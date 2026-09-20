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Барселона обвързва суперталанта Марк Бернал с нов договор до 2031 година

Барселона обвързва суперталанта Марк Бернал с нов договор до 2031 година

20 Септември, 2026 16:03 564 0

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Новото споразумение включва значително увеличение на възнаграждението на полузащитника

Барселона обвързва суперталанта Марк Бернал с нов договор до 2031 година - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Младият испански полузащитник Марк Бернал постигна пълно споразумение с ръководството на Барселона за нов дългосрочен договор, който ще го задържи на „Камп Ноу“ най-малко до юни 2031 година. Каталунският клуб продължава стратегията си да преподписва с най-обещаващите си юноши от академията „Ла Масия“, гарантирайки гръбнака на отбора за години напред.

Според информация на италианския трансферен експерт Фабрицио Романо, всички детайли по сделката между агентите на 17-годишния халф и спортния директор на „блаугранас“ Деко вече са финализирани. Официалното парафиране на контракта и публичното му обявяване са предвидени за следващата седмица.

Новото споразумение включва значително увеличение на възнаграждението на полузащитника – ясен знак за гласуваното му доверие от страна на треньорския щаб и спортно-техническото ръководство. Предишният договор на Бернал бе със срок до лятото на 2029 година, но и двете страни са преценили, че удължаването му с още две години е най-правилната стъпка за стабилността на спортния проект.


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