Жоан Лапорта обвини Атлетико Мадрид в саботаж на трансфера на Хулиан Алварес в Барселона

Президентът на Барселона Жоан Лапорта разкри интересни подробности около пропадналия трансфер на аржентинския нападател Хулиан Алварес на „Камп Ноу“. Каталунският бос заяви, че клубът е следвал всички стандартни процедури за контакт, но е срещнал неуместна реакция от ръководството на Атлетико Мадрид.

Лапорта сподели, че лично се е свързал с генералния директор на мадридчани Мигел Анхел Хил, но е получил категоричен отказ:

„Те се представяха за обидени, въпреки че не можеха да оправдаят поведението си. Ние направихме това, което се прави обикновено: първо имаше контакт между клубовете, а след това аз лично се свързах с Мигел Анхел Хил. Той ми каза, че Хулиан няма да дойде, защото нямат заместник. След това реагираха неуместно.“

Президентът на Барселона допълни, че зад кулисите е станало ясно, че „дюшекчиите“ са били готови да продадат световния шампион на всеки друг отбор, но не и на прекия си съперник в Ла Лига:

„Не знам на какво се дължеше това, мога да предполагам, но нямам доказателства. До нас достигаше информация, че биха го продали на всеки друг клуб, но не и на Барселона. След това свалиха маските и го заявиха открито.“

Въпреки че самият Хулиан Алварес е имал желание да облече екипа на Барселона през изминалия летен трансферен прозорец, отказа на Атлетико осуети сделката и аржентинецът остана на „Метрополитано“.