Илиян Василев: Синхронът в атаките на ГЕРБ и ПБ срещу Терзиев издава нещо по-важно от поредната политическа престрелка

Синхронът в атаките на ГЕРБ и „Прогресивна България“ срещу Васил Терзиев издава нещо много по-важно от поредната политическа престрелка в София. Издава подготовка за местните избори през 2027 г.
И това е логично. София ще бъде един от големите залози на тези избори.
На 17 септември „Прогресивна България“ излезе с декларация срещу управлението на Терзиев, като го обвини в поредица от проблеми - от чистотата и синята зона до инвестиционните приоритети на общината.
От другата страна ГЕРБ също засилва атаките.
Но защо толкова рано?
Защото задачата няма да бъде лесна. Пък и смятат Терзиев за мека цел по Петрохан.
Това публикува на страницата си във фейсбук енергийният експерт и дипломат Илиян Василев. Ето и още от неговия анализ:
Тук ПП и ДБ допускат груба грешка да се съгласяват с опорките на властите. Било безобразие, било недопустимо!? Какво точно е безобразие, защото цялата селектирана информация не струва пукната пара, докато няма обвинения и доказателства в съда.
Росен Йорданов ли ще бъде репер.
Честно, мисля вече да не си трая, защото очаквам от лидерите на ПП и ДБ малко зрялост. Къде отиде презумцията за невиновност, за това че трябват годни за съда доказателства. Хващат се някакви медийни атаки и се чувстват почти задължени да кажат нещо - като безобразия.
Няма нищо доказано, няма мотив. Не се връзвайте на хибридни атаки.
Радев вече даде политически сигнал за мобилизация и общи протести, но засега ентусиазмът не изглежда особено голям. Една от причините е, че сред организаторите и лицата на тези акции има общински съветници, които самите те имат проблем с общественото доверие.
А Хекимян? Виц в ролята на опозиция - голям мерак, но засега нула постижения.
Затова и атаката срещу Терзиев трябва да започне отрано - да бъде натрупван негативен дневен ред, всяко общинско решение да се превръща в политически скандал, а след това всичко да бъде представено като доказателство за „провала“ на управлението.
Разчитат и на това, че ПП и ДБ могат да преценят, че не си струва да подкрепят Терзиев.
До местните избори има още цяла година. Но кампанията за София очевидно вече започва.
И когато два политически лагера, които иначе имат сериозни различия помежду си, започнат да атакуват един и същ кмет в София с все по-сходни аргументи, си струва да се гледа не само какво казват.
А и какво се опитват да постигнат
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Издава
Коментиран от #7
16:25 20.09.2026
2 Издава
16:26 20.09.2026
3 СФ1
Много слаб избор на София. Един празен мандат, гарниран с много боклук.
Коментиран от #5
16:27 20.09.2026
4 ДС спонсорство
Коментиран от #10, #12
16:28 20.09.2026
5 измама си беше
До коментар #3 от "СФ1":То не беше избор на София а най обикновенна фалшификация на избори.
16:29 20.09.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Европеец
До коментар #1 от "Издава":По ми се струва че е необходимо да има синхрон в движението на Петроханци към бае Ставрето.....
Коментиран от #14, #16, #24
16:29 20.09.2026
8 Стоп
16:29 20.09.2026
9 Фен
Коментиран от #26
16:32 20.09.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 007 лиценз ту кил
16:34 20.09.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Абе
16:36 20.09.2026
14 Най-вероятно
До коментар #7 от "Европеец":Си бил там,с каква роля....държал ли си ги.....
16:36 20.09.2026
15 А познай какво
Не си ли разбрал
Те просто докараха народа до просешка тояга и не се осъзнават
Иде им времето
16:39 20.09.2026
16 КироРосене
До коментар #7 от "Европеец":Пак не си спал,да не ти свършиха пари те от Митьо Кара...тиста......хайде стига,има още 12 експертизи.....написаха ли ти ги вече....кога ще ги про....четеш.......колкото повече ровите,повече се излагате.....понеже некадър...ното ...си е винаги такова....на ГЕПИ кадрите сте си такива...
16:40 20.09.2026
17 Българин
Коментиран от #18
16:43 20.09.2026
18 Боже
До коментар #17 от "Българин":Пред образа на Генерал Вазов, знаеш ли какво представляват нарочените от теб за генерали?
Коментиран от #20
16:51 20.09.2026
19 Петрохански
16:52 20.09.2026
20 Боже
До коментар #18 от "Боже":И в този ред на мисли. Докато в тези войни бащи и синове са се сража ако рамо до рамо за българската кауза. То днес едните слуги на Москва, другите слуги на Вашингтон, биха се били едни срещу други за интересите на чужди, биха ограбили своята държава и народ, биха ги разпачетосали за чуждите интереси, но не и за българската кауза. Това не е ли безхарактерно и потресаващо.
16:57 20.09.2026
21 Дойче зеле
Не бе, вие сте петроханците, и всеки нормален човек не може да приеме вашите извращения.
16:58 20.09.2026
22 Шиши Свинарски
17:01 20.09.2026
23 Пешо от панелката
17:06 20.09.2026
24 Мериленд
До коментар #7 от "Европеец":Може би крадев и боко трябва да пътуват къмбае ставри
Коментиран от #37
17:07 20.09.2026
25 Анонимен
17:09 20.09.2026
26 Мериленд
До коментар #9 от "Фен":Икакво като размаха юмручето и гласувахте за него. Сега ядете ли му попарата. Заеми, ограничения, данъци и подкрепа за олигарсите, които му платиха изборите.
17:13 20.09.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 БеГемот
17:16 20.09.2026
30 Васил илиянов
Кой го е карал да дава пари на алчната секта?
Той ги давал за едно,а те ходили е Дубай и въпреки това ,пак би им дал!?
17:16 20.09.2026
31 Хихихи
Трябва си талант и акъл, за да надминеш фандъкова по некадърност и крадене!
17:17 20.09.2026
32 Кочо
17:17 20.09.2026
33 Зеления
Те редовно искат оставки, на тези които не им харесват, примери:
1. В предното народно събрание Асен искаше оставката на Рая Назарян /тя просто привличаше много повече мъжкото внимание в залата и беше неудобна за противник/
2. Протестираха срещу махането на Цънцарова
3. Обвиняваха Сарафов и много други прокурори искаха им оставката - ето прекрасен пример - искаха оставката на прокурорката пътувала с Пепи Еврото - каква е разликата между пътуване и даване на пари на един Лама?
4. Искаха оставката на Милотинова, заради това че един журналист няма да води предване там, заради даването на Евровизия на Бургас
Значи те могат да си измислят всякакви поводи да кажат за някой че е корумпиран, зависим, да му искат оставка, но другите партии не могат да искат оставка на Терзиев за Петрохан - доста наглички, а?
17:17 20.09.2026
34 ?????
Илиян Василев не помни ли че на втория тур Баце даде рамо на Терзиев и въпреки тва той едва едва спечели срещу Ваня Григорова.
И тва в умнокрасивата София.
17:18 20.09.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Случаен
17:35 20.09.2026
37 Европеец
До коментар #24 от "Мериленд":Споко,всичко с времето си, сега са още на власт,като паднат тогава, ако има държава и двамата синхронно ще е маршеруват кам бае Ставрето двамата негодяи,народни предатели.....
17:35 20.09.2026
38 Мислител
17:39 20.09.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Чума
17:50 20.09.2026
44 ТЕРЗИЕВ НЕ Е ПЕДОФИЛ ,
17:58 20.09.2026
45 точно така другари
17:58 20.09.2026