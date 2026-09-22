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Черно море използва паузата за възстановяване преди важния сблъсък с Левски

Черно море използва паузата за възстановяване преди важния сблъсък с Левски

22 Септември, 2026 23:37 303 0

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Сред играчите, които пропуснаха гостуването на Арда в Кърджали, са защитниците Лучано Скуадроне и Емануил Няголов

Черно море използва паузата за възстановяване преди важния сблъсък с Левски - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Настъпилата пауза в efbet Лига идва в подходящ момент за Черно море. Основният фокус на варненския тим през този период е възстановяването на контузените футболисти, които да бъдат готови за предстоящия двубой с шампиона Левски след подновяването на първенството.

Сред играчите, които пропуснаха последното гостуване на Арда в Кърджали, са защитниците Лучано Скуадроне и Емануил Няголов, халфът Давид Телеш и нападателят Селсо Сидни. В клуба се надяват те да използват паузата, за да се възстановят напълно и да бъдат на разположение на треньорския щаб за важния сблъсък със „сините“.

По-сериозна е ситуацията с нападателя Алекс Колев. Таранът получи тежка контузия по време на мача срещу Локомотив (Пловдив), като медицинските изследвания са установили пълно разкъсване на две връзки в глезена.

Очаква се Колев да бъде извън игра между три и шест месеца. Възстановяването му ще изисква продължителна специализирана терапия и постепенно връщане към пълноценни тренировки.

В същото време спечелената точка при гостуването на Арда има важно значение за Черно море. Варненци успяха да вземат резултат от труден за гостуване терен, което може да даде допълнително самочувствие на отбора след неубедителния старт на сезона.

Пред „моряците“ предстоят нови сериозни изпитания, а двубоят с Левски ще бъде сред ключовите срещи след подновяването на шампионата.


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