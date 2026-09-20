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Илиян Василев: Синхронът в атаките на ГЕРБ и ПБ срещу Терзиев издава нещо по-важно от поредната политическа престрелка

Илиян Василев: Синхронът в атаките на ГЕРБ и ПБ срещу Терзиев издава нещо по-важно от поредната политическа престрелка

20 Септември, 2026 16:07 1 453 45

  • илиян василев-
  • герб-
  • прогресивна българия-
  • атаки-
  • васил терзиев

До местните избори има още цяла година. Но кампанията за София очевидно вече започва. И когато два политически лагера, които иначе имат сериозни различия помежду си, започнат да атакуват един и същ кмет в София с все по-сходни аргументи, си струва да се гледа не само какво казват. А и какво се опитват да постигнат, коментира още Василев

Илиян Василев: Синхронът в атаките на ГЕРБ и ПБ срещу Терзиев издава нещо по-важно от поредната политическа престрелка - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Синхронът в атаките на ГЕРБ и „Прогресивна България“ срещу Васил Терзиев издава нещо много по-важно от поредната политическа престрелка в София. Издава подготовка за местните избори през 2027 г.
И това е логично. София ще бъде един от големите залози на тези избори.
На 17 септември „Прогресивна България“ излезе с декларация срещу управлението на Терзиев, като го обвини в поредица от проблеми - от чистотата и синята зона до инвестиционните приоритети на общината.
От другата страна ГЕРБ също засилва атаките.
Но защо толкова рано?
Защото задачата няма да бъде лесна. Пък и смятат Терзиев за мека цел по Петрохан.

Това публикува на страницата си във фейсбук енергийният експерт и дипломат Илиян Василев. Ето и още от неговия анализ:

Тук ПП и ДБ допускат груба грешка да се съгласяват с опорките на властите. Било безобразие, било недопустимо!? Какво точно е безобразие, защото цялата селектирана информация не струва пукната пара, докато няма обвинения и доказателства в съда.
Росен Йорданов ли ще бъде репер.
Честно, мисля вече да не си трая, защото очаквам от лидерите на ПП и ДБ малко зрялост. Къде отиде презумцията за невиновност, за това че трябват годни за съда доказателства. Хващат се някакви медийни атаки и се чувстват почти задължени да кажат нещо - като безобразия.
Няма нищо доказано, няма мотив. Не се връзвайте на хибридни атаки.
Радев вече даде политически сигнал за мобилизация и общи протести, но засега ентусиазмът не изглежда особено голям. Една от причините е, че сред организаторите и лицата на тези акции има общински съветници, които самите те имат проблем с общественото доверие.
А Хекимян? Виц в ролята на опозиция - голям мерак, но засега нула постижения.
Затова и атаката срещу Терзиев трябва да започне отрано - да бъде натрупван негативен дневен ред, всяко общинско решение да се превръща в политически скандал, а след това всичко да бъде представено като доказателство за „провала“ на управлението.
Разчитат и на това, че ПП и ДБ могат да преценят, че не си струва да подкрепят Терзиев.
До местните избори има още цяла година. Но кампанията за София очевидно вече започва.
И когато два политически лагера, които иначе имат сериозни различия помежду си, започнат да атакуват един и същ кмет в София с все по-сходни аргументи, си струва да се гледа не само какво казват.
А и какво се опитват да постигнат


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Издава

    8 10 Отговор
    Че Ба.це и Р-у...м-бата ще замезват в синхрон.

    Коментиран от #7

    16:25 20.09.2026

  • 2 Издава

    9 10 Отговор
    Че Ба.це и Р-у...м-бата ще замезват в синхрон.

    16:26 20.09.2026

  • 3 СФ1

    38 14 Отговор
    Най-тежката атака срещу този си е той самият.

    Много слаб избор на София. Един празен мандат, гарниран с много боклук.

    Коментиран от #5

    16:27 20.09.2026

  • 4 ДС спонсорство

    21 7 Отговор
    Ооо извратеняк.Скоро да си спонсорирал други подобни.

    Коментиран от #10, #12

    16:28 20.09.2026

  • 5 измама си беше

    25 9 Отговор

    До коментар #3 от "СФ1":

    То не беше избор на София а най обикновенна фалшификация на избори.

    16:29 20.09.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Европеец

    21 8 Отговор

    До коментар #1 от "Издава":

    По ми се струва че е необходимо да има синхрон в движението на Петроханци към бае Ставрето.....

    Коментиран от #14, #16, #24

    16:29 20.09.2026

  • 8 Стоп

    15 6 Отговор
    Радев не може да прави протести, той е политическа фигура. И преди не беше той инициатора на големите протести, просто олигархията го инсталира навреме на правилното място за да го пришият към протестните вълни. Но истината че той не е част от тази енергия, никога не е бил и никога няма да бъде. Протестите ще са срещу неговото управление, срещу корупцията и срещу олигархията от целия политически спектър.

    16:29 20.09.2026

  • 9 Фен

    20 10 Отговор
    Е що бе, Терзийката е еманацията на Сектата - неможач с претенции.. А и да не забравяме, че ако Радев не си беше размахал юмручето, Сектата нямаше и да помиришете власт.

    Коментиран от #26

    16:32 20.09.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 007 лиценз ту кил

    19 7 Отговор
    Агент Сашо и той май нещо го влече Петрохан.

    16:34 20.09.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Абе

    11 8 Отговор
    Поредния гнусар.

    16:36 20.09.2026

  • 14 Най-вероятно

    5 5 Отговор

    До коментар #7 от "Европеец":

    Си бил там,с каква роля....държал ли си ги.....

    16:36 20.09.2026

  • 15 А познай какво

    5 3 Отговор
    Те и на тебе техните хора ти ръгат шиша
    Не си ли разбрал
    Те просто докараха народа до просешка тояга и не се осъзнават
    Иде им времето

    16:39 20.09.2026

  • 16 КироРосене

    6 4 Отговор

    До коментар #7 от "Европеец":

    Пак не си спал,да не ти свършиха пари те от Митьо Кара...тиста......хайде стига,има още 12 експертизи.....написаха ли ти ги вече....кога ще ги про....четеш.......колкото повече ровите,повече се излагате.....понеже некадър...ното ...си е винаги такова....на ГЕПИ кадрите сте си такива...

    16:40 20.09.2026

  • 17 Българин

    5 8 Отговор
    Бойко и Радев са генерали, държавници! Те винаги ще загърбят различията и ще се обединят, за да унищожат най-голямата напаст, нападнала Православният българския народ! За това и двамата генерали работят заедно, срещу Петрохан ската секта!

    Коментиран от #18

    16:43 20.09.2026

  • 18 Боже

    12 2 Отговор

    До коментар #17 от "Българин":

    Пред образа на Генерал Вазов, знаеш ли какво представляват нарочените от теб за генерали?

    Коментиран от #20

    16:51 20.09.2026

  • 19 Петрохански

    7 5 Отговор
    С парички, морал нямат и си мислят че всичко им е позволено!

    16:52 20.09.2026

  • 20 Боже

    10 1 Отговор

    До коментар #18 от "Боже":

    И в този ред на мисли. Докато в тези войни бащи и синове са се сража ако рамо до рамо за българската кауза. То днес едните слуги на Москва, другите слуги на Вашингтон, биха се били едни срещу други за интересите на чужди, биха ограбили своята държава и народ, биха ги разпачетосали за чуждите интереси, но не и за българската кауза. Това не е ли безхарактерно и потресаващо.

    16:57 20.09.2026

  • 21 Дойче зеле

    9 6 Отговор
    На тия все всички са им виновни.

    Не бе, вие сте петроханците, и всеки нормален човек не може да приеме вашите извращения.

    16:58 20.09.2026

  • 22 Шиши Свинарски

    8 3 Отговор
    Тоя се сетил че трябва съд и присъда.Ама като стане въпрос за мене не ви е нужна присъда.

    17:01 20.09.2026

  • 23 Пешо от панелката

    7 6 Отговор
    Тези бяха в коалиция с Бойко,а сега искам да искарат Радев че играе с ГЕРБ.Много са нагли тия.

    17:06 20.09.2026

  • 24 Мериленд

    8 3 Отговор

    До коментар #7 от "Европеец":

    Може би крадев и боко трябва да пътуват къмбае ставри

    Коментиран от #37

    17:07 20.09.2026

  • 25 Анонимен

    8 4 Отговор
    Синхрон има някъде в твоята глава Терзиев е некадърник нищо не работи за София Василев я виж София тъне в мизерия разруха тотална е това е синхрон

    17:09 20.09.2026

  • 26 Мериленд

    6 2 Отговор

    До коментар #9 от "Фен":

    Икакво като размаха юмручето и гласувахте за него. Сега ядете ли му попарата. Заеми, ограничения, данъци и подкрепа за олигарсите, които му платиха изборите.

    17:13 20.09.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 БеГемот

    3 4 Отговор
    На тоя на физиономията му личи че ламата му е пускал малките идиотчета да ги ползва....

    17:16 20.09.2026

  • 30 Васил илиянов

    5 2 Отговор
    Има една поговорка. " Каквото сам си направиш и Господ не може да ти направи"!.
    Кой го е карал да дава пари на алчната секта?
    Той ги давал за едно,а те ходили е Дубай и въпреки това ,пак би им дал!?

    17:16 20.09.2026

  • 31 Хихихи

    7 2 Отговор
    Ццц, само го хейтат терзийката, а София е такъв рай 😅
    Трябва си талант и акъл, за да надминеш фандъкова по некадърност и крадене!

    17:17 20.09.2026

  • 32 Кочо

    4 1 Отговор
    А, па тоя, па! Печо, виж коментар №3. Той ти казва всичко! И се изБРЪСНИ!!!

    17:17 20.09.2026

  • 33 Зеления

    3 5 Отговор
    Не са само Шиши и Бойко за които ППДБ да казват: "този е корумпирам" - без съд да се произнесъл.
    Те редовно искат оставки, на тези които не им харесват, примери:
    1. В предното народно събрание Асен искаше оставката на Рая Назарян /тя просто привличаше много повече мъжкото внимание в залата и беше неудобна за противник/
    2. Протестираха срещу махането на Цънцарова
    3. Обвиняваха Сарафов и много други прокурори искаха им оставката - ето прекрасен пример - искаха оставката на прокурорката пътувала с Пепи Еврото - каква е разликата между пътуване и даване на пари на един Лама?
    4. Искаха оставката на Милотинова, заради това че един журналист няма да води предване там, заради даването на Евровизия на Бургас

    Значи те могат да си измислят всякакви поводи да кажат за някой че е корумпиран, зависим, да му искат оставка, но другите партии не могат да искат оставка на Терзиев за Петрохан - доста наглички, а?

    17:17 20.09.2026

  • 34 ?????

    9 2 Отговор
    Уф.
    Илиян Василев не помни ли че на втория тур Баце даде рамо на Терзиев и въпреки тва той едва едва спечели срещу Ваня Григорова.
    И тва в умнокрасивата София.

    17:18 20.09.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Случаен

    5 0 Отговор
    Случайно създаден народ и случайно оцелял до днес, но се смалява от собствената си злоба и късогледство, скоро ще стане изчезващ в някой анклав.

    17:35 20.09.2026

  • 37 Европеец

    3 1 Отговор

    До коментар #24 от "Мериленд":

    Споко,всичко с времето си, сега са още на власт,като паднат тогава, ако има държава и двамата синхронно ще е маршеруват кам бае Ставрето двамата негодяи,народни предатели.....

    17:35 20.09.2026

  • 38 Мислител

    6 0 Отговор
    АЙДУКА от Банкя пак си мисли ме може ДС продължи с кражбите затова е този рев , но … абсолютен пътник е пожарникарчето , отлетял е завинаги !

    17:39 20.09.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Чума

    0 0 Отговор
    Застарели комсомолски апаратчици и Народната милиция са в щурм срещу опита за промяна! Номенклатурата не сдава властта, пробва всякакви метаморфози и пак ще ви прилъже! Блъскам се с акъл кой да избера - Томов ли, Ивелин ли, Миленов ли, Хрисантов ли или пак да се доверя на Волен Сидеров и Славчо Велков, но те са към 80 годишни!

    17:50 20.09.2026

  • 44 ТЕРЗИЕВ НЕ Е ПЕДОФИЛ ,

    0 0 Отговор
    НЕГО СА ГО ОПРАШВАЛИ , ТОЙ ПЪК СИ Е ПЛАЩАЛ !

    17:58 20.09.2026

  • 45 точно така другари

    0 0 Отговор
    Важното е като се разсмърдим, да наклепаме другите. И най-вече Борисов!

    17:58 20.09.2026

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