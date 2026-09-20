Гамизов: Липсата на пари в България става апокалиптична за нормалните хора

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Наблюдавам как липсата на пари в България става апокалиптична за нормалните хора — икономиката, както много пъти отбелязвам, е изцяло криминализирана, а прибавянето на изкуствено напомпваната инфлация за целите на прането на пари довежда мнозинството българи до безизходица.

Съвсем ясно е, че това са действия, които се координират от РуZия за създаване на кризи на територията на ЕС и НАТО — подготвя се за война след като се провалиха в Украйна и само война в Европа ще спаси Путин и шайката му да не се окажат наказани свирепо от самите руснаци.

Разликата обаче е, че в България освен всичко това имаме държавно управление, което колаборира с РуZия в съучастие с нея против българите — правеха го при правителствата на Пеевски и Борисов след 2009 година до 2021 година, а после към тях се присъединиха служебните на Радев и тези с участието на ПП-ДБ.

Няма значение кой какво лъже — всичките вършеха едно и също.

Неутолимата лакомия и корумпираност на тези, които управляват криминално България, както и овчедушието на българите да не се бунтуват срещу тях, доведоха до апокалипсис — демографска катастрофа и пълна мафиотизация на България.

Много пъти ви го казвам и пак ще кажа, че там, където на власт и с власт са комунисти, руZороби, левичари и ислямисти — както е в България — това място винаги е бедно, нещастно и безпътно.

Каквото и да ви говорят, проблемът в България първо е интелектуално-идеологически — на власт и с власт, политическа и икономическа, са хора от долната част на обществото с нисък интелект и огромна простотия, които обаче избирате вие.

Такива хора имат склонност и стремеж да се съюзяват винаги със себеподобни и такива подобни местни и от чужбина за целите на грабежите и корупцията.

България е мафиотски добре разпознат бардак в целия свят — дали си руZки сатанист, комунистически китайски бандит, правещ контрабанда в ЕС, западен корумпиран левичар или западен корпоративен престъпник, колумбийски наркобарон, ирански терорист или италиански мафиот — ти имаш телефон на някой оправен тарикат в България, който ще ти уреди каквото искаш.

България е световно известен мафиотски бардак, където държавата е престанала да изпълнява държавните си функции.

Нищо няма да се промени, докато не го осъзнаете и не приемете, че трябва да се освободим от всичко това.

Докато си повтаряте, че не било толкова зле и не са чак така нещата — дотогава ще измирате сами 10 години по-рано спрямо връстниците си в Европа, децата ви ще бягат в чужбина, а времето, докато сте живи, ще е пълно с мизерия и безпътица.

Трябва да съберете смелост и да се бунтувате мирно с отказ от съдействие на сатаните, които ви тероризират.

Тази държава сега не е ваша — тя е на мръсниците и престъпниците, на руZнаците, комунистите, левичарите, ислямистите.

Тази държава трябва да стане ваша и само ваша.

Не се ли случи това до 20–30 години, българи вече няма да има и ще сте последните поколения, преди българската нация и обществена култура да изчезнат.

Ще бъдем само изчезнал език в масивите от данни на изкуствения интелект, който никой не говори, освен баби и дядовци, преди да си заминат от този свят.

Бабите и дядовците ще сте вие и ще видите с очите си този край, ако не сте готови на саможертва сега, която може да спаси много от вас, децата ви и тези които дори не може да си представите ще се родят.

Дайте си бъдеще на вас и тези, които може да направите така да дойдат след вас.

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