Илиян Василев: Синхронът в атаките на ГЕРБ и ПБ срещу Терзиев издава нещо по-важно от поредната политическа престрелка

Синхронът в атаките на ГЕРБ и „Прогресивна България“ срещу Васил Терзиев издава нещо много по-важно от поредната политическа престрелка в София. Издава подготовка за местните избори през 2027 г.

И това е логично. София ще бъде един от големите залози на тези избори.

На 17 септември „Прогресивна България“ излезе с декларация срещу управлението на Терзиев, като го обвини в поредица от проблеми - от чистотата и синята зона до инвестиционните приоритети на общината.

От другата страна ГЕРБ също засилва атаките.

Но защо толкова рано?

Защото задачата няма да бъде лесна. Пък и смятат Терзиев за мека цел по Петрохан.

Това публикува на страницата си във фейсбук енергийният експерт и дипломат Илиян Василев. Ето и още от неговия анализ:

Тук ПП и ДБ допускат груба грешка да се съгласяват с опорките на властите. Било безобразие, било недопустимо!? Какво точно е безобразие, защото цялата селектирана информация не струва пукната пара, докато няма обвинения и доказателства в съда.

Росен Йорданов ли ще бъде репер.

Честно, мисля вече да не си трая, защото очаквам от лидерите на ПП и ДБ малко зрялост. Къде отиде презумцията за невиновност, за това че трябват годни за съда доказателства. Хващат се някакви медийни атаки и се чувстват почти задължени да кажат нещо - като безобразия.

Няма нищо доказано, няма мотив. Не се връзвайте на хибридни атаки.

Радев вече даде политически сигнал за мобилизация и общи протести, но засега ентусиазмът не изглежда особено голям. Една от причините е, че сред организаторите и лицата на тези акции има общински съветници, които самите те имат проблем с общественото доверие.

А Хекимян? Виц в ролята на опозиция - голям мерак, но засега нула постижения.

Затова и атаката срещу Терзиев трябва да започне отрано - да бъде натрупван негативен дневен ред, всяко общинско решение да се превръща в политически скандал, а след това всичко да бъде представено като доказателство за „провала“ на управлението.

Разчитат и на това, че ПП и ДБ могат да преценят, че не си струва да подкрепят Терзиев.

До местните избори има още цяла година. Но кампанията за София очевидно вече започва.

И когато два политически лагера, които иначе имат сериозни различия помежду си, започнат да атакуват един и същ кмет в София с все по-сходни аргументи, си струва да се гледа не само какво казват.

А и какво се опитват да постигнат