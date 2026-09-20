Гамизов: Липсата на пари в България става апокалиптична за нормалните хора

Наблюдавам как липсата на пари в България става апокалиптична за нормалните хора — икономиката, както много пъти отбелязвам, е изцяло криминализирана, а прибавянето на изкуствено напомпваната инфлация за целите на прането на пари довежда мнозинството българи до безизходица.
Съвсем ясно е, че това са действия, които се координират от РуZия за създаване на кризи на територията на ЕС и НАТО — подготвя се за война след като се провалиха в Украйна и само война в Европа ще спаси Путин и шайката му да не се окажат наказани свирепо от самите руснаци.
Разликата обаче е, че в България освен всичко това имаме държавно управление, което колаборира с РуZия в съучастие с нея против българите — правеха го при правителствата на Пеевски и Борисов след 2009 година до 2021 година, а после към тях се присъединиха служебните на Радев и тези с участието на ПП-ДБ.
Няма значение кой какво лъже — всичките вършеха едно и също.
Неутолимата лакомия и корумпираност на тези, които управляват криминално България, както и овчедушието на българите да не се бунтуват срещу тях, доведоха до апокалипсис — демографска катастрофа и пълна мафиотизация на България.
Много пъти ви го казвам и пак ще кажа, че там, където на власт и с власт са комунисти, руZороби, левичари и ислямисти — както е в България — това място винаги е бедно, нещастно и безпътно.
Каквото и да ви говорят, проблемът в България първо е интелектуално-идеологически — на власт и с власт, политическа и икономическа, са хора от долната част на обществото с нисък интелект и огромна простотия, които обаче избирате вие.
Такива хора имат склонност и стремеж да се съюзяват винаги със себеподобни и такива подобни местни и от чужбина за целите на грабежите и корупцията.
България е мафиотски добре разпознат бардак в целия свят — дали си руZки сатанист, комунистически китайски бандит, правещ контрабанда в ЕС, западен корумпиран левичар или западен корпоративен престъпник, колумбийски наркобарон, ирански терорист или италиански мафиот — ти имаш телефон на някой оправен тарикат в България, който ще ти уреди каквото искаш.
България е световно известен мафиотски бардак, където държавата е престанала да изпълнява държавните си функции.
Нищо няма да се промени, докато не го осъзнаете и не приемете, че трябва да се освободим от всичко това.
Докато си повтаряте, че не било толкова зле и не са чак така нещата — дотогава ще измирате сами 10 години по-рано спрямо връстниците си в Европа, децата ви ще бягат в чужбина, а времето, докато сте живи, ще е пълно с мизерия и безпътица.
Трябва да съберете смелост и да се бунтувате мирно с отказ от съдействие на сатаните, които ви тероризират.
Тази държава сега не е ваша — тя е на мръсниците и престъпниците, на руZнаците, комунистите, левичарите, ислямистите.
Тази държава трябва да стане ваша и само ваша.
Не се ли случи това до 20–30 години, българи вече няма да има и ще сте последните поколения, преди българската нация и обществена култура да изчезнат.
Ще бъдем само изчезнал език в масивите от данни на изкуствения интелект, който никой не говори, освен баби и дядовци, преди да си заминат от този свят.
Бабите и дядовците ще сте вие и ще видите с очите си този край, ако не сте готови на саможертва сега, която може да спаси много от вас, децата ви и тези които дори не може да си представите ще се родят.
Дайте си бъдеще на вас и тези, които може да направите така да дойдат след вас.
Коментарът на автора е публикуван на неговата страница във фейсбук
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 14/88
Коментиран от #30, #48
16:02 20.09.2026
2 Гост
16:03 20.09.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 И какво стана
Коментиран от #46
16:07 20.09.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Бай той Толстой
Коментиран от #22
16:10 20.09.2026
7 Исторически парк
Коментиран от #10, #12, #15, #16, #17, #18
16:13 20.09.2026
8 Пенсионер ОСВ
И при нас има бол,търговските вериги моловете пълни с народ пътищата с коли..
На бензиностанциите скъп бензин и дизел,всеки зарежда..
И банани колкото искаш,учудващо но те са доста евтини като ябълките от Полша..
Така че тихо,всичко ни е наред!
Коментиран от #31
16:14 20.09.2026
9 Авейй пуяци,
16:15 20.09.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Българин
16:17 20.09.2026
12 Толкова просто
До коментар #7 от "Исторически парк":Той иска да каже че българина никога не трябва да бъде по добре от руснака.
16:18 20.09.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Браво
16:18 20.09.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Знаеш ли
До коментар #7 от "Исторически парк":Защо няма да помиришете власт, защото сте от същото. Барони и бирници, които работят с този, който е готов да им изчисти парите и да ги направи още повече богати. С нищо не сте различни от останалите. С нищо не сте им алтернатива на сегашните, които са в изобилие. Корумпирани мафиоти овладяли цялата държава чрез мафиотските си семейства и телефонни връзки.
Коментиран от #19
16:22 20.09.2026
19 Исторически парк
До коментар #18 от "Знаеш ли":Ние поне построихме нещо, а другите какво построиха 😉😘
16:24 20.09.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Сзо
16:25 20.09.2026
22 СЗО
До коментар #6 от "Бай той Толстой":Нещо невярно да е казал?
Коментиран от #41
16:26 20.09.2026
23 Хи хи
16:27 20.09.2026
24 Дзак
Коментиран от #29
16:30 20.09.2026
25 Азззззззз
16:37 20.09.2026
26 стефане,
16:37 20.09.2026
27 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
Това каква болест се води?
16:40 20.09.2026
28 Хейто
16:41 20.09.2026
29 Капейчо
До коментар #24 от "Дзак":"Общият брой на помилваните: Политически фигури обвиниха Йотова, че общо пет от помилваните лица по време на нейните мандати са наркотрафиканти."
Да кажа и аз нещо като тебе - ни в клин, ни в ръкав.
16:42 20.09.2026
30 Естествено
До коментар #1 от "14/88":Ами ти! Какво по-голямо доказателство от това, че не разбираш!
16:42 20.09.2026
31 Завалия си
До коментар #8 от "Пенсионер ОСВ":78% от тези пари са на банките
16:45 20.09.2026
32 ПЪЛНИ Глупости
До коментар #20 от "Хи хи":А ти каква кола караш?? Руска ли ,телефона руски ли ти е ??Айде моля , да не съм ги карал да правят Козлодуй!! Натресоха ни 44 та. година полуграмотни селтаци и още им сърбаме попарата на "Руските Братя" !!И понеже повечето се криеха/криехте по учреждения и цехове и нищо не правехте и сега си искате същото ,да гепим и да не ни фанат !!Да не е нещо да сте създали освен партиици и активни борци! Да заводи е нема що технология от Сесесере преди 2 рата война и то с ангария ,"Бригадирско движение" !!
Коментиран от #38
16:48 20.09.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 ГАМИЗОВ ЧЕ Е ИДЬОТ , ТО СЕ ЗНАЕ
16:49 20.09.2026
35 Този
Коментиран от #52
16:50 20.09.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #32 от "ПЪЛНИ Глупости":Та да ги сравним- Бълагария комунизъм, язовири, ВЕЦ, АЕЦ, армия, развито земеделие, животновъдство, образование, здравна система, най голямата транспортна фирма в европа, космическа държава, произвеждахме комютри- само САЩ, Япония и България произвеждат компютри и полупроводници, рупахме суджуци и луканки, няма банани-демокрация, спасителите ни освободиха от всичко това, западнала и задлъжняла държава в разруха и бедност, рупаме сух хляб и отрови но имаме банани. Това за жалост са чистите ФАКТИ.
Коментиран от #42, #43
16:56 20.09.2026
39 Е как пропусна еврейското лоби
17:06 20.09.2026
40 Знайко
17:15 20.09.2026
41 Бай той Толстой
До коментар #22 от "СЗО":Естествено.Путин му виновен,че е откачен и некадърен.
17:15 20.09.2026
42 Факт
До коментар #38 от "ГОЛЕМ СМЕХ":1990 г. "развитата" живкова България фалира и ни остави в наследство $10 млрд. държавен дърг и мързеливо, никопроизводително и невежо население.
Сегашните функционално най-негромотни ученици в Европа, са продукт на учители и професори създадени по онова време на Тодор Живков.
17:20 20.09.2026
43 Мусорчик
До коментар #38 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Ами да сравним. В момента имаме около 260 ВЕЦ-а, по времето но соц-а са около 90 броя. Общо ВЕИ парковете имат дял 42% (соларните паркове 34%), в пиковите моменти по обяд достигат 69%. АЕЦ "Козлодуй" доставя 32-38% от общия дял електричество. Сега "рупаме" и банани и луканка, имаме по няколко апартамента и автомобили. Ходим до Гърция по 5 пъти на година. Ръстът на БВП на България в момента е над 2,5 до 3 пъти при отчитане на инфлацията от времето на социализма. Да не говорим за метро, магистрали, транспорт и т.н.
Има още много какво да се напише на фона на 3-те фалита по времето на соц-а.
17:22 20.09.2026
44 Фют
17:27 20.09.2026
45 1111
Аз на гласуване с хартиени бюлетини не вярвам.
17:29 20.09.2026
46 Знайко
До коментар #4 от "И какво стана":Каквото сам си направиш и най-големия ти враг не може да ти го причини.
Имам предвид бг избирателите. То не беше Жан Виденов, Сакскобургодски, Станишев, Бойко Борисов, Волен Сидеров, Слави Трифонов ... сега Румен Радев.
Коментиран от #51
17:30 20.09.2026
47 Дзак
17:30 20.09.2026
48 Как кои
До коментар #1 от "14/88":Капейките ,каДе теб
17:33 20.09.2026
49 Копейко
17:35 20.09.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Проблема е
До коментар #46 от "Знайко":Че Ганчю избира все най малкото зло ,и никога най правилния човек
17:37 20.09.2026
52 Дааа
До коментар #35 от "Този":Ганчю е тъпоъгълник на квадрат
17:41 20.09.2026
53 Васил
17:42 20.09.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.....
ГАМИЗОВ ИМА ПРЕТЕНЦИИ ЗА НЕЩО,
А СТАВА САМО ЗА ОБЩ РАБОТНИК НА СТРОЕЖ :)
......
ДАЖЕ СЕЛСКОТО СТАДО НЕ БИХ МУ ПОВРЕРИЛ:)
17:45 20.09.2026