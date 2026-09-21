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Шок за Валядолид: Откриха 17-годишен нелегален пътник в шасито на клубния автобус

Шок за Валядолид: Откриха 17-годишен нелегален пътник в шасито на клубния автобус

21 Септември, 2026 23:25 521 3

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Младеж от Мароко е пропътувал над 100 километра скрит в шасито на превозното средство

Шок за Валядолид: Откриха 17-годишен нелегален пътник в шасито на клубния автобус - 1
Снимка: shutterstock.com
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Невероятна и драматична случка беляза завръщането на втородивизионния испански Валядолид след гостуването на Сеута. В клубния автобус на тима бе открит 17-годишен младеж от Мароко, който е пропътувал над 100 километра, скрит в шасито на превозното средство.

Историята започва след края на двубоя, когато автобусът се качва на ферибот от испанския анклав Сеута към Алхесирас. Въпреки щателната инспекция на Гражданската гвардия със служебни кучета, младежът останал незабелязан, свит в тясното пространство между оста на колелата и каросерията.

След акостирането на полуострова и изминаването на повече от час път, футболната делегация чула викове за помощ от пода на рейса край Херес де ла Фронтера. Шофьорът веднага отбил, където играчите открили уплашеното и премръзнало момче. От клуба незабавно повикали линейка и полиция. Медиците установили, че тийнейджърът се е отървал само с леки натъртвания, избягвайки фатален инцидент като по чудо.



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  • 1 Зоолог

    0 0 Отговор
    Натиснах на връзката "кучета" и ми излезе оферта за 3 чистокръвни бигълчета за 150 €. Пишете на вас какво ви излиза.

    23:46 21.09.2026

  • 2 Предложение

    2 0 Отговор
    Дайте му две еврпейски гражданства за изържливост и непоколебимо желание да пътува. И още 20-30 визи са верижна имиграция за роднини и съседи

    Коментиран от #3

    23:46 21.09.2026

  • 3 Юксел НаКъдриев

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Предложение":

    То така, той ще е с повече привилегии от Ники Сапуна, който "иска да пътува".

    00:08 22.09.2026

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