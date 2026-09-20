Стиляна Николова: Много искам да остана добър човек на първо място

Вицешампионката в многобоя и един от най-обичаните български спортисти Стилияна Николова, сподели откровения за пътя към върха, личностното си развитие и предизвикателствата в художествената гимнастика.

В интервю за "Събуди се" по NOVA тя разказа как успява да балансира между изтощителните тренировки и личното си време, как се справя с напрежението и огромните очаквания, както и за подкрепата, която получава от семейството и екипа си.

След успешното Световно първенство във Франкфурт, донесло ѝ медал на бухалки, Стилияна избра веднага да се откъсне от емоциите и да прекара време със семейството си.

"Да, успях да си почина, да се разтърся от емоциите. Проведох много хубаво време със семейството ми и се разтоварих," сподели гимнастичката, която е планирала пътуването до Египет отпреди състезанието.

Николова подчерта и важността на личностното развитие, което според нея е също толкова съществено, колкото и спортните постижения.

"Определено много наблягам на личностното развитие и много искам да остана добър човек на първо място. И затова, когато направя нещо нередно, веднага се извинявам и се опитвам да си поправя грешката. Стига да имаш желание, не е трудно," категорична е тя.

Стилияна разказа и за ключовия момент, когато на 13 години решава да замине сама за България, оставяйки семейството си в Кайро – решение, което родителите ѝ приемат трудно, но което я изгражда като силна и независима личност: "В деня, в който мама ме пита, искаш ли да ходиш в България, аз категорично веднага отговорих да."

"Определено не веднъж съм казвала, че битката е по-скоро сам със себе си и учи се и с опита това нещо. За сигурност не е лесно, но за това малцина стават шампиони."

Тя не се плаши от нарастващата конкуренция, а напротив, това я мотивира да работи още по-усилено.

За финал, Стилияна Николова отправи послание към всички млади момичета, които мечтаят за художествена гимнастика: "Да не сe отказват, да вярват в себе си и да мечтаят смело."