари 2027 г.


Чили
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  • 1 Дзак

    0 0 Отговор
    Изглежда твърде нормална за такъв пост!

    16:32 20.09.2026

  • 2 Дудов

    0 0 Отговор
    За алчността почивен ден няма

    17:15 20.09.2026