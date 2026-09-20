Бивш президент на Чили се отказа от надпреварата за генерален секретар на ООН

Бившият президент на Чили Мишел Бачелет обяви, че се оттегля от надпреварата за следващ генерален секретар на ООН. Решението ѝ идва след третото неофициално гласуване в Съвета за сигурност, при което кандидатурата ѝ получи само един глас „за насърчаване“, 11 гласа „против“ и три неутрални позиции.

Бачелет, която е била два пъти президент на Чили и е бивш върховен комисар на ООН по правата на човека, обяви решението си във видео в социалните мрежи. Тя посочи, че не съжалява за участието си, но смята, че моментът не е подходящ за кандидатурата, която е искала да представи.

Последното неофициално гласуване постави начело бившия вицепрезидент на Коста Рика и настоящ ръководител на UNCTAD Ребека Гринспан с девет гласа „за насърчаване“. След нея е представителката на Гвиана Каролин Родригес-Бъркет с осем. Резултатите обаче не определят окончателно бъдещия генерален секретар.

За да бъде препоръчан от Съвета за сигурност, кандидатът трябва да получи подкрепата на поне девет от 15-те членове и да не бъде блокиран от нито една от петте постоянни държави с право на вето – САЩ, Китай, Русия, Франция и Великобритания. След това кандидатурата се внася за одобрение от Общото събрание на ООН.

Мандатът на настоящия генерален секретар Антониу Гутериш изтича на 31 декември 2026 г., а неговият наследник трябва да встъпи в длъжност на 1 януари 2027 г.