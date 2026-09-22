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София подкрепя Никола Цолов: Голям екран ще излъчва състезанията му във Формула 2

София подкрепя Никола Цолов: Голям екран ще излъчва състезанията му във Формула 2

22 Септември, 2026 22:48 583 8

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На 25 и 26 септември почитателите на моторните спортове ще могат да наблюдават надпреварите на голям екран

София подкрепя Никола Цолов: Голям екран ще излъчва състезанията му във Формула 2 - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Столична община организира специално публично излъчване на състезанията на българския автомобилен пилот Никола Цолов от кръга във Формула 2 в Баку. На 25 и 26 септември почитателите на моторните спортове ще могат да наблюдават надпреварите на голям екран в центъра на София.

Екранът ще бъде разположен на площадното пространство при паметника на Васил Левски, в близост до ул. „Московска“. Входът за всички желаещи ще бъде свободен.

Първото състезание е насрочено за 25 септември, петък, от 12:15 часа, а второто ще се проведе на 26 септември, събота, от 9:00 часа. Всички най-интересни моменти от кръга в Баку ще бъдат излъчвани пряко по DIEMA SPORT 3.

Никола Цолов пристига в Азербайджан като лидер в генералното класиране във Формула 2, с аванс от седем точки. Българският пилот продължава битката за титлата, а предстоящият кръг в Баку ще предложи различна от обичайната състезателна програма.

Надпреварата в Азербайджан включва допълнителни сесии и още едно състезание, което предоставя на пилотите допълнителна възможност за спечелване на точки.

От Столична община отправиха покана към софиянци и гостите на града да се присъединят към публичните излъчвания и заедно да подкрепят българския пилот в битката му за титлата във Формула 2.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хаха

    1 1 Отговор
    Радев нареди на волейболистите да клекнат на Германия.

    Коментиран от #3

    22:57 22.09.2026

  • 2 Хаха

    4 1 Отговор
    София е зарината от боклук и покрай това се появиха много плъхове, но важното е да се гледа формула 2.

    22:57 22.09.2026

  • 3 Хаха

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Хаха":

    Олигарсите натиснаха Радев заради черното тото.

    22:58 22.09.2026

  • 4 Голям екран

    1 0 Отговор
    малък.........

    23:04 22.09.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Пука

    1 0 Отговор
    Ми па за тоя!

    23:31 22.09.2026

  • 7 УжасТ

    1 1 Отговор
    С какво София и България е помогнала на Цолов да е това което е - С НИЩО

    Коментиран от #8

    23:37 22.09.2026

  • 8 Ами

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "УжасТ":

    Той кво е?

    23:41 22.09.2026

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