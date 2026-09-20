Новини
Спорт »
Световен футбол »
Жоан Лапорта обвини Атлетико Мадрид в саботаж на трансфера на Хулиан Алварес в Барселона

Жоан Лапорта обвини Атлетико Мадрид в саботаж на трансфера на Хулиан Алварес в Барселона

20 Септември, 2026 16:32 511 1

  • жоан лапорта-
  • хулиан алварес-
  • барселона-
  • атлетико мадрид-
  • мигел анхел хил-
  • ла лига-
  • футболни трансфери-
  • футболни новини

„Те се представяха за обидени", сподели президентът на каталунците

Жоан Лапорта обвини Атлетико Мадрид в саботаж на трансфера на Хулиан Алварес в Барселона - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Президентът на Барселона Жоан Лапорта разкри интересни подробности около пропадналия трансфер на аржентинския нападател Хулиан Алварес на „Камп Ноу“. Каталунският бос заяви, че клубът е следвал всички стандартни процедури за контакт, но е срещнал неуместна реакция от ръководството на Атлетико Мадрид.

Лапорта сподели, че лично се е свързал с генералния директор на мадридчани Мигел Анхел Хил, но е получил категоричен отказ:

„Те се представяха за обидени, въпреки че не можеха да оправдаят поведението си. Ние направихме това, което се прави обикновено: първо имаше контакт между клубовете, а след това аз лично се свързах с Мигел Анхел Хил. Той ми каза, че Хулиан няма да дойде, защото нямат заместник. След това реагираха неуместно.“

Президентът на Барселона допълни, че зад кулисите е станало ясно, че „дюшекчиите“ са били готови да продадат световния шампион на всеки друг отбор, но не и на прекия си съперник в Ла Лига:

„Не знам на какво се дължеше това, мога да предполагам, но нямам доказателства. До нас достигаше информация, че биха го продали на всеки друг клуб, но не и на Барселона. След това свалиха маските и го заявиха открито.“

Въпреки че самият Хулиан Алварес е имал желание да облече екипа на Барселона през изминалия летен трансферен прозорец, отказа на Атлетико осуети сделката и аржентинецът остана на „Метрополитано“.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хуанито

    1 0 Отговор
    този що се прави на луд-имаш откупна клауза и плащаш и взимащ. или си мисли че му правят подаръци...

    16:37 20.09.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове