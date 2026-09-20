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Гамизов: Липсата на пари в България става апокалиптична за нормалните хора

Гамизов: Липсата на пари в България става апокалиптична за нормалните хора

20 Септември, 2026 16:00 2 012 55

  • стефан гамизов-
  • липса на пари-
  • нормални хора-
  • апокалипсис

Каквото и да ви говорят, проблемът в България първо е интелектуално-идеологически — на власт и с власт, политическа и икономическа, са хора от долната част на обществото с нисък интелект и огромна простотия, които обаче избирате вие.

Гамизов: Липсата на пари в България става апокалиптична за нормалните хора - 1
Снимка: БГНЕС
Стефан Гамизов Стефан Гамизов анализатор
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Наблюдавам как липсата на пари в България става апокалиптична за нормалните хора — икономиката, както много пъти отбелязвам, е изцяло криминализирана, а прибавянето на изкуствено напомпваната инфлация за целите на прането на пари довежда мнозинството българи до безизходица.
Съвсем ясно е, че това са действия, които се координират от РуZия за създаване на кризи на територията на ЕС и НАТО — подготвя се за война след като се провалиха в Украйна и само война в Европа ще спаси Путин и шайката му да не се окажат наказани свирепо от самите руснаци.
Разликата обаче е, че в България освен всичко това имаме държавно управление, което колаборира с РуZия в съучастие с нея против българите — правеха го при правителствата на Пеевски и Борисов след 2009 година до 2021 година, а после към тях се присъединиха служебните на Радев и тези с участието на ПП-ДБ.
Няма значение кой какво лъже — всичките вършеха едно и също.
Неутолимата лакомия и корумпираност на тези, които управляват криминално България, както и овчедушието на българите да не се бунтуват срещу тях, доведоха до апокалипсис — демографска катастрофа и пълна мафиотизация на България.
Много пъти ви го казвам и пак ще кажа, че там, където на власт и с власт са комунисти, руZороби, левичари и ислямисти — както е в България — това място винаги е бедно, нещастно и безпътно.
Каквото и да ви говорят, проблемът в България първо е интелектуално-идеологически — на власт и с власт, политическа и икономическа, са хора от долната част на обществото с нисък интелект и огромна простотия, които обаче избирате вие.
Такива хора имат склонност и стремеж да се съюзяват винаги със себеподобни и такива подобни местни и от чужбина за целите на грабежите и корупцията.
България е мафиотски добре разпознат бардак в целия свят — дали си руZки сатанист, комунистически китайски бандит, правещ контрабанда в ЕС, западен корумпиран левичар или западен корпоративен престъпник, колумбийски наркобарон, ирански терорист или италиански мафиот — ти имаш телефон на някой оправен тарикат в България, който ще ти уреди каквото искаш.
България е световно известен мафиотски бардак, където държавата е престанала да изпълнява държавните си функции.
Нищо няма да се промени, докато не го осъзнаете и не приемете, че трябва да се освободим от всичко това.
Докато си повтаряте, че не било толкова зле и не са чак така нещата — дотогава ще измирате сами 10 години по-рано спрямо връстниците си в Европа, децата ви ще бягат в чужбина, а времето, докато сте живи, ще е пълно с мизерия и безпътица.
Трябва да съберете смелост и да се бунтувате мирно с отказ от съдействие на сатаните, които ви тероризират.
Тази държава сега не е ваша — тя е на мръсниците и престъпниците, на руZнаците, комунистите, левичарите, ислямистите.
Тази държава трябва да стане ваша и само ваша.
Не се ли случи това до 20–30 години, българи вече няма да има и ще сте последните поколения, преди българската нация и обществена култура да изчезнат.
Ще бъдем само изчезнал език в масивите от данни на изкуствения интелект, който никой не говори, освен баби и дядовци, преди да си заминат от този свят.
Бабите и дядовците ще сте вие и ще видите с очите си този край, ако не сте готови на саможертва сега, която може да спаси много от вас, децата ви и тези които дори не може да си представите ще се родят.
Дайте си бъдеще на вас и тези, които може да направите така да дойдат след вас.

Коментарът на автора е публикуван на неговата страница във фейсбук


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 14/88

    23 5 Отговор
    само не разбрах кои са ненормалните хора

    Коментиран от #30, #48

    16:02 20.09.2026

  • 2 Гост

    28 15 Отговор
    Тоя Гамазов си ги дрънка е така гьотури

    16:03 20.09.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 И какво стана

    25 2 Отговор
    6 години на вятъра за да може олигархията да се обедини и отново да се преинсталира в държавните служби и на хранилката.

    Коментиран от #46

    16:07 20.09.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Бай той Толстой

    27 14 Отговор
    Тоя пак е избягал от четвърти километър.

    Коментиран от #22

    16:10 20.09.2026

  • 7 Исторически парк

    33 11 Отговор
    Всички статии на гамизов са просто 3 думи ПУТИН Е ВИНОВЕН!

    Коментиран от #10, #12, #15, #16, #17, #18

    16:13 20.09.2026

  • 8 Пенсионер ОСВ

    15 13 Отговор
    Къде видя че няма пари евро, печатницата на ЕЦБ печата милиарди..
    И при нас има бол,търговските вериги моловете пълни с народ пътищата с коли..
    На бензиностанциите скъп бензин и дизел,всеки зарежда..
    И банани колкото искаш,учудващо но те са доста евтини като ябълките от Полша..
    Така че тихо,всичко ни е наред!

    Коментиран от #31

    16:14 20.09.2026

  • 9 Авейй пуяци,

    27 8 Отговор
    с тия публикации падате на нивото на простака писал ги

    16:15 20.09.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Българин

    21 1 Отговор
    Тука в сащ внуците и децата на българите бъкел български не знаят, само след 10 години няма да има българоговорящи в чужбина 😏😆

    16:17 20.09.2026

  • 12 Толкова просто

    7 7 Отговор

    До коментар #7 от "Исторически парк":

    Той иска да каже че българина никога не трябва да бъде по добре от руснака.

    16:18 20.09.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Браво

    9 11 Отговор
    Точно.

    16:18 20.09.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Знаеш ли

    9 4 Отговор

    До коментар #7 от "Исторически парк":

    Защо няма да помиришете власт, защото сте от същото. Барони и бирници, които работят с този, който е готов да им изчисти парите и да ги направи още повече богати. С нищо не сте различни от останалите. С нищо не сте им алтернатива на сегашните, които са в изобилие. Корумпирани мафиоти овладяли цялата държава чрез мафиотските си семейства и телефонни връзки.

    Коментиран от #19

    16:22 20.09.2026

  • 19 Исторически парк

    9 5 Отговор

    До коментар #18 от "Знаеш ли":

    Ние поне построихме нещо, а другите какво построиха 😉😘

    16:24 20.09.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Сзо

    3 2 Отговор
    Амин!

    16:25 20.09.2026

  • 22 СЗО

    9 5 Отговор

    До коментар #6 от "Бай той Толстой":

    Нещо невярно да е казал?

    Коментиран от #41

    16:26 20.09.2026

  • 23 Хи хи

    19 10 Отговор
    Еми няма да има пари, урсулата ги праща на урките, отделно вече ги няма евтините руски суровини, които да държат цените надолу !!!

    16:27 20.09.2026

  • 24 Дзак

    8 4 Отговор
    Разговорът е изключително циничен. Там може да се види истинският цинизъм на Калушев. Той се опитва да убеди родителя, че момичето е наркоман, алкохолик, лъжец. Че е изнасилвано в минали животи, че близки са го изнасилвали, че друго дете го е дефлорирало. Изобщо ужасяващи неща, като се прави на експерт по теми, които той не е. Груба намеса, арогантно поведение, изключително възмутително. Направо е трудно да се слуша“, описва психологът съдържанието на записа.

    Коментиран от #29

    16:30 20.09.2026

  • 25 Азззззззз

    12 7 Отговор
    Като замениш РуZия с Урсула всичко си е вярно...

    16:37 20.09.2026

  • 26 стефане,

    7 2 Отговор
    не разбрах какво искаш, от моите пари да се издържат мързеливци и некадърници?!? Е, няма да стане!

    16:37 20.09.2026

  • 27 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    15 5 Отговор
    Гамизов ви пише, че Русия няма Сили да се справи с Украйна, но ще се бие с ЕС и НАТО?
    Това каква болест се води?

    16:40 20.09.2026

  • 28 Хейто

    2 4 Отговор
    Общи приказки

    16:41 20.09.2026

  • 29 Капейчо

    6 0 Отговор

    До коментар #24 от "Дзак":

    "Общият брой на помилваните: Политически фигури обвиниха Йотова, че общо пет от помилваните лица по време на нейните мандати са наркотрафиканти."

    Да кажа и аз нещо като тебе - ни в клин, ни в ръкав.

    16:42 20.09.2026

  • 30 Естествено

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "14/88":

    Ами ти! Какво по-голямо доказателство от това, че не разбираш!

    16:42 20.09.2026

  • 31 Завалия си

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Пенсионер ОСВ":

    78% от тези пари са на банките

    16:45 20.09.2026

  • 32 ПЪЛНИ Глупости

    10 6 Отговор

    До коментар #20 от "Хи хи":

    А ти каква кола караш?? Руска ли ,телефона руски ли ти е ??Айде моля , да не съм ги карал да правят Козлодуй!! Натресоха ни 44 та. година полуграмотни селтаци и още им сърбаме попарата на "Руските Братя" !!И понеже повечето се криеха/криехте по учреждения и цехове и нищо не правехте и сега си искате същото ,да гепим и да не ни фанат !!Да не е нещо да сте създали освен партиици и активни борци! Да заводи е нема що технология от Сесесере преди 2 рата война и то с ангария ,"Бригадирско движение" !!

    Коментиран от #38

    16:48 20.09.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 ГАМИЗОВ ЧЕ Е ИДЬОТ , ТО СЕ ЗНАЕ

    6 4 Отговор
    НО ДА МУ ПУБЛИКУВАТ ВСЕИЗВЕСТНИ ЖИТЕЙСКИ ИСТИНИ Е КОЩУНСТВО ! ГЕРБАВ НЕКАДЪРЕН БОКЛУК !

    16:49 20.09.2026

  • 35 Този

    9 5 Отговор
    Човека се опитв да ви кже колко сте трости и то масово и че нищо добро не ви чака щото не можете да се осетите и сте пъзльовци.Т.е. иска да ви помотне малко с акъла.Ама трудно.Няколко б. мозъка веднага се активират както за Костов.

    Коментиран от #52

    16:50 20.09.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 ГОЛЕМ СМЕХ

    9 7 Отговор

    До коментар #32 от "ПЪЛНИ Глупости":

    Та да ги сравним- Бълагария комунизъм, язовири, ВЕЦ, АЕЦ, армия, развито земеделие, животновъдство, образование, здравна система, най голямата транспортна фирма в европа, космическа държава, произвеждахме комютри- само САЩ, Япония и България произвеждат компютри и полупроводници, рупахме суджуци и луканки, няма банани-демокрация, спасителите ни освободиха от всичко това, западнала и задлъжняла държава в разруха и бедност, рупаме сух хляб и отрови но имаме банани. Това за жалост са чистите ФАКТИ.

    Коментиран от #42, #43

    16:56 20.09.2026

  • 39 Е как пропусна еврейското лоби

    5 2 Отговор
    В управлението и грабежа на тая държава.

    17:06 20.09.2026

  • 40 Знайко

    11 0 Отговор
    Гамизов, да проблемът в България първо е "интелектуално-идеологически" гласуват хора от долната част на обществото с нисък интелект и огромна простотия. И гласуват за себеподобни, така на власт идват хора с нисък интелект и огромна простотия, примери шопарите, слави трифонов, Кутев, Манолова, Росев Карадимов ...

    17:15 20.09.2026

  • 41 Бай той Толстой

    2 5 Отговор

    До коментар #22 от "СЗО":

    Естествено.Путин му виновен,че е откачен и некадърен.

    17:15 20.09.2026

  • 42 Факт

    10 3 Отговор

    До коментар #38 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    1990 г. "развитата" живкова България фалира и ни остави в наследство $10 млрд. държавен дърг и мързеливо, никопроизводително и невежо население.

    Сегашните функционално най-негромотни ученици в Европа, са продукт на учители и професори създадени по онова време на Тодор Живков.

    17:20 20.09.2026

  • 43 Мусорчик

    7 4 Отговор

    До коментар #38 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Ами да сравним. В момента имаме около 260 ВЕЦ-а, по времето но соц-а са около 90 броя. Общо ВЕИ парковете имат дял 42% (соларните паркове 34%), в пиковите моменти по обяд достигат 69%. АЕЦ "Козлодуй" доставя 32-38% от общия дял електричество. Сега "рупаме" и банани и луканка, имаме по няколко апартамента и автомобили. Ходим до Гърция по 5 пъти на година. Ръстът на БВП на България в момента е над 2,5 до 3 пъти при отчитане на инфлацията от времето на социализма. Да не говорим за метро, магистрали, транспорт и т.н.
    Има още много какво да се напише на фона на 3-те фалита по времето на соц-а.

    17:22 20.09.2026

  • 44 Фют

    2 1 Отговор
    Извинете, мноооого съм долна и винаги избирам себе си! 😄

    17:27 20.09.2026

  • 45 1111

    3 1 Отговор
    Спорно е кой ги е избирал тези с простотията.
    Аз на гласуване с хартиени бюлетини не вярвам.

    17:29 20.09.2026

  • 46 Знайко

    5 1 Отговор

    До коментар #4 от "И какво стана":

    Каквото сам си направиш и най-големия ти враг не може да ти го причини.

    Имам предвид бг избирателите. То не беше Жан Виденов, Сакскобургодски, Станишев, Бойко Борисов, Волен Сидеров, Слави Трифонов ... сега Румен Радев.

    Коментиран от #51

    17:30 20.09.2026

  • 47 Дзак

    0 2 Отговор
    Като студент съм вземал стипендия една година по 40 лв. После работех за 100-тина лева. Но пък имах езикови познания. Постепенно нещата се нормализираха (след 15 години работа). Не знам за господина кои хора са нормални. По-важното е как стават и за колко години стават нормални!

    17:30 20.09.2026

  • 48 Как кои

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "14/88":

    Капейките ,каДе теб

    17:33 20.09.2026

  • 49 Копейко

    3 0 Отговор
    Проблема на България е ,че има твърде много копейзаш

    17:35 20.09.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Проблема е

    2 0 Отговор

    До коментар #46 от "Знайко":

    Че Ганчю избира все най малкото зло ,и никога най правилния човек

    17:37 20.09.2026

  • 52 Дааа

    3 0 Отговор

    До коментар #35 от "Този":

    Ганчю е тъпоъгълник на квадрат

    17:41 20.09.2026

  • 53 Васил

    1 1 Отговор
    В държавният сектор няма липса на пари там Радев редовно ги захранва като тегли нови дългове.

    17:42 20.09.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 2 Отговор
    КАК НЯМА ДА ИМА КРИЗА ?
    .....
    ГАМИЗОВ ИМА ПРЕТЕНЦИИ ЗА НЕЩО,
    А СТАВА САМО ЗА ОБЩ РАБОТНИК НА СТРОЕЖ :)
    ......
    ДАЖЕ СЕЛСКОТО СТАДО НЕ БИХ МУ ПОВРЕРИЛ:)

    17:45 20.09.2026