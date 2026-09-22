София подкрепя Никола Цолов: Голям екран ще излъчва състезанията му във Формула 2

Столична община организира специално публично излъчване на състезанията на българския автомобилен пилот Никола Цолов от кръга във Формула 2 в Баку. На 25 и 26 септември почитателите на моторните спортове ще могат да наблюдават надпреварите на голям екран в центъра на София.
Екранът ще бъде разположен на площадното пространство при паметника на Васил Левски, в близост до ул. „Московска“. Входът за всички желаещи ще бъде свободен.
Първото състезание е насрочено за 25 септември, петък, от 12:15 часа, а второто ще се проведе на 26 септември, събота, от 9:00 часа. Всички най-интересни моменти от кръга в Баку ще бъдат излъчвани пряко по DIEMA SPORT 3.
Никола Цолов пристига в Азербайджан като лидер в генералното класиране във Формула 2, с аванс от седем точки. Българският пилот продължава битката за титлата, а предстоящият кръг в Баку ще предложи различна от обичайната състезателна програма.
Надпреварата в Азербайджан включва допълнителни сесии и още едно състезание, което предоставя на пилотите допълнителна възможност за спечелване на точки.
От Столична община отправиха покана към софиянци и гостите на града да се присъединят към публичните излъчвания и заедно да подкрепят българския пилот в битката му за титлата във Формула 2.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хаха
Коментиран от #3
22:57 22.09.2026
2 Хаха
22:57 22.09.2026
3 Хаха
До коментар #1 от "Хаха":Олигарсите натиснаха Радев заради черното тото.
22:58 22.09.2026
4 Голям екран
23:04 22.09.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Пука
23:31 22.09.2026
7 УжасТ
Коментиран от #8
23:37 22.09.2026
8 Ами
До коментар #7 от "УжасТ":Той кво е?
23:41 22.09.2026