Шок за Валядолид: Откриха 17-годишен нелегален пътник в шасито на клубния автобус

Невероятна и драматична случка беляза завръщането на втородивизионния испански Валядолид след гостуването на Сеута. В клубния автобус на тима бе открит 17-годишен младеж от Мароко, който е пропътувал над 100 километра, скрит в шасито на превозното средство.

Историята започва след края на двубоя, когато автобусът се качва на ферибот от испанския анклав Сеута към Алхесирас. Въпреки щателната инспекция на Гражданската гвардия със служебни кучета, младежът останал незабелязан, свит в тясното пространство между оста на колелата и каросерията.

След акостирането на полуострова и изминаването на повече от час път, футболната делегация чула викове за помощ от пода на рейса край Херес де ла Фронтера. Шофьорът веднага отбил, където играчите открили уплашеното и премръзнало момче. От клуба незабавно повикали линейка и полиция. Медиците установили, че тийнейджърът се е отървал само с леки натъртвания, избягвайки фатален инцидент като по чудо.

🚨😳 UN MENOR DE 17 AÑOS VIAJÓ ESCONDIDO BAJO EL AUTOBÚS DEL VALLADOLID DESDE CEUTA 🚌 Se coló entre el eje de las ruedas y el chasis durante el trayecto de vuelta del equipo 🛣️ Consiguió aguantar hasta Jerez 🐕 Los perros de la Guardia Civil no lo detectaron antes de que el autobús subiera al ferry — Post United (@postunited) September 21, 2026