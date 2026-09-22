София подкрепя Никола Цолов: Голям екран ще излъчва състезанията му във Формула 2

Столична община организира специално публично излъчване на състезанията на българския автомобилен пилот Никола Цолов от кръга във Формула 2 в Баку. На 25 и 26 септември почитателите на моторните спортове ще могат да наблюдават надпреварите на голям екран в центъра на София.

Екранът ще бъде разположен на площадното пространство при паметника на Васил Левски, в близост до ул. „Московска“. Входът за всички желаещи ще бъде свободен.

Първото състезание е насрочено за 25 септември, петък, от 12:15 часа, а второто ще се проведе на 26 септември, събота, от 9:00 часа. Всички най-интересни моменти от кръга в Баку ще бъдат излъчвани пряко по DIEMA SPORT 3.

Никола Цолов пристига в Азербайджан като лидер в генералното класиране във Формула 2, с аванс от седем точки. Българският пилот продължава битката за титлата, а предстоящият кръг в Баку ще предложи различна от обичайната състезателна програма.

Надпреварата в Азербайджан включва допълнителни сесии и още едно състезание, което предоставя на пилотите допълнителна възможност за спечелване на точки.

От Столична община отправиха покана към софиянци и гостите на града да се присъединят към публичните излъчвания и заедно да подкрепят българския пилот в битката му за титлата във Формула 2.