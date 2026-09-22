Реал Мадрид отвърна остро на Тебас: Ла Лига се нуждае от неутрален ръководител

Реал Мадрид излезе с официална позиция по повод поредните критики на президента на Ла Лига Хавиер Тебас към клуба. Повод за острата реакция стана коментар на Тебас по адрес на Жозе Моуриньо, който след мач разкритикува съдийството и определи рефера Ортис Ариас и ВАР-арбитъра Даниел Трухильо като „лоши съдии“.

След думите на португалския специалист Тебас реагира в социалните мрежи с репликата: „Когато не е Негрейра, значи е съдията. Махнете превръзката на очите!“, като добави, че според него старите оправдания вече не убеждават никого.

От „Сантяго Бернабеу“ определиха поведението на президента на Ла Лига като нетърпимо и го обвиниха, че използва институционалната си позиция, за да атакува публично Реал Мадрид.

Според мадридския клуб е тревожно, че човекът, който трябва да представлява интересите на всички тимове в испанското първенство, отделя толкова внимание на „кралския клуб“ и го превръща в постоянна мишена на публичните си изказвания.

Реал Мадрид определи последната реакция на Тебас като особено сериозна, тъй като той е коментирал публикация на независим журналист, но впоследствие е насочил критиките си към клуба и неговата спортна стратегия.

От испанския гранд подчертават още, че подобно поведение подкопава доверието в институциите и вреди на имиджа както на Ла Лига, така и на испанския футбол като цяло.

В края на позицията си Реал Мадрид отправя най-сериозния си намек досега, че Ла Лига се нуждае от промяна в ръководството. От клуба заявяват, че професионалното първенство има нужда от лидер, който да гарантира неутралитет и да разбира, че президентът на Ла Лига не е собственик на турнира, а негов администратор, който служи на клубовете.

Така от „Бернабеу“ фактически поставят под въпрос бъдещето на Хавиер Тебас начело на испанския футболен шампионат.