Георги Бобев: Възстановяването на Малена Замфирова върви нормално, Алберт Попов е готов за новия сезон

Вицепрезидентът на Българската федерация по ски Георги Бобев присъства на състезанието по ролкови ски за Купа „София“, което се проведе в столичния Южен парк. В рамките на проявата той коментира актуални теми около българските ски, включително възстановяването на сноубордистката Малена Замфирова и подготовката на най-добрия ни алпийски скиор Алберт Попов.

Пред БНТ Бобев даде информация за състоянието на Замфирова, която продължава възстановяването си след тежка травма.

„Малена преживява много тежка травма. Възстановяването ѝ протича нормално, но трябва да сме реалисти. Най-важното за нея е да възстанови силата и физическите показатели, които имаше преди контузията. Тя беше дълго време обездвижена и загуби значителна част от физическата си форма“, обясни Бобев.

По думите му процесът върви по план, като междувременно са били извършени и допълнителни медицински процедури.

„Бяха направени някои междинни операции и бяха извадени част от костните импланти. Нека с малки стъпки да вървим напред и да видим как ще започне подготовката на сняг“, допълни вицепрезидентът на БФ Ски.

Бобев говори и за промените в екипа около Алберт Попов. Българският състезател ще разчита на нов треньор, като според ръководителя на федерацията двамата бързо са намерили общ език.

„Той има нов треньор в екипа – много опитен специалист. За наше щастие те много бързо се сработиха. Смяната на екипировката също помогна, а цялата тази нова енергия и новите предизвикателства създадоха добра среда за работа“, коментира Бобев.

Той изрази надежда, че Попов ще има успешен сезон и подчерта доказаните качества на българския алпиец.

„Алберт е атлет с доказани възможности и резултати. Да се надяваме, че ще има един добър сезон“, заяви Георги Бобев.